Hyundai Rotem na MSPO 2026. Czołg K2PL i nowe pojazdy wsparcia

K2PL – polonizacja i transfer technologii

Głównym eksponatem Hyundai Rotem był K2PL, czyli wersja K2 dostosowana do wymagań Sił Zbrojnych RP, z planowanym głębokim transferem technologii i produkcją części platform w Polsce. Na pokładzie K2PL znalazły się m.in.: aktywny system ochrony (APS) przeciwko przeciwpancernym pociskom kierowanym i dronom, czy zdalnie sterowany moduł uzbrojenia.

Hyundai Rotem podkreśla, że K2PL to efekt współpracy technologicznej z polskimi partnerami, a kluczową rolę w lokalnej produkcji odegrają Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy. W kwietniu 2026 r. podpisano porozumienie z Bumar-Łabędy w zakresie lokalnej produkcji i utrzymania K2PL oraz wozu ewakuacyjnego.

Oprócz samego czołgu, Hyundai Rotem wystawił w Kielcach pojazdy specjalistyczne rozwijane pod kątem programu K2PL: most szturmowy, wóz zabezpieczenia technicznego i pojazd saperski. W ofercie znalazły się też rozwiązania przyszłościowe: prototyp wielozadaniowego pojazdu bezzałogowego HR-SHERPA z polskim zdalnie sterowanym stanowiskiem bojowym ZMT oraz 30-tonowy kołowy wóz opancerzony z bezzałogową wieżą i wielowarstwowym systemem przeciwdronowym (C-UAS).

Porozumienie z Hutą Częstochowa – stal pancerna „Made in Poland"

Drugiego dnia MSPO (9 września 2026 r.) Hyundai Rotem i Huta Częstochowa podpisały memorandum (MoU) badające możliwość wykorzystania polskich blach ze stali pancernej w produkcji K2PL, pojazdów wsparcia i innych platform. Porozumienie wpisuje się w strategię koncernu wzmacniania przemysłowego wymiaru programu K2 w Polsce. Zgodnie z drugą umową wykonawczą, 61 sztuk K2PL ma zostać wyprodukowanych w Polsce, a kontrakt obejmuje również specjalistyczne pojazdy wsparcia.

Memorandum wyznacza ramy dalszych rozmów technicznych i handlowych pomiędzy spółkami. Na mocy porozumienia partnerzy wspólnie przeanalizują możliwość dostarczania przez Hutę Częstochowa blach ze stali pancernej na potrzeby programów pojazdów wojskowych Hyundai Rotem. Oceniona zostanie między innymi zgodność oferowanych materiałów z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i jakościowymi.

Porozumienie z Hutą Częstochowa jest kolejnym krokiem w naszych działaniach na rzecz zwiększania udziału polskiego przemysłu w programie K2. Wraz ze stopniową lokalizacją produkcji czołgów K2PL i pojazdów wsparcia w Polsce chcemy budować wokół tych platform silny krajowy łańcuch dostaw. Potencjalne wykorzystanie polskiej stali pancernej stanowi istotny element tego procesu i może dodatkowo wzmocnić rolę polskiego przemysłu w produkcji K2PL oraz całej rodziny pojazdów wsparcia – powiedział Yong Bae Lee, prezes Hyundai Rotem Company. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy uczestniczyć w tak ważnym projekcie, jakim jest polonizacja produkcji i serwisowania czołgów K2. Zaangażowanie Huty Częstochowa w to przedsięwzięcie potwierdza nasze duże możliwości produkcyjne oraz potencjał do realizacji zadań na rzecz polskiego sektora obronnego – podkreślił Adrian Sienicki, prezes Zarządu Huty Częstochowa.

Hyundai Rotem podpisał z Polską kontrakt na dostawę łącznie 360 czołgów K2, a Warszawa rozważa zakup kolejnych maszyn. Prezentacja K2PL z polskim wyposażeniem i podpisanie MoU z Hutą Częstochowa to sygnał, że program wchodzi w fazę realnej lokalizacji łańcucha dostaw, co ma znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa dostaw, jak i potencjału eksportowego „polskiego K2".