Strategia destabilizacji Moskwy. Jak Rosja może testować artykuł 5 NATO w najbliższych miesiącach?

Szefowie służb bezpieczeństwa z Czech, Łotwy i Szwecji alarmują: Rosja planuje eskalację działań przeciwko NATO w nadchodzących miesiącach.

Kreml może testować jedność Sojuszu poprzez prowokacje "pod fałszywą flagą" lub "ograniczone wtargnięcia", co stawia pod znakiem zapytania skuteczność artykułu 5.

Jakie konkretne scenariusze destabilizacji są przewidywane i co to oznacza dla bezpieczeństwa państw członkowskich NATO?

Czy Rosja zaatakuje terytorium NATO? Ostrzeżenia z Czech

Michal Koudelka, szef czeskiej służby bezpieczeństwa BIS, w rozmowie z „Guardianem” wyraził poważne obawy dotyczące przyszłych działań Rosji. Ostrzegł, że część planów Kremla może obejmować „ograniczoną inwazję na terytorium NATO graniczące z Rosją”. Według Koudelki, scenariusz ten mógłby przybrać formę „ograniczonego wtargnięcia, prowokacji pod fałszywą flagą, albo masowej kampanii wpływu”.

Podkreślił, że takie zdarzenia mogłyby nastąpić „raczej w perspektywie miesięcy, a nie lat”, co sugeruje pilność zagrożenia. Ostrzeżenie to rzuca nowe światło na potencjalne strategie Rosji mające na celu testowanie spójności i reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Strategia destabilizacji Kremla: Sygnały z Łotwy i Szwecji

Podobne sygnały docierają z innych krajów bałtyckich i skandynawskich. Normunds Mežviets, szef łotewskiej VDD, potwierdził, że Moskwa przygotowuje się do zwiększenia aktywności w Europie. Jednocześnie Mežviets zastrzegł, że „nie widzi oznak bliskiego ataku”, sugerując, że obecna aktywność może być „częścią szerszej strategii destabilizacji”. „Guardian” zauważa, że źródła w państwach bałtyckich są bardziej sceptyczne co do bezpośredniej inwazji, argumentując, że Moskwa mogłaby mieć problem ze znalezieniem wystarczających zasobów wojskowych. Ponadto, istnieje pogląd, że zbytnie nagłaśnianie takich scenariuszy może być częścią kremlowskiej wojny psychologicznej, mającej na celu wywołanie niepokoju i podziałów.

Do tych ostrzeżeń dołączył Thomas Nilsson, szef szwedzkich służb, który potwierdził, że jego służby również otrzymują informacje o zamiarach Moskwy dotyczących rozszerzenia kampanii sabotażowej. W wywiadzie dla dziennika Nilsson podkreślił, że uważa, iż Rosjanie „nie są zainteresowani negocjacjami i nadal zakładają, że w wojnie z Ukrainą mogą osiągnąć strategiczne cele”. Ta postawa Rosji wskazuje na długoterminową i nieustępliwą politykę, której celem jest realizacja własnych interesów, niezależnie od kosztów i międzynarodowych reperkusji.

Premier Tusk ostrzega: Artykuł 5 w obliczu rosyjskich prowokacji

W kontekście tych międzynarodowych ostrzeżeń, „Guardian” przypomina również niedawne słowa premiera Polski, Donalda Tuska. W czwartek, 17 września w Sejmie Donald Tusk ostrzegł, że według informacji wywiadowczych niewykluczone są „przypadkowe” rzekomo uderzenia rosyjskich dronów i rakiet na sojuszników Ukrainy. Polski premier ocenił, że głównym celem Rosji jest osłabienie integralności NATO i przekonanie członków Sojuszu, że artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi o wzajemnej obronie, jest „bardziej teoretyczny niż praktyczny”. Taka strategia ma na celu podważenie zaufania do kolektywnej obrony NATO i zasianie wątpliwości co do jego skuteczności w obliczu agresji. Ostrzeżenia te podkreślają złożoność i wielowymiarowość zagrożeń, z jakimi mierzy się obecnie Europa i cały Sojusz Północnoatlantycki.