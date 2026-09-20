Co zrobić jak zawyją syreny? MSWiA z jasną instrukcją

Instrukcja na podstawie oficjalnego materiału MSWiA

Słyszysz alarm? Dostajesz Alert RCB? Pojawia się zagrożenie atakiem z powietrza? Nie panikuj. Działaj z głową. W krótkim, oficjalnym filmie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnia, jak zachować się w takiej sytuacji.

Zachowaj spokój i oceń sytuację

Pierwsze i najważniejsze: nie ulegaj panice. Alarm lub Alert RCB to sygnał, że trzeba natychmiast podjąć działania ochronne. Zapamiętaj zasady i działaj według nich.

Jesteś w budynku? Znajdź pomieszczenie bez okien

Jeśli alarm zaskoczy cię w domu, w pracy lub w innym budynku:

Jeśli mieszkasz w domu i masz piwnice - ukryj się w niej.

Jeśli nie masz piwnicy, jak najszybciej przejdź do pomieszczenia bez okien.

Unikaj szyb, przeszklonych powierzchni i miejsc przy zewnętrznych ścianach.

Jeśli mieszkasz w bloku - szukaj miejsc gdzie są kominy, szyby wind albo klatki schodowe - tam zawsze są najmocniejsze ściany

Niezależnie w jakim budynku będzie przestrzegaj dwóch prostych reguł: najniższa kondygnacja i zasada dwóch ścian - dwie ściany muszą dzielić Ciebie od podwórka

Jesteś na zewnątrz? Skorzystaj z aplikacji „Gdzie się ukryć”

Pobierz i używaj oficjalnej aplikacji / mapy „Gdzie się ukryć”

Pokaże ci najbliższe sprawdzone miejsca schronienia w twojej okolicy i pomoże dotrzeć do nich.

Usłyszałeś eksplozję będąc na zewnątrz i nie miałeś gdzie się ukryć? Połóż się na ziemi

Jeśli sygnał usłyszysz na otwartej przestrzeni: Po prostu połóż się na ziemi.

Najlepiej w zagłębieniu terenu, jeśli takie jest w pobliżu.

Osłoń głowę.

Sprawdzaj komunikaty

Przez cały czas monitoruj oficjalne komunikaty – Alert RCB, komunikaty służb, radio, telewizję lub wiarygodne źródła.

Stosuj się do kolejnych poleceń.

Słyszysz alarm❓Dostajesz Alert RCB❓Jest zagrożenie atakiem z powietrza ❓Działaj z głową. 🎬 Obejrzyj film teraz. Udostępnij dalej❗Zapamiętaj reakcję ⤵️ pic.twitter.com/lAj5qbWpRa— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) September 20, 2026

Autor: MSWiA/ Materiały prasowe

Autor: MSWiA/ Materiały prasowe