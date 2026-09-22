Bezzałogowy WILK w rękach żołnierzy. Stohid Technology kończy pierwsze testy poligonowe platformy

Polska firma Stohid Technology zakończyła kluczowe testy poligonowe bezzałogowej platformy WILK, z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego.

Ten rewolucyjny robot, bazujący na doświadczeniach z Ukrainy, ma transformować logistykę wojskową, dostarczając zaopatrzenie, chroniąc życie.

Odkryj szczegóły modułowej budowy, planowane warianty (m.in. medyczny) i dowiedz się, kiedy WILK trafi do pełnej służby.

Pierwsze testy z żołnierzami i mobilność w terenie

Bezzałogowa platforma naziemna WILK przeszła pierwsze ćwiczenia terenowe z udziałem żołnierzy w Opolu. Podczas prób sprawdzano m.in. transport i rozwinięcie systemu, mobilność w terenie oraz możliwość wykorzystania platformy do zadań logistycznych.

Obecna konfiguracja WILKA jest rozwijaną w Polsce, spolonizowaną wersją konstrukcji bazującej na doświadczeniach wcześniejszego systemu testowanego w warunkach bojowych w Ukrainie. Podczas ćwiczeń platformę transportowano w przestrzeni ładunkowej pojazdu, a następnie rozładowywano przy użyciu ramp. WILK poruszał się po nieutwardzonym terenie w bezpośrednim otoczeniu żołnierzy oraz przewoził wyposażenie.

Według Stohid Technology jednym z podstawowych obszarów zastosowania platformy ma być wsparcie logistyki na najniższym szczeblu. System może być wykorzystywany m.in. do transportu amunicji, wyposażenia, wody, środków medycznych i innego zaopatrzenia na wysunięte pozycje. Zastosowanie platformy bezzałogowej ma ograniczać konieczność angażowania personelu w zadania realizowane w rejonach szczególnego zagrożenia.

Modułowa platforma do wielu zadań

„WILK został zaprojektowany jako platforma modułowa, umożliwiająca tworzenie różnych wariantów zadaniowych na bazie jednego podwozia. WILK jest platformą uniwersalną. W zależności od tego, w co zostanie wyposażony, powstanie nowa wersja pojazdu. Wariant transportowy jest jednym z najbardziej oczywistych zastosowań, ale architektura systemu zakłada możliwość rozwijania kolejnych konfiguracji” – powiedział prezes Stohid Technology Piotr Kisiel.

Spółka pracuje również nad specjalistyczną wersją platformy przeznaczoną do wsparcia logistyki medycznej. Ma ona umożliwiać transport m.in. krwi, preparatów krwiopochodnych, leków oraz innego zaopatrzenia medycznego do miejsc, w których użycie klasycznych środków transportu mogłoby wiązać się ze zwiększonym ryzykiem dla personelu.

„Rozwijamy obecnie specjalistyczną wersję WILKA przeznaczoną do wsparcia logistyki medycznej. Chcemy, aby platforma mogła realnie wspierać ratowników i żołnierzy tam, gdzie szczególne znaczenie ma czas oraz ograniczenie ekspozycji człowieka na zagrożenie. Specjalistyczną wersję medyczną planujemy zaprezentować jeszcze w tym roku” – zapowiada Piotr Kisiel.