NATO przyspiesza. Szefowie obrony państw Sojuszu zakończyli obrady w Kopenhadze

Obradom przewodniczył przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO adm. Giuseppe Cavo Dragone. W spotkaniu uczestniczyli także Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus G. Grynkewich oraz Naczelny Dowódca Sojuszniczy ds. Transformacji (SACT) adm. Pierre Vandier.

NATO wzmacnia odstraszanie i przyspiesza rozwój zdolności

Szefowie obrony rozmawiali o dalszym wzmacnianiu odstraszania i obrony, rozwoju zdolności wojskowych, wykorzystaniu nowych technologii oraz wsparciu Ukrainy. Jednym z kluczowych wyzwań pozostaje przełożenie rosnących nakładów na obronność na konkretne zdolności dostępne dla dowódców i wojsk.

Pokój przez siłę i odporność. Kierunki naszych działań w zakresie odstraszania, ale także zdecydowania w obronie, zostały jasno określone. Jesteśmy zjednoczeni i zdeterminowani jak nigdy wcześniej – podsumował gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP.

Podczas obrad adm. Giuseppe Cavo Dragone zwrócił uwagę na coraz bardziej wymagające środowisko bezpieczeństwa. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, działania hybrydowe, akty sabotażu, cyberataki oraz naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO wymagają od Sojuszu dalszego wzmacniania odstraszania i obrony oraz szybszego rozwoju zdolności wojskowych.

Z polskiej perspektywy szczególne znaczenie mają zdolności pozwalające szybciej wykrywać zagrożenia, wymieniać informacje i skutecznie na nie reagować. Dotyczy to m.in. rozpoznania, systemów dowodzenia, obrony powietrznej i przeciwrakietowej, przeciwdziałania bezzałogowym systemom powietrznym oraz zdolności do precyzyjnego rażenia.

Tarcza Wschód coraz bliżej integracji z planami Sojuszu

Kwestie te były również przedmiotem rozmowy gen. Wiesława Kukuły z SACEUR gen. Alexusem G. Grynkewichem. Jednym z jej głównych tematów była integracja programu Tarcza Wschód z Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI). Generałowie rozmawiali o integracji sensorów, systemów dowodzenia i efektorów oraz szybkim wdrażaniu nowych technologii. Omówili także dalsze wzmacnianie obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz zdolności do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych.

Działania te wpisują się w rozwijanie zdolności Sojuszu pozwalających maksymalnie skracać czas od wykrycia zagrożenia do reakcji oraz coraz ściślej integrować narodowe i sojusznicze systemy rozpoznania, dowodzenia i rażenia.

Polska i Szwecja pogłębiają współpracę na Bałtyku

Ważnym elementem udziału gen. Wiesława Kukuły w konferencji były również rozmowy bilateralne. Podczas spotkania z szefem obrony Szwecji gen. Michaelem Claessonem omówiono dalsze pogłębianie polsko-szwedzkiej współpracy wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego. Generałowie rozmawiali również o programie Orka. Obaj zgodzili się, że jest to jeden z projektów, który może pogłębić polsko-szwedzką współpracę obronną. Kontynuacja rozmów pomiędzy szefami obrony Polski i Szwecji planowana jest podczas najbliższego Warsaw Security Forum.

Kopenhaskie spotkanie potwierdziło również znaczenie dalszego wsparcia Ukrainy. Doświadczenia trwającej wojny pozostają ważnym źródłem wniosków dla transformacji sił zbrojnych państw NATO – szczególnie w zakresie wykorzystania systemów bezzałogowych, walki elektronicznej, wymiany danych, nowych technologii oraz skracania cyklu decyzyjnego.

Dla Polski wnioski z konferencji mają wymiar bezpośredni. Jako państwo wschodniej flanki rozwijamy własne zdolności obronne, jednocześnie coraz ściślej integrując je z systemem kolektywnej obrony Sojuszu. Tarcza Wschód, rozwój obrony powietrznej i przeciwrakietowej, zdolności przeciwbezzałogowe oraz zwiększanie interoperacyjności z wojskami sojuszniczymi są elementami tego samego procesu – budowy siły, która ma skutecznie odstraszać przeciwnika, a w razie konieczności zapewnić skuteczną obronę terytorium NATO.

Kopenhaska konferencja potwierdziła wspólny kierunek działań 32 państw Sojuszu: od decyzji do działania, od rosnących nakładów do realnych zdolności i od narodowych systemów do jeszcze ściślej zintegrowanej obrony NATO.

Na podstawie informacji prasowej Sztabu Generalnego WP