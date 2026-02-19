Kim Dzong Un prezentuje nową broń. Czym zaskoczył świat koreański dyktator?

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-02-19 14:15

Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej, nadzorował przekazanie armii nowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych kalibru 600 mm, zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych. Podczas uroczystości w Pjongjangu Kim Dzong Un zapowiedział dalsze wzmacnianie potencjału obronnego kraju, podkreślając, że nowa broń ma natychmiastowo załamać infrastrukturę wojskową i system dowodzenia wrogów. Eksperci sugerują, że demonstracja siły może być wstępem do testów poligonowych i eksportu uzbrojenia do Rosji.

Korea Północna ma tajną bazę z rakietami balistycznymi

i

Autor: Associated Press Korea Północna ma tajną bazę z rakietami balistycznymi

Nowe wyrzutnie rakietowe kalibru 600 mm, zaprezentowane przez Kima Dzong Una, stanowią znaczący krok w rozwoju północnokoreańskiego arsenału. Według oficjalnej agencji prasowej KCNA, wyrzutnie te mają zasięg około 400 km i są wyposażone w zaawansowane systemy naprowadzania oraz technologię sztucznej inteligencji. Przemysł zbrojeniowy Korei Północnej wyprodukował już 50 egzemplarzy tego systemu.

Kim Dzong Un określił nowy system jako „jedyną taką broń na świecie”, przeznaczoną do „ataku specjalnego”. W nomenklaturze północnokoreańskiej termin ten oznacza uderzenie nuklearne, co jednoznacznie wskazuje na potencjał ofensywny tej broni. Możliwość przenoszenia głowic jądrowych przez te wyrzutnie budzi poważne obawy na arenie międzynarodowej.

Polecany artykuł:

Kim Dzong Un testuje broń jądrową? Korea Północna wzmacnia potencjał nuklearny

Groźba dla Korei Południowej i zacieśnianie współpracy z Rosją

Agencja Yonhap zwraca uwagę, że nowy system drastycznie zwiększa zdolności precyzyjnego rażenia celów w Korei Południowej, w tym stolicy kraju, Seulu, położonego niespełna 50 km od strefy zdemilitaryzowanej. Potencjalne zagrożenie dla tak blisko położonej stolicy jest ogromne i może destabilizować sytuację w regionie.

Eksperci sugerują, że publiczna demonstracja siły może być nie tylko pokazem możliwości obronnych Korei Północnej, ale także wstępem do testów poligonowych. Co więcej, istnieje możliwość, że uzbrojenie to zostanie wyeksportowane do Rosji, z którą Pjongjang zacieśnił współpracę w obliczu wojny na Ukrainie. Taki scenariusz miałby daleko idące konsekwencje dla globalnego bezpieczeństwa.

Przygotowania do IX Zjazdu Partii Pracy Korei 

Prezentacja nowej broni poprzedza IX Zjazd Partii Pracy Korei, który prawdopodobnie odbędzie się pod koniec lutego. Podczas obrad reżim ma przedstawić nowe plany rozbudowy arsenału. Pokazanie wyrzutni rakietowych tuż przed zjazdem ma na celu podkreślenie sukcesów militarnych kraju i umocnienie pozycji Kima Dzong Una jako silnego przywódcy. Na zdjęciach opublikowanych przez reżimowe media widać kolumny pojazdów z wyrzutniami rozstawionych na placu przed budynkiem Domu Kultury 25 Kwietnia, gdzie odbywają się zjazdy partii. Jedna z fotografii przedstawia Kima siedzącego za kierownicą pojazdu, co ma symbolizować jego osobiste zaangażowanie w rozwój wojska.

Polecany artykuł:

Korea Północna testuje "najnowocześniejsze" rakiety hipersoniczne. Kim Dzong Un…
Poranny Ring | GEN. KOMORNICKI: FABRYKI BRONI BUDUJMY POD ZIEMIĄ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOREA PÓŁNOCNA
BROŃ JĄDROWA