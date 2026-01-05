Korea Północna testuje "najnowocześniejsze" rakiety hipersoniczne. Kim Dzong Un odpowiada na "kryzys geopolityczny"

Jak donosi agencja Reutera, powołując się na północnokoreańskie media, Kim Dzong Un podkreślił, że "ostatnio dokonano ważnych osiągnięć w zakresie praktycznego przygotowania naszych sił nuklearnych do rzeczywistej wojny". Cytowany przez oficjalną agencję KCNA, Kim zaznaczył również, że "to bardzo ważna strategia, aby utrzymać lub rozszerzyć silne i niezawodne odstraszanie nuklearne". Przywódca Korei Północnej wyraźnie wskazał na "niedawny kryzys geopolityczny i różne okoliczności międzynarodowe" jako czynniki wymuszające przyspieszenie zbrojeń. Chociaż Kim nie sprecyzował źródła zagrożenia, analitycy w Seulu zgodnie wskazują na weekendowe uderzenia USA na Wenezuelę jako bezpośrednią przyczynę wzmożonej aktywności Pjongjangu. Korea Północna od dawna obawia się "uderzenia dekapitacyjnego", stąd dąży do zademonstrowania, że w przeciwieństwie do Caracas, posiada skuteczny potencjał atomowy.

Rakiety hipersoniczne: Nowa era w zbrojeniach

Niedzielna próba była pierwszym testem rakietowym w 2026 roku. Zbiegła się w czasie z planowaną podróżą prezydenta Korei Południowej, Li Dze Miunga, do Pekinu, gdzie zamierza on rozmawiać o poprawie relacji na Półwyspie Koreańskim. Broń hipersoniczna, charakteryzująca się prędkością co najmniej pięciokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku i zdolnością do manewrowania w locie, stanowi ogromne wyzwanie dla systemów obronnych. Jej śledzenie i przechwycenie jest znacznie utrudnione, co czyni ją niezwykle groźną.

Reakcja na schwytanie Maduro

Poza tym wcześniej południowokoreańskie wojsko poinformowało, że Korea Północna wystrzeliła kilka pocisków balistycznych w kierunku Morza Japońskiego. Start nastąpił z okolic Pjongjangu około godziny 7.50 czasu lokalnego. Pociski pokonały dystans blisko 900 km, lądując w morzu. Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) przekazało w komunikacie, że "nasze wojsko utrzymuje postawę pełnej gotowości, ściśle dzieląc się informacjami na temat pocisków balistycznych Korei Północnej ze stroną amerykańską i japońską w warunkach wzmożonego nadzoru". Japońskie ministerstwo obrony podało, że pociski najpewniej spadły poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii po około 18 minutach.

Lim Eul-chul, profesor Instytutu Studiów Dalekowschodnich na Uniwersytecie Kyungnam, cytowany przez agencję Yonhap, ocenił, że "uderzenie USA w Wenezueli i schwytanie prezydenta Maduro może wysłać (przywódcy Korei Płn.) Kim Dzong Unowi silny sygnał, stanowiący zagrożenie egzystencjalne i uzasadnienie trwania przy broni jądrowej".

Wzmożona aktywność militarna Pjongjangu

Ostatnie działania Pjongjangu wpisują się we wzmożoną aktywność militarną Kima. W ostatnim czasie Kim Dzong Un wizytował stocznię okrętów podwodnych o napędzie atomowym, nadzorował testy pocisków manewrujących i nakazał zwiększenie produkcji rakiet i broni taktycznej. Ostatni test rakietowy Pjongjang przeprowadził 7 listopada ubiegłego roku. Wszystkie te działania świadczą o determinacji Korei Północnej w rozwijaniu swojego potencjału militarnego w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.