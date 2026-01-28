Bundeswehra stawia na hipersonikę. Kontrakt dla startupu POLARIS

Niemiecka Bundeswehra zleciła firmie POLARIS Raumflugzeuge opracowanie dwustopniowego, hipersonicznego samolotu badawczego HYTEV, który ma startować poziomo i być wielokrotnego użytku.

HYTEV ma służyć jako hipersoniczne stanowisko testowe i platforma eksperymentalna do badań związanych z obronnością, a także badań naukowych. Dodatkowo, może być wykorzystywany do wynoszenia małych satelitów.

System ma być gotowy do końca 2027 roku i będzie zdolny do osiągania prędkości hipersonicznych (ponad Mach 5) oraz wynoszenia ładunków o masie do 1 tony na orbitę.

Niemcy inwestują w hipersonikę

Jak poinformowała spółka na LinkedIn, projekt powstał jako koncepcja HYTEV (Hypersonic Test and Experimentation Vehicle) w ramach wcześniejszych prac realizowanych w latach 2024–2025 również na zlecenie BAAINBw.

„Głównym celem dwustopniowego systemu jest pełnienie roli hipersonicznego stanowiska testowego oraz platformy eksperymentalnej na potrzeby badań związanych z obronnością, a także badań naukowych i instytucjonalnych. W funkcji drugorzędnej pojazd może być wykorzystywany jako samolot kosmiczny (spaceplane) do wynoszenia małych satelitów” - wyjaśniono.

Według POLARIS zamówienie ma charakter bezprecedensowy. Firma podkreśla, że według jej wiedzy podobny kontrakt nie został dotąd przyznany żadnemu przedsiębiorstwu w Europie, a być może nawet na świecie.

„Jesteśmy niezwykle dumni z nieustającego zaufania, jakim Bundeswehra obdarza nasze kompetencje. Z naszej wiedzy wynika, że kontrakt na porównywalny system nigdy wcześniej nie został przyznany żadnemu podmiotowi w Europie, a być może nawet na świecie” - podkreślił POLARIS Raumflugzeuge.

Startup POLARIS z ambitnym zadaniem

Maszyna ma wymiary i masę startową porównywalną z myśliwcem. Osiągnięcie gotowości operacyjnej planowane jest na koniec 2027 roku. Pierwszy stopień systemu będzie napędzany przez dwa silniki turbowentylatorowe oraz rakietowy silnik typu aerospike, natomiast drugi stopień ma wykorzystywać wyłącznie napęd rakietowy. Koncepcja zakłada start z użyciem silników odrzutowych, a następnie uruchomienie napędu rakietowego w celu rozpędzenia pojazdu do prędkości hipersonicznych, przekraczających Mach 5.

Jak wcześniej przekazał przedstawiciel firmy w rozmowie z niemieckim serwisem Hartpunkt, system ma być zdolny do wynoszenia ładunków o masie do 1 tys. kilogramów na orbitę. Alternatywnie może być wykorzystywany do misji rozpoznawczych zarówno w atmosferze, jak i poza nią.

Głównym zadaniem HYTEV ma jednak pozostać funkcja hipersonicznej platformy testowej dla badań wojskowych i naukowych. W roli drugorzędnej samolot może służyć jako nośnik małych satelitów, pod warunkiem zastosowania jednorazowego drugiego stopnia.

Zanim jednak faktycznie to się wydarzy, firma POLARIS Raumflugzeuge będzie musiała poradzić sobie z licznymi wyzwaniami technicznymi. Nie można zapominać, że budowa tego typu konstrukcji i jej testowanie jest związane z dużymi obciążeniami, w tym obciążeniami aerodynamicznymi i termicznymi.