Malezja rozważa zakup dodatkowych 18 południowokoreańskich samolotów FA-50M, co podwoiłoby zamówienie z pierwszej fazy i zwiększyło flotę do 36 maszyn.

Decyzja ma na celu ograniczenie luki zdolnościowej i stanowić pomost do przyszłego zakupu samolotów wielozadaniowych (MRCA).

Pierwsze sześć FA-50M ma zostać dostarczonych do Malezji do końca 2026 roku, a kolejne 12 w 2027 roku.

Zamówione FA-50M będą wyposażone w radar AESA PhantomStrike i zasobniki celownicze Sniper ATP, co zwiększy ich możliwości bojowe.

Korea Południowa zyska nowy kontrakt na FA-50?

Królewskie Malezyjskie Siły Powietrzne analizują uruchomienie drugiego etapu programu Fighter Lead-In Trainer - Light Combat Aircraft (FLIT-LCA), który zakłada zakup dodatkowych 18 południowokoreańskich samolotów FA-50M. Oznaczałoby to podwojenie zamówienia z pierwszej fazy i zwiększenie floty do łącznie 36 maszyn. Jak podaje Defence Security Asia, decyzja ma ograniczyć lukę zdolnościową i być pomostem do przyszłego zakupu samolotów wielozadaniowych (MRCA).

Serwis przypomina również, że 22 stycznia minister obrony Malezji Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin podkreślił, że druga faza FLIT-LCA jest elementem szerszego planu modernizacji sił zbrojnych realizowanego etapami. Równolegle rząd chce przyspieszyć planowanie zakupu MRCA w ramach 13. Malezyjskiego Planu Rozwoju (RMK13), jednocześnie rozbudowując flotę lekkich samolotów bojowych w celu utrzymania gotowości i ciągłości szkolenia pilotów.

Wypowiedzi te przez wielu są interpretowane jako potwierdzenie zamiaru zakupu kolejnych 18 FA-50M. Taki krok oznaczałby zwiększenie floty do 36 maszyn i istotne wzmocnienie potencjału bojowego RMAF w okresie przejściowym. Modernizacja prowadzona jest zgodnie z długoterminowym planem Capability Development Plan 2055 (CAP55), który zakłada stopniowe wycofywanie starzejących się platform przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń budżetowych.

Południowokoreańskie FA-50 dla Malezji

W 2023 r. Malezja podpisała z Korea Aerospace Industries (KAI) kontrakt wart ok. 40 mld ringgitów (ok. 1,45 bln wonów) na dostawę 18 FA-50M. Była to jedna z ważniejszych inwestycji w lotnictwo taktyczne Malezji od ponad dekady. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, malezyjskie siły powietrzne mają otrzymać pierwsze sześć południowokoreańskich samolotów do końca 2026 r. Cztery maszyny mają dotrzeć w październiku, a pozostałe dwie w grudniu. Kolejne 12 sztuk zostanie przekazane w 2027 r. i będą stopniowo wprowadzane do służby.

FA-50M zamówione przez Malezję to najbardziej zaawansowany wariant tej konstrukcji. Maszyny mają być wyposażone m.in. w radar AESA PhantomStrike firmy RTX, oraz zasobniki celownicze Sniper ATP produkcji Lockheed Martin. Taka konfiguracja znacząco zwiększa możliwości w zakresie precyzyjnych uderzeń, wsparcia wojsk lądowych i ograniczonych zadań przewagi powietrznej.

Problemy z alternatywami

Rozbudowa floty FA-50M zyskuje na znaczeniu także w kontekście problemów z alternatywnymi rozwiązaniami pomostowymi. Malezja analizowała wcześniej możliwość pozyskania używanych kuwejckich myśliwców F/A-18C/D, jednak opóźnienia w dostawach kuwejckich Super Hornetów oraz wymogi regulacyjne USA sprawiły, że projekt ten stał się niepewny i czasochłonny.

Tymczasem według planów CAP55 malezyjskie F/A-18D mają zostać wycofane około 2035 r., a Su-30MKM około 2040 r. Podobne zamiary dotyczą pozostałych maszyn znajdujących się w dość zróżnicowanej flocie Królewskich Malezyjskich Sił Powietrznych. Proces wyboru docelowego samolotu MRCA ma potrwać do połowy następnej dekady, a pełna gotowość operacyjna nowych maszyn spodziewana jest dopiero około 2040 r. W tej luce czasowej FA-50M, zwłaszcza w zwiększonej liczbie, mają odegrać kluczową rolę w utrzymaniu zdolności obrony powietrznej kraju.