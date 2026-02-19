Niemcy rozważają zakup kolejnych F-35. Europejski myśliwiec zagrożony?

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-02-19 10:11

Berlin poważnie rozważa zamówienie dodatkowych myśliwców F-35, co stanowiłoby uzupełnienie dla 35 maszyn zakupionych w 2022 roku - poinformował Reuters. To stawia pod ogromnym znakiem zapytania przyszłość flagowego europejskiego projektu obronnego – francusko-niemieckiego myśliwca szóstej generacji FCAS.

Program Future Combat Air System (FCAS), zainicjowany w 2017 roku przez Francję i Niemcy, do których później dołączyła Hiszpania, miał być symbolem europejskiej autonomii strategicznej. Jego celem było stworzenie zaawansowanego "systemu systemów", którego sercem miał być myśliwiec szóstej generacji (Next-Generation Fighter - NGF). Maszyna ta, wspierana przez roje dronów i połączona cyfrową chmurą bojową, miała od 2040 roku zastąpić francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery.

Jednak ten ambitny projekt, o szacowanej wartości 100 miliardów euro, od miesięcy pogrążony jest w kryzysie. Główną przyczyną problemów jest ostra rywalizacja przemysłowa między kluczowymi partnerami – francuskim Dassault Aviation a niemieckim oddziałem Airbusa. Spory dotyczą przede wszystkim podziału prac i przywództwa w projekcie, przy czym strona francuska, powołując się na swoje doświadczenie, domaga się dominującej roli w rozwoju samego myśliwca. Sytuację komplikują również odmienne wymagania operacyjne obu państw. Francja potrzebuje maszyny zdolnej do operowania z lotniskowców i przenoszenia broni jądrowej, czego nie wymaga Luftwaffe. 

Jak mówił kanclerz Merz w tym tygodniu:

Czy za 20 lat nadal będziemy potrzebować załogowego myśliwca? Czy nadal go potrzebujemy, skoro jego rozwój będzie wymagał ogromnych nakładów?” – zapytał Merz w podcaście Machtwechsel opublikowanym w środę.

Według portalu Harpunkt w Berlinie coraz poważniej rozważany jest wariant opracowania dwóch różnych myśliwców, przy jednoczesnym kontynuowaniu pozostałych elementów FCAS. Ma to pozwolić uniknąć politycznego kryzysu w relacjach z Paryżem, a jednocześnie lepiej dopasować konstrukcję do realnych potrzeb niemieckich sił powietrznych.

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius oświadczył w zeszłym tygodniu, że jasne stanowisko w sprawie projektu zostanie osiągnięte w ciągu kilku dni. Boris Pistorius, powiedział niedawno, że podziela sceptycyzm Merza. Zapewnił jednak, że nie stoi za tym żaden konflikt polityczny z Francją. „To problem między branżami, którego nie możemy łatwo rozwiązać”. 

Polecany artykuł:

Niemcy wycofają się z projektu FCAS? Kanclerz Merz stawia pod znakiem zapytania…

F-35 jako "rozwiązanie pomostowe" i gwarant odstraszania nuklearnego

W obliczu problemów z FCAS, Niemcy coraz śmielej spoglądają w kierunku sprawdzonego, amerykańskiego rozwiązania. Berlin już w 2022 roku zamówił 35 myśliwców F-35A Lightning II, które mają zastąpić starzejącą się flotę samolotów Panavia Tornado. Teraz na stole leży propozycja zakupu kolejnych maszyn - jak podała agencja Reuters, a źródła agencji mówią nawet o ponad 35 dodatkowych egzemplarzach, wcześniej, bo w październiku ubiegłego roku pojawiały się liczby, jak 15 sztuk. Oba źródła z którymi rozmawiał Reuters, zastrzegły, że wynik jest wciąż niepewny.

