Nie tylko Piorun 2 na horyzoncie. MESKO zwiększa produkcję i planuje ekspansję

MESKO S.A. na MSPO ogłosiło ambitne plany, umacniając Polskę jako globalnego gracza w produkcji uzbrojenia.

Zaprezentowano Piorun 2 z rewolucyjnymi modyfikacjami, natomiast rekordowa produkcja 1700 rakiet Piorun rocznie, dystansuje nawet światowe mocarstwa w swojej klasie.

Sprawdź, jak MESKO zdobywa kontrakty warte miliardy i dlaczego światowe potęgi militarne zabiegają o polskie MANPADS!

Głównym punktem prezentacji na stoisku PGZ była koncepcja rakiety Piorun 2. Produkt, który zdobył uznanie na rynkach międzynarodowych i sprawdził się w warunkach bojowych, przechodzi głęboką modernizację. Rozwój ma zapewnić przewagę nad konkurencją, ale też nad przeciwnikiem i jego środkami samoobrony.

Jak podkreśla Renata Gruszczyńska, prezesem Zarządu MESKO - „Pokazujemy koncepcję rakiety Piorun 2, czyli Pioruna nowej generacji. Prezentujemy jej nowe funkcjonalności. (...) Będzie kilka elementów, które będą zmienione – między innymi sensor, który odpowiada za tak zwane trzecie oko. Ta kamera, kolokwialnie mówiąc, będzie więcej widzieć. Zapalnik zbliżeniowy, który będzie już nie punktowy, tylko liniowy, i będzie miał dużo większą czułość. Rezygnujemy również z gazogeneratora na rzecz boostera. Będziemy mieć również w Piorunie 2 nową, zmodyfikowaną głowicę bojową, która w tej chwili jest w trzech różnych koncepcjach.”

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Ale rozwijając nowe rozwiązanie, MESKO nie zapomina o ilości. Skalowanie procesów produkcyjnych w skarżyskich zakładach pokazuje skok technologiczny i organizacyjny, jaki dokonał się w ostatnich latach. Jeszcze we wrześniu 2019 roku moce produkcyjne wynosiły 300 sztuk rakiet rocznie. Obecnie wskaźniki te osiągnęły poziom niedostępny dla wielu zachodnich producentów.

„W chwili obecnej w tym roku osiągnęliśmy już moce 1500 sztuk rakiet samych bojowych, a dodatkowo mamy urządzenia szkolno-treningowe i rakiety szkolno-treningowe (...). W sumie moce produkcyjne obu tych zestawów mamy 1700 sztuk. To jest absolutny rekord w skali całego świata. Warto tutaj dodać, że Francja i Stany Zjednoczone razem wzięte nie osiągają nawet połowy tego, co my produkujemy” – zaznacza Renata Gruszczyńska. Jak podkreśla pani prezes, docelowym punktem odniesienia dla MESKO jest osiągnięcie rocznej produkcji na poziomie 2500 sztuk pocisków Piorun.

Kontrakt w ramach SAFE i zagraniczne zainteresowanie

Potwierdzeniem pozycji MESKO na rynku europejskim jest podpisanie największej umowy wykonawczej w historii spółki w ramach programu SAFE. Wartość kontraktu opiewa na prawie 8,5 miliarda złotych, a jego realizacja zaplanowana jest do połowy 2030 roku. Obejmuje ona dostawy Piorunów do czterech krajów NATO.

Wysoki popyt na polskie zestawy MANPADS przekłada się na zainteresowanie ze strony globalnych potęg. Jak mówi, nie bez dumy, prezes MESKO - „I Francuzi, i Amerykanie zapukali też do naszych drzwi z pytaniem, czy mogliby u nas kupić naszego Pioruna. Pomimo że mają swoją rakietę, chcą od nas też kupować. (...) Przestaliśmy być tylko kupującym, stajemy się teraz krajem, który dostarcza nasze wyroby na cały świat.”

Domena amunicyjna i nowe projekty

Obok systemów rakietowych MESKO intensywnie rozwija segment amunicyjny w ramach nowo utworzonej domeny amunicyjnej PGZ. Trwa budowa nowego zakładu produkcyjnego, mającej zapewnić do 100 000 sztuk amunicji kalibru 155 mm rocznie. W celu produkcji ładunków modularnych powołano spółkę joint-venture z francuską firmą Eurenco.

W obszarze amunicji małokalibrowej zakłady osiągnęły zdolności produkcyjne na poziomie miliona sztuk dziennie. Z kolei w obszarze przeciwdziałania bezzałogowcom MESKO kończy badania nad programowalną amunicją rozprzestrzenną 35 mm, przeznaczoną m.in. dla systemu SAN do zwalczania rojów dronów. W związku z tymi działaniami, portfolio aktywnych projektów inwestycyjnych spółki opiewa obecnie na kilka miliardów złotych.