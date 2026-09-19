Gen. Kukuła reprezentuje Polskę na Konferencji Komitetu Wojskowego NATO w Kopenhadze, gdzie 32 państwa ustalają przyszłość Sojuszu.

Wzmocnienie odstraszania, rozwój zdolności i wsparcie dla Ukrainy to główne tematy.

Polska wnosi perspektywę wschodniej flanki.

Gen. Kukuła reprezentuje Polskę w gronie najwyższych dowódców Sojuszu

Obradom przewodniczy przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO adm. Giuseppe Cavo Dragone. W konferencji uczestniczą również strategiczni dowódcy NATO – Naczelny Dowódca Sojuszniczych Sił w Europie (SACEUR) gen. Alexus G. Grynkewich oraz Naczelny Sojuszniczy Dowódca ds. Transformacji (SACT) adm. Pierre Vandier.

Głównym tematem rozmów jest realizacja ustaleń ostatniego Szczytu NATO w Ankarze. Szefowie obrony omawiają dalsze wzmacnianie zbiorowego odstraszania i obrony Sojuszu, rozwój zdolności wojskowych, innowacje i nowe technologie oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Ważnym elementem obrad było wystąpienie SACEUR gen. Alexusa G. Grynkewicha, który zapoznał szefów obrony państw NATO z teorią zwyciężania – koncepcją określającą sposób, w jaki Sojusz powinien rozwijać swoje zdolności i prowadzić działania, aby skutecznie odstraszać potencjalnego przeciwnika, a w przypadku konfliktu osiągnąć zakładane cele. Jawna wersja tej koncepcji zostanie przedstawiona przez SACEUR podczas najbliższego Warsaw Security Forum.

Ważną częścią pobytu gen. Wiesława Kukuły w Kopenhadze są także spotkania bilateralne z dowódcami wojskowymi państw sojuszniczych. Szef Sztabu Generalnego WP prowadzi rozmowy m.in. z SACEUR gen. Alexusem G. Grynkewichem szefami obrony Szwecji i Czech. Konsultacje dotyczą bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, wzmacniania odstraszania i obrony NATO oraz dalszego rozwoju współpracy wojskowej.

Szef SGWP generał Wiesław Kukuła uczestniczy w Konferencji Komitetu Wojskowego @NATO w Kopenhadze.Szefowie obrony 32 państw Sojuszu rozmawiają o wzmacnianiu odstraszania i obrony, rozwoju zdolności wojskowych, nowych technologiach oraz wsparciu Ukrainy.Ważnym punktem obrad… pic.twitter.com/IauM6HdQ9W— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 19, 2026

Udział gen. Wiesława Kukuły w konferencji pozwala na przedstawienie polskiej perspektywy w dyskusji dotyczącej najważniejszych wyzwań stojących przed Sojuszem, w szczególności dalszego wzmacniania zdolności do odstraszania i obrony oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Podczas konferencji szefowie obrony wybiorą również kolejnego przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO, który obejmie stanowisko latem 2027 roku.

Komitet Wojskowy jest najwyższą władzą wojskową NATO. Jego głównym zadaniem jest przedstawianie Radzie Północnoatlantyckiej uzgodnionych przez sojuszników rekomendacji wojskowych dotyczących sposobów reagowania na wyzwania bezpieczeństwa. Komitet zajmuje się m.in. operacjami i misjami NATO, ćwiczeniami oraz rozwojem zdolności wojskowych Sojuszu.

Na podstawie informacji prasowej Sztabu Generalnego WP