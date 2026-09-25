Kluczowy etap programu Wisła zakończony. WZŁ-1 dostarczyło Mobilne Węzły Łączności

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z Zegrza, spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej poinformowała na Linkedin 24 września, że z sukcesem zakończyły realizację kolejnego, trzynastego już etapu Umowy Głównej dotyczącej Mobilnych Węzłów Łączności (MCC). Odbiór techniczny, przeprowadzony z udziałem głównego zamawiającego – Agencji Uzbrojenia – potwierdził zgodność dostaw z rygorystycznymi wymaganiami Sił Zbrojnych RP. To ważny krok w budowie wielowarstwowej tarczy antyrakietowej i przeciwlotniczej Polski, której fundamentem jest program „Wisła”.

Czym są Mobilne Węzły Łączności (MCC)?

Mobilne Węzły Łączności (MCC) to zaawansowane, mobilne aparatownie, które pełnią rolę centralnego układu nerwowego dla systemu obrony powietrznej. Osadzone na pięcioosiowych, opancerzonych podwoziach Jelcz P112.57, zapewniają niezawodną, szyfrowaną i odporną na zakłócenia komunikację w czasie rzeczywistym. Ich zadaniem jest integracja wszystkich kluczowych elementów pola walki: od radarów (sensorów), przez stanowiska dowodzenia, aż po wyrzutnie rakiet (efektory). Dzięki MCC możliwa jest płynna współpraca zarówno z polskimi, jak i sojuszniczymi systemami dowodzenia w ramach NATO. Polska jest drugim po Stanach Zjednoczonych państwem na świecie, które wdraża system dowodzenia IBCS, a MCC stanowią kluczowe ogniwo w tej architekturze.

Szczegóły XIII etapu umowy głównej

Zakończony etap dostaw objął szereg kluczowych komponentów, które wzmacniają potencjał bojowy i szkoleniowy polskiej armii. Do najważniejszych z nich należy Multi A-Kit, pełniący rolę mostu między radarem a systemem IBCS. Dostawa tych modułów to jeden z najważniejszych elementów zrealizowanego etapu. Urządzenia te pełnią funkcję interfejsu, zapewniając pośredniczenie w transmisji danych pomiędzy sensorem, takim jak radar, a Zintegrowanym Systemem Zarządzania Walką IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System). Umożliwia to stworzenie jednolitego, spójnego obrazu sytuacji powietrznej, co jest fundamentem skutecznej obrony.

Wojsko Polskie otrzymało również Symulatory MCC, które precyzyjnie odwzorowują pracę prawdziwego Mobilnego Węzła Łączności. Pozwalają one na prowadzenie zaawansowanych szkoleń załóg w kontrolowanych warunkach oraz testowanie integracji z innymi systemami zewnętrznymi bez konieczności angażowania sprzętu bojowego. Równie istotna jest dostawa Symulatorów Radaru Bystra. Radar ten, produkowany przez PIT-RADWAR S.A., jest nowoczesną, zdolną do przerzutu stacją radiolokacyjną przeznaczoną do wykrywania celów w systemach obrony krótkiego zasięgu (program „Narew”). Symulatory pozwalają na szkolenie operatorów w zakresie obsługi i wykorzystania pełni możliwości tego zaawansowanego sensora. Ponadto, w ramach XIII etapu WZŁ-1 S.A. przekazały użytkownikowi wyroby wchodzące w skład Pakietu Logistycznego i Szkoleniowego oraz przygotowały sprawozdanie z ustanowienia potencjału produkcyjnego i serwisowego.

Rola WZŁ-1 w programie WISŁA i modernizacji Sił Zbrojnych

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. odgrywają strategiczną rolę w programie „Wisła”. We wrześniu 2025 roku spółka podpisała z Agencją Uzbrojenia umowę o wartości ponad 2 mld złotych na dostawę 56 kolejnych Mobilnych Węzłów Łączności na potrzeby II fazy programu. Dostawy te mają być zrealizowane w latach 2027-2030.

Zakończenie XIII etapu nie oznacza końca prac. Jak informuje spółka, kontynuowana jest realizacja kolejnych zobowiązań wynikających z Umowy Głównej. Obecnie WZŁ-1 S.A. przygotowują się do odbioru następnego etapu, który obejmie dostawę kolejnych Symulatorów Radaru Bystra. Równolegle trwa produkcja wspomnianych 56 węzłów MCC w ramach II fazy programu Wisła.

Program „Wisła” to projekt budowy systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. Jego głównym celem jest zapewnienie Polsce zdolności do obrony przed nowoczesnymi zagrożeniami z powietrza, takimi jak taktyczne rakiety balistyczne, pociski manewrujące, samoloty czy drony. Stanowi on kluczowy, środkowy element wielowarstwowej tarczy antyrakietowej Polski, uzupełniany przez systemy krótkiego zasięgu „Narew” i bardzo krótkiego zasięgu „Pilica”.

Sercem polskiego systemu „Wisła” są amerykańskie zestawy rakietowe Patriot, ale zintegrowane z rewolucyjnym systemem dowodzenia. Polska pozyskuje baterie Patriot uzbrojone w nowoczesne pociski przechwytujące PAC-3 MSE. Absolutnie kluczowym elementem, który odróżnia polskie Patrioty od wielu innych, jest system dowodzenia IBCS (Integrated Battle Command System). Opracowany przez Northrop Grumman „mózg” operacji integruje w jedną sieć wszystkie sensory (radary) i efektory (wyrzutnie). Pozwala to na stworzenie jednolitego obrazu sytuacji powietrznej i optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych środków do zniszczenia celu. Polska jest pierwszym krajem na świecie, który wdrożył Patrioty zintegrowane z systemem IBCS. W pierwszej fazie programu dostarczono radary sektorowe AN/MPQ-65, natomiast druga faza obejmuje zakup znacznie nowocześniejszych, dookólnych radarów LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor). W program zaangażowane są liczne polskie spółki zbrojeniowe, wchodzące w skład Konsorcjum PGZ-Wisła. Odpowiadają one m.in. za produkcję wyrzutni M903 (Huta Stalowa Wola), pojazdów specjalnych (Jelcz), mobilnych węzłów łączności (WZŁ-1) czy komponentów do radarów (PIT-RADWAR).

Program został podzielony na dwa główne etapy, aby przyspieszyć pozyskanie podstawowych zdolności i rozłożyć finansowanie w czasie. Faza I, już zakończona, opierała się na umowie podpisanej w marcu 2018 roku. Obejmowała ona dostawę dwóch baterii Patriot (16 wyrzutni, 4 radary) z systemem IBCS i zapasem 208 pocisków PAC-3 MSE. W grudniu 2024 roku system osiągnął wstępną gotowość operacyjną (IOC), a w grudniu 2025 roku 37. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ogłosił osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej (FOC). Oznacza to, że pierwsze dwie baterie są w pełni wdrożone i gotowe do działania. Faza II pozostaje w trakcie realizacji. Kontrakty na ten etap zaczęto podpisywać w 2023 roku. Docelowo Polska pozyska sześć kolejnych baterii (48 wyrzutni), 12 nowoczesnych radarów dookólnych LTAMDS oraz znacznie większy zapas pocisków PAC-3 MSE (nawet do 644 sztuk). Dostawy elementów tej fazy mają potrwać do 2029-2030 roku.