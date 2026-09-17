Poczta Polska i WOT zacieśniają współpracę w obliczu zagrożeń

Poczta Polska i Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy w obszarach bezpieczeństwa, szkoleń i budowania odporności państwa.

Celem porozumienia jest przygotowanie obu organizacji do skutecznego współdziałania w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe.

WOT będzie dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa, natomiast Poczta Polska wesprze szkolenia, udostępniając swoją infrastrukturę i możliwości logistyczne.

Infrastruktura Poczty Polskiej, w tym placówki i sieć logistyczna, ma pełnić kluczową rolę w zapewnianiu ciągłości usług i wsparcia dla obywateli w sytuacjach nadzwyczajnych.

Nowe porozumienie, podpisane 17 września, ma na celu przygotowanie obu podmiotów do efektywnego działania w obliczu różnorodnych zagrożeń. Zgodnie z jego zapisami, Wojska Obrony Terytorialnej będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa oraz funkcjonowania systemu obronnego kraju. Z kolei Poczta Polska zobowiązała się do wspierania wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych i ćwiczeń, udostępniając do tego celu wybrane lokalizacje. Dokument przewiduje również realizację działań informacyjnych i edukacyjnych, które mają na celu podnoszenie świadomości społecznej w obszarze bezpieczeństwa. Współpraca ta ma budować zdolność do wspólnego działania, na przykład podczas klęsk żywiołowych lub innych sytuacji nadzwyczajnych.

Kluczowe partnerstwo dla stabilności kraju

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. dyw. dr Krzysztof Stańczyk, podkreślił znaczenie synergii między instytucjami państwowymi.

„Silne państwo potrafi łączyć doświadczenie i zasoby swoich instytucji wokół wspólnego celu – bezpieczeństwa obywateli. Wojska Obrony Terytorialnej wnoszą do tej współpracy wiedzę i doświadczenie żołnierzy, a Poczta Polska rozbudowaną infrastrukturę i możliwości logistyczne. Chcemy wykorzystać ten potencjał zarówno do przygotowania wspólnych działań w sytuacjach nadzwyczajnych, jak i do edukacji oraz budowania świadomości zagrożeń. Odporność państwa wzrasta wtedy, gdy instytucje potrafią ze sobą współpracować, a obywatele wiedzą, jak reagować i gdzie szukać wsparcia” – powiedział gen. dyw. dr Krzysztof Stańczyk.

Rola Poczty Polskiej w systemie obronnym

Równie istotne stanowisko przedstawiła Magdalena Gaj, Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

„Silne państwo potrzebuje silnej Poczty. Dziś szczególnie ważny jest narodowy operator logistyczno-listowy, zdolny nie tylko sprawnie obsługiwać obywateli na co dzień, ale także pełnić kluczową rolę w sytuacji zagrożenia – docierając do społeczeństwa z informacją, wiadomościami i niezbędnymi przesyłkami” – zaznaczyła Magdalena Gaj.

Dodała, że „współpraca Poczty Polskiej z Wojskami Obrony Terytorialnej, obejmująca współdziałanie i wspólne szkolenia w zakresie obrony, ma istotne znaczenie dla budowania odporności i bezpieczeństwa naszego państwa. Placówki Poczty Polskiej, automaty paczkowe, sortownie czy sieć kurierska to infrastruktura podwójnego zastosowania. Logistyka towarów, gotówki oraz korespondencji w czasach kryzysu jest krwioobiegiem bezpiecznego państwa. Dlatego tak ważne jest przygotowanie naszych pracowników wspólnie z WOT do każdej sytuacji w kraju.” Podkreśliła tym samym, że strategiczna infrastruktura Poczty Polskiej jest nieocenionym zasobem w kontekście obronności i odporności państwa.

Infrastruktura i doświadczenie w działaniu

W ramach nowego porozumienia WOT zyska możliwość korzystania z obiektów pocztowych podczas swoich szkoleń. Warto przypomnieć, jak kluczową rolę odegrała infrastruktura Poczty Polskiej podczas klęsk żywiołowych. Przykładem może być rok 2024, kiedy to Dolny Śląsk i Opolszczyznę nawiedziła powódź. Wówczas Poczta Polska, wykorzystując swoją unikatową w skali kraju infrastrukturę i możliwości logistyczne, transportowała żywność na obszary dotknięte kataklizmem. Spółka zorganizowała również szereg działań wspierających poszkodowanych mieszkańców, uruchamiając zastępcze i mobilne punkty pocztowe oraz zapewniając doręczanie emerytur i rent na terenach powodziowych.

Na podstawie komunikatu prasowego Poczty Polskiej