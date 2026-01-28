Polska uczy się od Ukrainy. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawia z ministrem obrony Ukrainy

Rozmowa między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Mychajłem Fedorowem koncentrowała się na kluczowych aspektach rozwoju zdolności obronnych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezzałogowych. Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz we wpisie na platformie X:

„Właśnie rozmawiałem z ministrem obrony Ukrainy Mychajłem Fedorowem o rozwoju umiejętności Wojska Polskiego w zakresie operowania dronami z wykorzystaniem doświadczeń z Ukrainy, wsparciu logistycznym oraz współpracy przemysłów polskiego i ukraińskiego”.

To strategiczne podejście ma umożliwić Polsce czerpanie z praktycznych lekcji, jakie Ukraina wyniosła z intensywnego użycia dronów w działaniach wojennych.

Strategiczne znaczenie dronów w obronności

Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039 jasno wskazuje na szerokie wdrażanie systemów bezzałogowych i autonomicznych jako jeden z priorytetów. Jak poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego w połowie stycznia, dronizacja i robotyzacja mają objąć wszystkie rodzaje wojsk, domeny i funkcje bojowe. Obejmuje to rozpoznanie, wsparcie decyzyjne, rażenie oraz zabezpieczenie logistyczne, na wszystkich szczeblach – strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Doświadczenia Ukrainy, gdzie drony stały się nieodłącznym elementem działań obronnych, są w tym kontekście niezwykle cenne.

Ukraińskie doświadczenia: "Armia Dronów" i nowe siły zbrojne

Ukraina, w odpowiedzi na rosyjską agresję, dynamicznie rozwija swoje zdolności w zakresie systemów bezzałogowych. W lipcu 2022 roku uruchomiono system Armia Dronów, który szybko ewoluował w zakrojony na szeroką skalę program rządowy. W samym 2023 roku w ramach tego projektu zakontraktowano ponad 300 tysięcy bezzałogowych statków powietrznych, z czego aż 90% stanowiły drony produkcji ukraińskiej. Ponadto, w lutym 2024 roku, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o utworzeniu nowego rodzaju wojsk – Sił Systemów Bezzałogowych, co podkreśla rosnące znaczenie tej technologii w nowoczesnym konflikcie. Mychajło Fedorow, który w połowie stycznia objął stanowisko ministra obrony, wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej, co świadczy o jego zaangażowaniu w rozwój nowoczesnych technologii w ukraińskiej armii.

Wspólna przyszłość i bezpieczeństwo regionu

Jak zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz, Polska, wspólnie z sojusznikami NATO, działa odpowiedzialnie, dążąc do sprawiedliwego zakończenia wojny i zapewnienia trwałego pokoju Ukrainie. „To nie ideologia, to odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski i przyszłość regionu Polski” – podkreślił. Rozmowy z Ukrainą na temat rozwoju dronów i współpracy przemysłowej są kluczowym elementem tej strategii, mającej na celu wzmocnienie obronności i stabilności wschodniej flanki NATO.