Głównym zadaniem F-35 w niemieckich siłach powietrznych będzie przejęcie od Tornado kluczowej misji w ramach programu NATO Nuclear Sharing. Chodzi o rolę nośników amerykańskich bomb atomowych B61, które są składowane na terytorium Niemiec. F-35 jest jedynym zachodnim myśliwcem nowej generacji certyfikowanym do przenoszenia najnowszych wersji tej broni, co czyni go naturalnym następcą Tornado w tej strategicznej roli. Niemcy zamówiły 35 myśliwców F-35 w 2022 roku, a dostawy rozpoczną się w tym roku.

Kluczowa rola w ramach Nuclear Sharing

Zdolność do przenoszenia taktycznej broni jądrowej jest fundamentem niemieckiego wkładu w politykę odstraszania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wycofanie samolotów Tornado, planowane na lata 2025-2030, stworzyłoby niebezpieczną lukę w zdolnościach Luftwaffe. Zakup F-35 jest więc dla Berlina nie tylko modernizacją techniczną, ale przede wszystkim gwarancją utrzymania swojego statusu i zobowiązań w ramach NATO. Dodatkowe F-35 dałyby Niemcom czas na znalezienie docelowego rozwiązania w kwestii myśliwca szóstej generacji, niezależnie od tego, czy będzie to okrojona wersja FCAS, czy zupełnie nowy projekt. Zwłaszcza, że Merz w ostatnim podcaście, mówił, że Berlin będzie szukał partnerów gdzie indziej.

Polecany artykuł:

Niemcy chcą więcej F-35. Planują zakup 15 dodatkowych myśliwców

Strategiczny zwrot Berlina? Konsekwencje dla Europy i USA

Decyzja o zwiększeniu floty F-35 byłaby jednoznacznym sygnałem pogłębienia integracji wojskowej Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi. Stanowiłoby to cios dla forsowanej przez Francję idei europejskiej autonomii obronnej i mogłoby dodatkowo ochłodzić relacje na linii Berlin-Paryż. Zakup amerykańskiego sprzętu w tak dużej skali podważa sens dalszych, ogromnych inwestycji w konkurencyjny projekt europejski.

Z drugiej strony, pojawiają się również głosy ostrzegające przed nadmiernym uzależnieniem od amerykańskiej technologii, wskazując na potencjalne ryzyko związane z kontrolą USA nad oprogramowaniem czy dostawami części zamiennych. Ostrzeżenia te są wzmocnione wypowiedziami Gijsa Tuinmana, holenderskiego sekretarza stanu ds. obrony. Według niego myśliwce F-35 mogą zostać „zhakowane” przez USA, jak stwierdził w podcaście holenderskiej stacji radiowej BNR Nieuwsradio.

„Jeśli mimo wszystko nadal chcesz dokonać aktualizacji, powiem coś, czego nigdy nie powinienem mówić, ale i tak to powiem: możesz jailbreakować [przyp. red. jail - więzienie, oraz break - złamać czyli złamanie zabezpieczeń] F-35 tak samo jak iPhone'a” - powiedział Tuinman w podcaście BNR Nieuwsradio. Jailbreak polega to usunięciu ograniczeń wbudowanych w oryginalne oprogramowanie i zainstalowaniu niestandardowych modyfikacji. Wcześniej pojawiły się również pogłoski o istnieniu tzw. „kill switch”, czyli swoistego „wyłącznika”, którego Amerykanie mogliby użyć do unieruchomienia myśliwców w razie potrzeby. Jednak eksperci ds. obronności oficjalnie zaprzeczają istnieniu takich mechanizmów.

Można także domniemywać, że ktoś specjalnie wypuścił w Niemczech informacje o potencjalnym zakupie dodatkowych F-35, by wywrzeć presje na stronę francuską ws. negocjacji FCAS, i dojść do porozumienia, bo nie oszukujmy się zerwanie projektu miałby dla obydwu stron duże konsekwencje. 

Mimo to, w obecnej sytuacji geopolitycznej, szybkie pozyskanie sprawdzonych i zaawansowanych zdolności, jakie oferuje F-35, wydaje się dla Berlina priorytetem.

ILA 2024 - F-35

Polecany artykuł:

FCAS pod znakiem zapytania. Niemcy rozważają dwa myśliwce zamiast jednego
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

F-35
NIEMCY
USA