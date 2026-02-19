Kim Dzong Un prezentuje nową broń. Czym zaskoczył świat koreański dyktator?

Nowe wyrzutnie rakietowe kalibru 600 mm, zaprezentowane przez Kima Dzong Una, stanowią znaczący krok w rozwoju północnokoreańskiego arsenału. Według oficjalnej agencji prasowej KCNA, wyrzutnie te mają zasięg około 400 km i są wyposażone w zaawansowane systemy naprowadzania oraz technologię sztucznej inteligencji. Przemysł zbrojeniowy Korei Północnej wyprodukował już 50 egzemplarzy tego systemu.

Kim Dzong Un określił nowy system jako „jedyną taką broń na świecie”, przeznaczoną do „ataku specjalnego”. W nomenklaturze północnokoreańskiej termin ten oznacza uderzenie nuklearne, co jednoznacznie wskazuje na potencjał ofensywny tej broni. Możliwość przenoszenia głowic jądrowych przez te wyrzutnie budzi poważne obawy na arenie międzynarodowej.

Groźba dla Korei Południowej i zacieśnianie współpracy z Rosją

Agencja Yonhap zwraca uwagę, że nowy system drastycznie zwiększa zdolności precyzyjnego rażenia celów w Korei Południowej, w tym stolicy kraju, Seulu, położonego niespełna 50 km od strefy zdemilitaryzowanej. Potencjalne zagrożenie dla tak blisko położonej stolicy jest ogromne i może destabilizować sytuację w regionie.

Eksperci sugerują, że publiczna demonstracja siły może być nie tylko pokazem możliwości obronnych Korei Północnej, ale także wstępem do testów poligonowych. Co więcej, istnieje możliwość, że uzbrojenie to zostanie wyeksportowane do Rosji, z którą Pjongjang zacieśnił współpracę w obliczu wojny na Ukrainie. Taki scenariusz miałby daleko idące konsekwencje dla globalnego bezpieczeństwa.

Przygotowania do IX Zjazdu Partii Pracy Korei

Prezentacja nowej broni poprzedza IX Zjazd Partii Pracy Korei, który prawdopodobnie odbędzie się pod koniec lutego. Podczas obrad reżim ma przedstawić nowe plany rozbudowy arsenału. Pokazanie wyrzutni rakietowych tuż przed zjazdem ma na celu podkreślenie sukcesów militarnych kraju i umocnienie pozycji Kima Dzong Una jako silnego przywódcy. Na zdjęciach opublikowanych przez reżimowe media widać kolumny pojazdów z wyrzutniami rozstawionych na placu przed budynkiem Domu Kultury 25 Kwietnia, gdzie odbywają się zjazdy partii. Jedna z fotografii przedstawia Kima siedzącego za kierownicą pojazdu, co ma symbolizować jego osobiste zaangażowanie w rozwój wojska.