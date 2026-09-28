List szefa MON i offset dla Apache. Konrad Gołota: "Polska potrzebuje więcej"

Konferencja
Konferencja pt. "Przyszłość Sił Powietrznych RP" odbywa się 28 września 2026 roku w hotelu Bellotto w Warszawie. Organizatorem jest Portal Obronny, a patronat objęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Program obejmuje cztery debaty: o nowej generacji lotnictwa bojowego, o nowej generacji śmigłowców, o bezzałogowej przyszłości Sił Zbrojnych RP oraz o warstwowej obronie przed zagrożeniami z powietrza, w tym o systemach antydronowych i ochronie infrastruktury krytycznej. Zapowiedziano udział przedstawicieli wojska, administracji państwowej i przemysłu obronnego, a także gości (m.in.) z USA, Zjednoczonego Królestwa, Szwecji, Korei, Danii, Włoch, Kanady, Francji i Estonii. Wystąpienia przedstawicieli rządu zaplanowano po podpisaniu umowy o rozszerzeniu składu członków Centrum Naukowo-Przemysłowego "Ośrodek Systemów Autonomicznych OSA".
List ministra obrony narodowej
Wicepremier w związku z niedyspozycją nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu. List, datowany na 28 września 2026 roku, odczytał Juliusz Sabak:
Szanowni Państwo, z wielką radością i szacunkiem zwracam się do Państwa w dniu inauguracji konferencji "Przyszłość Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej". To spotkanie tworzy doskonałą przestrzeń do dyskusji o kierunkach rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego w nadchodzącym czasie. W obliczu dynamicznych zmian geopolitycznych, postępu technologicznego oraz lekcji płynących ze współczesnych konfliktów zbrojnych kluczowe staje się wypracowanie optymalnego kształtu naszych skrzydeł, ich zdolności operacyjnych oraz gotowości do współdziałania w środowisku wielodomenowym.
Rok 2026 przynosi ważne dla naszej floty rocznice. Mija właśnie 20 lat od wdrożenia do służby wielozadaniowych samolotów F-16 "Jastrząb", które stworzyły nowoczesny fundament polskiej obrony powietrznej. Jednocześnie świętujemy dekadę eksploatacji zaawansowanych maszyn szkolnych M-346 "Bielik" oraz 20-lecie śmigłowca SW-4 "Puszczyk" – platform, na których opiera się system szkolenia kolejnych pokoleń pilotów. Te solidne fundamenty pozwalają nam dziś na wykonanie kolejnych kroków. Trwają procesy wprowadzania do służby samolotów piątej generacji F-35 "Husarz". [To] oznacza ogromną zmianę technologiczną. Te nowoczesne maszyny rewolucjonizują potencjał sił zbrojnych i wzmacniają bezpieczeństwo całego regionu.
Obecne wyzwania stawiają przed pilotami wymagające zadania. Codzienność personelu latającego i naziemnego to nieprzerwane, całodobowe dyżury bojowe. Wzrost zagrożeń sprawia, że piloci są podrywani w powietrze znacznie częściej niż dawniej, co wymaga permanentnego skupienia oraz błyskawicznego reagowania w tych wymagających działaniach. Nie jesteśmy sami. Nasze bezpieczeństwo stale wzmacnia obecność sojuszników, na których wsparcie lotnicze oraz zaangażowanie w misjach [Air] Policing zawsze możemy liczyć. Do tej wspólnej odpowiedzialności podchodzą nasi piloci z pełnym profesjonalizmem, a ich służba stanowi podstawę bezpieczeństwa polskich granic i stabilności w strukturach NATO.
Życzę wszystkim uczestnikom konferencji owocnych obrad i konstruktywnych wniosków. Niech wypracowane tutaj rozwiązania realnie przełożą się na dalsze umacnianie pozycji Sił Powietrznych.
Wystąpienie Konrada Gołoty
Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, odpowiedzialny za przemysł obronny, pojawił się na konferencji osobiście:
Szanowni Państwo, w ogóle ciekawy dzień i dziękuję Portalowi Obronnemu za to, że dzisiaj mamy taką właśnie konferencję. Przyjeżdżam prosto z Dęblina, gdzie podpisywaliśmy trzecią z umów offsetowych dotyczących Apache. W marcu tego roku to była umowa z Lockheed Martin na sensory i radar, potem sierpień – płatowce, i dzisiaj z GE na silniki. […] Także dzień jest dzisiaj bardzo, bardzo lotniczy.
