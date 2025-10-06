Kim Dzong Un wzywa do wzmocnienia floty wojennej. Czy Korea Północna szykuje się na otwarty konflikt?

Kim Dzong Un wzywa do wzmocnienia floty wojennej, co budzi obawy o eskalację napięć w regionie.

Korea Północna zaprezentowała niszczyciel "Choe Hyon" i planuje budowę kolejnych jednostek, mimo ograniczeń konstrukcyjnych.

Istnieją podejrzenia, że Rosja wspiera północnokoreański program zbrojeniowy, dostarczając technologię nuklearną.

Wzmocnienie marynarki wojennej: Kim Dzong Un stawia na odstraszanie

W poniedziałek oficjalne media w Pjongjangu poinformowały o inspekcji niszczyciela „Choe Hyon” przez Kim Dzong Una. Przywódca Korei Północnej podkreślił, że „ogromna siła marynarki wojennej musi być wykorzystywana na rozległym oceanie, aby w pełni odstraszać lub odpierać i karać prowokacje wroga”. Słowa te padły w kontekście obrony suwerenności państwa i mają świadczyć o determinacji Pjongjangu w kwestii bezpieczeństwa narodowego.

Wizyta na okręcie była częścią szerszego programu Kim Dzong Una podczas trwającej od soboty dorocznej wystawy sprzętu wojskowego. Wydarzenie to jest okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć północnokoreańskiego przemysłu obronnego, co ma na celu demonstrację rosnących zdolności sił zbrojnych kraju. Korea Północna konsekwentnie dąży do wzmocnienia swojego potencjału militarnego, co budzi zaniepokojenie na arenie międzynarodowej.

North Korean leader Kim Jong Un inspected the new 5,000-ton Choe Hyon-class destroyer.This is one of two destroyers launched in 2025; a third due in 2026. pic.twitter.com/oLaJLzFZl0— Clash Report (@clashreport) October 6, 2025

Niszczyciel „Choe Hyon” i plany rozbudowy floty

Niszczyciel „Choe Hyon”, zwodowany w kwietniu 2025 r. i uzbrojony m.in. w naddźwiękowe strategiczne pociski manewrujące i taktyczne pociski balistyczne, to najnowszy i zarazem największy okręt powierzchniowy zaprezentowany przez Koreę Północną. W mediach państwowych przedstawiany jako wielozadaniowy niszczyciel rakietowy o wyporności klasy około 5 000 ton i długości rzędu 130–150 metrów. Te parametry oraz układ nadbudówek i wyrzutni VLS widocznych na zdjęciach i w analizach satelitarnych sugerują konstrukcję znacząco większą i bardziej „nowoczesną” niż dotychczasowe jednostki Korei Północnej.

Liczni analitycy podkreśla jednak wyraźne ograniczenia tej konstrukcji w kontekście operacji dalekomorskich. Po pierwsze, chociaż „Choe Hyon” imponuje liczbą wyrzutni, nie ma jeszcze potwierdzenia jakości i zasięgu używanych sensorów, systemów zarządzania walką ani integracji systemów obrony powietrznej na poziomie porównywalnym z okrętami państw rozwiniętych. To z kolei ogranicza zdolność efektywnego wykrywania i śledzenia zagrożeń na otwartym morzu. Po drugie, dostępne informacje wskazują na projekt i konfigurację bliższe okrętom przeznaczonym do działania przy wybrzeżu, co sugeruje większe przeznaczenie do operacji w strefie przybrzeżnej lub jako platforma odstraszania i projekcji siły w bliskim sąsiedztwie wybrzeża, a nie do długotrwałych patroli oceanicznych.

Plany rozbudowy floty obejmują również kolejne jednostki. W czerwcu zwodowano siostrzany okręt tej samej klasy, „Kang Kon”, po tym, jak jednostka ta została uszkodzona podczas pierwszej próby w maju 2025 r. Korea Północna ma ambitne plany budowy kolejnego niszczyciela klasy 5000 ton do października 2026 roku. Dążenie do posiadania nowoczesnej i silnej marynarki wojennej jest kluczowym elementem strategii obronnej tego kraju.

Potencjalne wsparcie Rosji i obawy Południa

Według armii południowokoreańskiej, jednostki te mogły powstać przy wsparciu technicznym Rosji. Spekuluje się, że pomoc ta mogła być udzielona w zamian za wysłanie przez Pjongjang żołnierzy do walki w wojnie przeciwko Ukrainie. Co więcej, pod koniec września 2025 r. dziennik „JoongAng”, cytujący anonimowe źródła rządowe informował, że Rosja miała dostarczyć Korei Północnej dwa lub trzy moduły reaktorów nuklearnych z wycofanych ze służby okrętów podwodnych. Chodzi o rdzenie reaktorowe, turbiny i systemy chłodzenia, kluczowe elementy umożliwiające budowę okrętów podwodnych z napędem atomowym.

Te reaktory, pochodzące prawdopodobnie z rosyjskich jednostek typu Kilo lub starszych typów, mogłyby pozwolić Pjongjangowi na stworzenie floty okrętów podwodnych z balistycznymi rakietami nuklearnymi, zdolnych do nieograniczonej autonomii operacyjnej. Jeden z południowokoreańskich urzędników powiedział gazecie, że Rosja początkowo była niechętna dostarczeniu Korei Północnej technologii okrętów podwodnych o napędzie atomowym i nowoczesnych myśliwców, mimo że kraj ten zwracał się o to od ubiegłego roku, ale ostatecznie zgodziła się na moduły reaktorów nuklearnych.

Seul z uwagą śledzi rozwój sytuacji, obawiając się, że wzmocnienie północnokoreańskiej floty może prowadzić do eskalacji napięć na Półwyspie Koreańskim. Międzynarodowa społeczność również wyraża zaniepokojenie programem zbrojeniowym Pjongjangu, który w ostatnich latach znacznie przyspieszył.