Co zrobić jak zawyją syreny? MSWiA z jasną instrukcją

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Instrukcja na podstawie oficjalnego materiału MSWiA
Słyszysz alarm? Dostajesz Alert RCB? Pojawia się zagrożenie atakiem z powietrza? Nie panikuj. Działaj z głową. W krótkim, oficjalnym filmie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnia, jak zachować się w takiej sytuacji.
Zachowaj spokój i oceń sytuację
Pierwsze i najważniejsze: nie ulegaj panice. Alarm lub Alert RCB to sygnał, że trzeba natychmiast podjąć działania ochronne. Zapamiętaj zasady i działaj według nich.
Jesteś w budynku? Znajdź pomieszczenie bez okien
Jeśli alarm zaskoczy cię w domu, w pracy lub w innym budynku:
- Jeśli mieszkasz w domu i masz piwnice - ukryj się w niej.
- Jeśli nie masz piwnicy, jak najszybciej przejdź do pomieszczenia bez okien.
- Unikaj szyb, przeszklonych powierzchni i miejsc przy zewnętrznych ścianach.
- Jeśli mieszkasz w bloku - szukaj miejsc gdzie są kominy, szyby wind albo klatki schodowe - tam zawsze są najmocniejsze ściany
- Niezależnie w jakim budynku będzie przestrzegaj dwóch prostych reguł: najniższa kondygnacja i zasada dwóch ścian - dwie ściany muszą dzielić Ciebie od podwórka
Jesteś na zewnątrz? Skorzystaj z aplikacji „Gdzie się ukryć”
- Pobierz i używaj oficjalnej aplikacji / mapy „Gdzie się ukryć”
- Pokaże ci najbliższe sprawdzone miejsca schronienia w twojej okolicy i pomoże dotrzeć do nich.
Usłyszałeś eksplozję będąc na zewnątrz i nie miałeś gdzie się ukryć? Połóż się na ziemi
- Jeśli sygnał usłyszysz na otwartej przestrzeni: Po prostu połóż się na ziemi.
- Najlepiej w zagłębieniu terenu, jeśli takie jest w pobliżu.
- Osłoń głowę.
Sprawdzaj komunikaty
- Przez cały czas monitoruj oficjalne komunikaty – Alert RCB, komunikaty służb, radio, telewizję lub wiarygodne źródła.
- Stosuj się do kolejnych poleceń.