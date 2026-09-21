Poważny incydent w Strefie Zdemilitaryzowanej na Półwyspie Koreańskim ponownie wzbudził obawy o bezpieczeństwo i eskalację napięć.

Trzech południowokoreańskich żołnierzy odniosło obrażenia, a dwóch z nich walczy o życie po eksplozji, której pochodzenie jest wciąż nieznane.

Jak to zdarzenie wpisuje się w ostatnie, alarmujące działania Pjongjangu?

Szczegóły incydentu i stan rannych

Według informacji przekazanych przez telewizję Yonhap News TV, do zdarzenia doszło w zachodniej części Strefy Zdemilitaryzowanej, na obszarze odpowiedzialności 25. Dywizji Piechoty Sił Zbrojnych Korei Południowej. Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) potwierdziło, że trzech oficerów wojska zostało rannych „w wyniku nieokreślonej eksplozji”, do której doszło podczas operacji poszukiwawczej.

Stan dwóch żołnierzy jest oceniany jako ciężki. Wszyscy poszkodowani zostali natychmiast przetransportowani do Stołecznego Szpitala Sił Zbrojnych, gdzie otrzymują niezbędną pomoc medyczną.

Czyja mina wybuchła?

Na obecnym etapie śledztwa nie udało się jednoznacznie ustalić, czy eksplodował ładunek należący do sił zbrojnych Korei Południowej, czy też wojsk Korei Północnej. Telewizja Yonhap News TV, powołując się na wcześniejsze ostrzeżenia dowództwa w Seulu z końca lipca, sugeruje, że jeśli była to mina północnokoreańska, mogła ona zostać zniesiona na południową stronę granicy przez wodę w wyniku intensywnych ulew w sezonie deszczowym. Tego typu incydenty, związane z przemieszczaniem się min i innych niewybuchów, stanowią powtarzające się zagrożenie w rejonie DMZ.

DMZ: Jedno z najbardziej zaminowanych miejsc na świecie

Strefa Zdemilitaryzowana, która dzieli Półwysep Koreański od zakończenia walk w wojnie koreańskiej w 1953 roku, jest jednym z najbardziej zaminowanych obszarów na świecie. Szacuje się, że na tym terenie znajduje się około 800 tysięcy min – zarówno tych podłożonych w latach 50. XX wieku, jak i ładunków instalowanych w ostatnich latach. Ta 250-kilometrowa, szeroka na 4 kilometry strefa buforowa, choć niebezpieczna dla ludzi, stała się niespodziewanie ostoją dla niezwykłej różnorodności biologicznej, izolowaną od działalności człowieka.

Wzrost napięć na granicy koreańskiej

Od początku 2024 roku Pjongjang zintensyfikował proces zaminowywania w celu trwałego odcięcia granicy. Działania te są bezpośrednią konsekwencją decyzji północnokoreańskiego lidera Kim Dzong Una, który uznał Koreę Południową za „głównego wroga” swojego państwa. W styczniu 2024 roku Kim Dzong Un oświadczył, że nie będzie unikał wojny z Koreą Południową i zagroził „bezlitosnymi konsekwencjami” w przypadku prowokacji.

Ponadto, Korea Północna dokonała zmian w swojej konstytucji, formalnie określając Koreę Południową jako „wrogie państwo” i zrywając z ideą zjednoczenia obu Korei. W ostatnich miesiącach Korea Północna prowadziła również prace fortyfikacyjne w pobliżu granicy, obejmujące ustawianie ogrodzeń i rozmieszczanie min, a część północnokoreańskich pól minowych miała przekroczyć Wojskową Linię Demarkacyjną.