Wędkarze wyłowili z morza drona kamikadze. Amerykański LUCAS zamiast tuńczyka?

Zamiast tuńczyka, załoga wędkarskiej łodzi czarterowej na Florydzie dokonała niezwykłego odkrycia.

Wyłowiony obiekt okazał się tajnym amerykańskim dronem kamikadze LUCAS, wzorowanym na irańskich maszynach Shahed-136.

Ten niskokosztowy bezzałogowiec może służyć jako broń ofensywna lub cel do ćwiczeń.

Czy niespodziewane znalezisko ujawnia tajemnice operacji wojskowych USA?

Do nietypowego zdarzenia doszło około 20 mil morskich na południowy wschód od Pensacola Pass na Florydzie. Kapitan łodzi wycieczkowo-wędkarskiej, Daniel Arsenault, zauważył na powierzchni wody obiekt przypominający wywróconą małą łódź lub skiff. Gdy załoga podpłynęła bliżej, okazało się, że to nie efekt żeglarskiego wypadku, ale niewielki bezzałogowiec w układzie delta.

Akcja ratunkowo-wędkarska?

Co ciekawe, wśród pasażerów łodzi znajdowało się czterech pilotów śmigłowców ratowniczych, którzy pomogli ocenić sytuację i wyciągnąć bezzałogowiec na pokład. Zanim to się jednak stało, wędkarze wykorzystali fakt, że cień rzucany przez dryfujący wrak przyciągnął ryby, łowiąc pod nim m.in. coryphaenę (mahi-mahi) i tuńczyki.

Rozbita maszyna nie posiadała silnika ani śmigła, znajdujących się z tyłu oraz opływowej owiewki nosowej. Elementy te uległy uszkodzeniu podczas uderzenia rozpędzonego bezzałogowca pod dużym kątem w taflę wody.

Czym jest LUCAS i skąd się wziął w Zatoce Meksykańskiej?

Oficjalne oświadczenie wydane przez przedstawicieli bazy US Air Force w Eglin (Eglin Air Force Base) – kluczowego ośrodka testowego broni lotniczej amerykańskich sił powietrznych – potwierdziło, że w czwartek, 17 września 2026 r., jeden z testowanych bezzałogowców rozbił się w wodzie podczas zaplanowanych prób na poligonie. Wraku wówczas nie odnaleziono. Dryfujące szczątki mogły zatonąć pod ciężarem silnika, który potem odłamał się od konstrukcji, powodując jej wypłynięcie. Na ten dryfujący wrak natrafili wędkarze 20 września.

On Saturday, Hot Spot Fishing Charters, a Pensacola-based charter fishing company found and recovered a large distinctive delta-wing unmanned aerial vehicle in the Gulf of America, several miles off the western coast of Florida. The UAV, found by the charter group during a… pic.twitter.com/YNuoo76HpR— OSINTdefender (@sentdefender) September 20, 2026

Wyłowiona z wody maszyna to todzaj amunicji krążąca typu LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), opracowana przez firmę Spektreworks z Arizony. Jest to amerykański odpowiednik irańskich dronów kamikadze z rodziny Shahed-136, dobrze znanego m.in. z wojny na Ukrainie, gdzie Rosja wykorzystuje też swoją wersję produkcyjną, oznaczoną Gerań.

Maszyny bezzałogowe LUCAS wykorzystywane są przez siły zbrojne USA zarówno jako niskokosztowe systemy bojowe, testowane m.in. przeciw Iranowi, jak też jako cel powietrzny w ćwiczeniach obrony przeciwdronowej (C-UAS). Air Force Base Eglin jest miejscem, gdzie ze względu na umiejscowienie i pobliski poligon, prowadzone są zarówno ćwiczenia lotnicze jak i testy nowych systemów uzbrojenia. Czasem zdarza się, że nietypowe szczątki zostaną wyłowione przez rybaków lub czarterowe łodzie, z których w tym rejonie turśsci często łowią duże, drapieżne ryby, takie jak marliny czy tuńczyki.