Myślę, że warto zacząć od tego, co chyba dzisiaj identyfikujemy wszyscy, czytając codzienne wiadomości: że Siły Powietrzne stają się chyba najczęściej przywoływanym i najważniejszym elementem obrony naszego kraju, jego bezpieczeństwa i budowania odporności. Nieprzypadkowo dzisiaj oczywiście bardzo mocno rozwijamy siły lądowe, ale proszę zauważyć, że chyba najwięcej się dzieje w dwóch domenach: w Siłach Powietrznych i w Marynarce Wojennej. […] To pokazuje, z jakimi zagrożeniami się mierzymy. Z tym, że to zagrożenie może przyjść pod wodą. To zagrożenie może nadejść z powietrza. W sposób szybki, trudno zauważalny. Siły Powietrzne to jest ta pierwsza linia reagowania. To jest ta pierwsza linia poczucia dla nas, że jesteśmy bezpieczni. To jest ta pierwsza linia zobaczenia, co się czai za rogiem i czy to nam zagraża, czy nie. […] Wydaje mi się, że wszystkie ostatnie konflikty pokazują bardzo wyraźnie, i ten na Ukrainie, i ten na Bliskim Wschodzie, że uzyskanie przewagi w powietrzu jest kluczowym elementem tego, jak planujemy dalsze działania, jak bardzo możemy nękać nieprzyjaciela i jak bardzo sami budujemy swoją odporność na to, co nam zagraża.
Cieszę się, że bardzo kompleksowo, bardzo konsekwentnie rozwijamy Siły Powietrzne, że trafia nowy sprzęt, a ja, odpowiedzialny za przemysł, cieszę się, że przemysł obronny nabywa nowe kompetencje do tego, żeby w tym procesie uczestniczyć. Dziś uczestniczymy i podpisujemy umowy, które dotyczą transferu technologii dotyczącego utrzymania, serwisu, upgrade'u. Ale chcemy więcej, bo Polska potrzebuje więcej. Chcemy wchodzić w systemy produkcji, awioniki i systemów uzbrojenia. Chcemy, aby maksymalnie dużo kompetencji było zlokalizowane tutaj, w kraju, bo to daje nam większą odporność, bo to daje stabilizację i większe bezpieczeństwo nie tylko w Polsce, ale całemu regionowi, bo ponosimy również odpowiedzialność w pewnym sensie za naszych mniejszych sąsiadów, budując kompetencje, których oni być może nie będą w stanie wybudować.
[…] Siły Powietrzne i przemysł potrzebują siebie nawzajem, dlatego że jest to dziedzina wysokotechnologiczna. Wyszkolenie pilota trwa bardzo długo i wsiadając do maszyny, musi mieć pewność, że ta maszyna działa bez zarzutu. Ale żeby działała bez zarzutu, musimy mieć bardzo dobrze rozwinięty przemysł, który przecież w domenie lotniczej dekady temu mieliśmy na najwyższym poziomie. Potem gdzieś nastąpiło zatracenie części tych kompetencji. Ale przywracamy je z mozołem, konsekwentnie. Może czasem trochę za wolno, bo dzisiaj o wszystkim mówi się, że trzeba robić szybciej, ale gwarantuję Państwu, że będziemy to robili szybciej. Wszystkim naszym partnerom, z którymi uczestniczymy w tych projektach, mówimy również, że jesteśmy gotowi do dalszych inwestycji. Jesteśmy gotowi do dalszego rozwoju. Ale potrzebujemy po drugiej stronie też zmiany podejścia, czyli szybszego przekazywania wiedzy, kompetencji, odważniejszego wchodzenia w tematy rozwojowe.
[…] Dzisiaj, Szanowni Państwo, jesteśmy na dobrej ścieżce, tylko tę ścieżkę trzeba utrzymać, ale do tego potrzebujemy trzech rzeczy […]. Potrzebujemy ambicji, energii i gotowości do ciężkiej pracy. Mamy to wszystko. Czasami brakuje nam trochę czasu, ale pożyczymy go skądś i mam nadzieję, że spotkamy się na takiej konferencji za rok czy za dwa i na każdej będziemy zaczynali od pochwalenia się, jak dużo udało nam się przez ostatnie 12 miesięcy zrobić, i w dziedzinie wojskowej, jeżeli chodzi o Siły Powietrzne, i w dziedzinie przemysłowej, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. To jest kwestia naszego spokojnego snu. To jest kwestia naszego rozwoju.