List szefa MON i offset dla Apache. Konrad Gołota: "Polska potrzebuje więcej"

Szanowni Państwo, w ogóle ciekawy dzień i dziękuję Portalowi Obronnemu za to, że dzisiaj mamy taką właśnie konferencję. Przyjeżdżam prosto z Dęblina, gdzie podpisywaliśmy trzecią z umów offsetowych dotyczących Apache. W marcu tego roku to była umowa z Lockheed Martin na sensory i radar, potem sierpień – płatowce, i dzisiaj z GE na silniki. […] Także dzień jest dzisiaj bardzo, bardzo lotniczy.

Myślę, że warto zacząć od tego, co chyba dzisiaj identyfikujemy wszyscy, czytając codzienne wiadomości: że Siły Powietrzne stają się chyba najczęściej przywoływanym i najważniejszym elementem obrony naszego kraju, jego bezpieczeństwa i budowania odporności. Nieprzypadkowo dzisiaj oczywiście bardzo mocno rozwijamy siły lądowe, ale proszę zauważyć, że chyba najwięcej się dzieje w dwóch domenach: w Siłach Powietrznych i w Marynarce Wojennej. […] To pokazuje, z jakimi zagrożeniami się mierzymy. Z tym, że to zagrożenie może przyjść pod wodą. To zagrożenie może nadejść z powietrza. W sposób szybki, trudno zauważalny. Siły Powietrzne to jest ta pierwsza linia reagowania. To jest ta pierwsza linia poczucia dla nas, że jesteśmy bezpieczni. To jest ta pierwsza linia zobaczenia, co się czai za rogiem i czy to nam zagraża, czy nie. […] Wydaje mi się, że wszystkie ostatnie konflikty pokazują bardzo wyraźnie, i ten na Ukrainie, i ten na Bliskim Wschodzie, że uzyskanie przewagi w powietrzu jest kluczowym elementem tego, jak planujemy dalsze działania, jak bardzo możemy nękać nieprzyjaciela i jak bardzo sami budujemy swoją odporność na to, co nam zagraża.

Cieszę się, że bardzo kompleksowo, bardzo konsekwentnie rozwijamy Siły Powietrzne, że trafia nowy sprzęt, a ja, odpowiedzialny za przemysł, cieszę się, że przemysł obronny nabywa nowe kompetencje do tego, żeby w tym procesie uczestniczyć. Dziś uczestniczymy i podpisujemy umowy, które dotyczą transferu technologii dotyczącego utrzymania, serwisu, upgrade'u. Ale chcemy więcej, bo Polska potrzebuje więcej. Chcemy wchodzić w systemy produkcji, awioniki i systemów uzbrojenia. Chcemy, aby maksymalnie dużo kompetencji było zlokalizowane tutaj, w kraju, bo to daje nam większą odporność, bo to daje stabilizację i większe bezpieczeństwo nie tylko w Polsce, ale całemu regionowi, bo ponosimy również odpowiedzialność w pewnym sensie za naszych mniejszych sąsiadów, budując kompetencje, których oni być może nie będą w stanie wybudować.

[…] Siły Powietrzne i przemysł potrzebują siebie nawzajem, dlatego że jest to dziedzina wysokotechnologiczna. Wyszkolenie pilota trwa bardzo długo i wsiadając do maszyny, musi mieć pewność, że ta maszyna działa bez zarzutu. Ale żeby działała bez zarzutu, musimy mieć bardzo dobrze rozwinięty przemysł, który przecież w domenie lotniczej dekady temu mieliśmy na najwyższym poziomie. Potem gdzieś nastąpiło zatracenie części tych kompetencji. Ale przywracamy je z mozołem, konsekwentnie. Może czasem trochę za wolno, bo dzisiaj o wszystkim mówi się, że trzeba robić szybciej, ale gwarantuję Państwu, że będziemy to robili szybciej. Wszystkim naszym partnerom, z którymi uczestniczymy w tych projektach, mówimy również, że jesteśmy gotowi do dalszych inwestycji. Jesteśmy gotowi do dalszego rozwoju. Ale potrzebujemy po drugiej stronie też zmiany podejścia, czyli szybszego przekazywania wiedzy, kompetencji, odważniejszego wchodzenia w tematy rozwojowe.

[…] Dzisiaj, Szanowni Państwo, jesteśmy na dobrej ścieżce, tylko tę ścieżkę trzeba utrzymać, ale do tego potrzebujemy trzech rzeczy […]. Potrzebujemy ambicji, energii i gotowości do ciężkiej pracy. Mamy to wszystko. Czasami brakuje nam trochę czasu, ale pożyczymy go skądś i mam nadzieję, że spotkamy się na takiej konferencji za rok czy za dwa i na każdej będziemy zaczynali od pochwalenia się, jak dużo udało nam się przez ostatnie 12 miesięcy zrobić, i w dziedzinie wojskowej, jeżeli chodzi o Siły Powietrzne, i w dziedzinie przemysłowej, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. To jest kwestia naszego spokojnego snu. To jest kwestia naszego rozwoju.