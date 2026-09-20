Co zrobić jak zawyją syreny? MSWiA z jasną instrukcją

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-09-20 20:01

Słyszysz syrenę alarmową? Dostajesz Alert RCB z ostrzeżeniem o zagrożeniu atakiem z powietrza? Nie panikuj – działaj z głową. MSWiA w oficjalnym materiale tłumaczy prosto: jeśli jesteś w budynku, natychmiast znajdź pomieszczenie bez okien (tam ściany są najmocniejsze), skorzystaj z aplikacji „Gdzie się ukryć”, a gdy zaskoczy cię to na zewnątrz wybuch – połóż się na ziemi. I zawsze sprawdzaj oficjalne komunikaty.

Zestaw głośników syreny alarmowej na dachu budynku. O instrukcjach MSWiA przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: Wygenerowane przez AI

Instrukcja na podstawie oficjalnego materiału MSWiA

Słyszysz alarm? Dostajesz Alert RCB? Pojawia się zagrożenie atakiem z powietrza? Nie panikuj. Działaj z głową. W krótkim, oficjalnym filmie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnia, jak zachować się w takiej sytuacji.

Zachowaj spokój i oceń sytuację

Pierwsze i najważniejsze: nie ulegaj panice. Alarm lub Alert RCB to sygnał, że trzeba natychmiast podjąć działania ochronne. Zapamiętaj zasady i działaj według nich.

Jesteś w budynku? Znajdź pomieszczenie bez okien

Jeśli alarm zaskoczy cię w domu, w pracy lub w innym budynku: 

  • Jeśli mieszkasz w domu i masz piwnice - ukryj się w niej.
  • Jeśli nie masz piwnicy, jak najszybciej przejdź do pomieszczenia bez okien. 
  • Unikaj szyb, przeszklonych powierzchni i miejsc przy zewnętrznych ścianach.
  • Jeśli mieszkasz w bloku - szukaj miejsc gdzie są kominy, szyby wind albo klatki schodowe - tam zawsze są najmocniejsze ściany
  • Niezależnie w jakim budynku będzie przestrzegaj dwóch prostych reguł: najniższa kondygnacja i zasada dwóch ścian - dwie ściany muszą dzielić Ciebie od podwórka

Jesteś na zewnątrz? Skorzystaj z aplikacji „Gdzie się ukryć”

  • Pobierz i używaj oficjalnej aplikacji / mapy „Gdzie się ukryć” 
  • Pokaże ci najbliższe sprawdzone miejsca schronienia w twojej okolicy i pomoże dotrzeć do nich.

Usłyszałeś eksplozję będąc na zewnątrz i nie miałeś gdzie się ukryć? Połóż się na ziemi

  • Jeśli sygnał usłyszysz na otwartej przestrzeni: Po prostu połóż się na ziemi.
  • Najlepiej w zagłębieniu terenu, jeśli takie jest w pobliżu.
  • Osłoń głowę.

Sprawdzaj komunikaty

  • Przez cały czas monitoruj oficjalne komunikaty – Alert RCB, komunikaty służb, radio, telewizję lub wiarygodne źródła.
  • Stosuj się do kolejnych poleceń.
Co zrobić jak zawyją syreny?
Autor: MSWiA/ Materiały prasowe
Co zrobić jak zawyją syreny?
Autor: MSWiA/ Materiały prasowe

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