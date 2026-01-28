Kim Dzong Un testuje broń jądrową? Korea Północna wzmacnia potencjał nuklearny

Kim Dzong Un nadzorował test zmodernizowanego systemu wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych dużego kalibru, który obejmował wystrzelenie czterech pocisków nowego typu na odległość 358,5 km.

Przywódca Korei Północnej zapowiedział dalsze wzmacnianie potencjału nuklearnego kraju, co ma zostać ogłoszone na początku lutego podczas IX zjazdu partii rządzącej.

Test miał "ogromne znaczenie dla poprawy skuteczności strategicznego odstraszania", a "budowanie najbardziej niezawodnych zdolności ofensywnych jest niezmienną linią polityki obrony narodowej".

Próba rakietowa zbiegła się z wizytą w Seulu amerykańskiego wiceministra obrony ds. politycznych, Elbridge'a Colby'ego, co podkreśla rosnące napięcia w regionie.

Szczegóły najnowszej próby rakietowej

Ostatni test, w którym Kim Dzong Un uczestniczył w towarzystwie swojej córki Dzu Ae, obejmował wystrzelenie czterech pocisków nowego typu. Jak podała oficjalna agencja KCNA, pociski te trafił w cel na morzu, oddalony o 358,5 km od miejsca startu. Zarówno armia Korei Południowej, jak i ministerstwo obrony Japonii poinformowały we wtorek o wykryciu salwy pocisków wystrzelonych w kierunku Morza Japońskiego.

Północnokoreańskie media podkreśliły, że zmodernizowany system rakietowy wyróżnia się „samosterującym systemem precyzyjnego naprowadzania”. Kim Dzong Un ocenił próbę jako istotną dla poprawy skuteczności ataku, stwierdzając, że wynik testu będzie „źródłem głębokiej udręki psychicznej i poważnym zagrożeniem” dla sił próbujących konfrontacji z Koreą Północną.

Wzmocnienie potencjału nuklearnego i kontekst międzynarodowy

Reżim Kima intensyfikuje swoje działania przed pierwszym od pięciu lat kongresem partii, na którym oczekuje się ogłoszenia nowych planów rozwoju obronności. Kim Dzong Un oświadczył, że zaplanowany na początek lutego IX zjazd partii rządzącej „wyjaśni plany kolejnego etapu dalszego wzmacniania odstraszania nuklearnego kraju”.

Podkreślił również, że test miał „ogromne znaczenie dla poprawy skuteczności strategicznego odstraszania”, a „budowanie najbardziej niezawodnych zdolności ofensywnych jest niezmienną linią polityki obrony narodowej”. Południowokoreańska agencja Yonhap zwraca uwagę, że ta demonstracja siły zbiegła się z wizytą w Seulu amerykańskiego wiceministra obrony ds. politycznych, Elbridge'a Colby'ego, który omawiał z sojusznikami kwestie bezpieczeństwa.

Seria testów rakietowych Korei Północnej

Wtorkowa próba była już drugą w tym roku przeprowadzoną przez siły zbrojne Korei Północnej. Poprzedni test, zidentyfikowany jako wystrzelenie pocisku balistycznego krótkiego zasięgu, miał miejsce 4 stycznia. Doszło do tego w czasie, gdy prezydent Korei Południowej, Li Dze Mjung, przygotowywał się do wylotu do Pekinu na rozmowy z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem. Seria tych testów podkreśla rosnące napięcia w regionie i determinację Korei Północnej w rozwijaniu swojego programu zbrojeniowego.