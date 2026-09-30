Kluczowym elementem strategii Rheinmetall jest budowanie długoterminowej współpracy i wzmacnianie ukraińskiego przemysłu obronnego. W tym celu w październiku 2023 roku powołano do życia spółkę joint venture Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC. Już od czerwca 2024 roku w hubie serwisowym zlokalizowanym w zachodniej Ukrainie prowadzone są naprawy i konserwacja kluczowych pojazdów bojowych, takich jak bojowe wozy piechoty Marder.

Działalność ta ma być systematycznie rozszerzana. W planach jest uruchomienie serwisu czołgów Leopard 1 i Leopard 2 oraz innych systemów niemieckiej produkcji w kolejnych lokalizacjach na terenie Ukrainy. Rheinmetall aktywnie rozmawia także o utworzeniu joint venture w celu produkcji amunicji artyleryjskiej bezpośrednio w Ukrainie, co ma zapewnić Kijowowi strategiczną autonomię.

Amunicja: Arteria wojny zasilana przez Rheinmetall

Rheinmetall jest także głównym dostawcą nowoczesnej amunicji dużego i średniego kalibru dla ukraińskich sił zbrojnych. Skala dostaw jest ogromna i obejmuje setki tysięcy sztuk, a łącznie od początku inwazji przekazano już kilka milionów sztuk amunicji różnych typów. W zakresie amunicji artyleryjskiej 155 mm nowy zakład produkcyjny w Dolnej Saksonii, uruchomiony z udziałem czołowych polityków, w niecały rok wyprodukował dla Ukrainy pięciocyfrową liczbę pocisków, a dostawy realizowane są także z hiszpańskich zakładów Rheinmetall Expal Munitions. Kluczowa dla czołgów Leopard 2 pozostaje amunicja czołgowa 120 mm. Z kolei setki tysięcy pocisków amunicji 35 mm dla systemów przeciwlotniczych trafiły do samobieżnych systemów przeciwlotniczych Gepard, a także do nowoczesnych systemów Skynex i Skyranger.

Pojazdy pancerne: Stalowa pięść ukraińskiej armii

Rheinmetall odgrywa także kluczową rolę w dostawach pojazdów bojowych, realizowanych zarówno bezpośrednio, jak i w ramach programów wymiany „Ringtausch” z krajami partnerskimi, takimi jak Grecja, Słowacja i Czechy. Do tej pory na Ukrainę trafiły bojowe wozy piechoty Marder 1A3, według komunikatu firmy, dostarczono trzycyfrową liczbę tych wozów. W ramach kilku dostaw przekazano także dwucyfrową liczbę czołgów Leopard 1A5 i Leopard 2A4 w ramach kilku dostaw. Ponadto dostarczono już kilka egzemplarzy bojowych wozów piechoty Lynx, a plany obejmują również uruchomienie jego produkcji na Ukrainie.

Tarcza powietrzna: Innowacyjne systemy Skynex i Skyranger

Obrona powietrzna jest jednym z priorytetów Ukrainy, dlatego też Rheinmetall dostarcza systemy potrzebne do tego. Do tej pory dostarczono samobieżne systemy przeciwlotnicze Gepard od lata 2022 roku, które są niezwykle efektywne w zwalczaniu dronów i ochronie infrastruktury krytycznej. Dostarczono także nowoczesne systemy obrony powietrznej Skynex, które mają z powodzeniem przechwytywać na Ukrainie m.in pociski manewrujące Ch-101 i drony. Jego kluczową zaletą jest programowalna amunicja AHEAD kalibru 35 mm, która tworzy chmurę podpocisków, gwarantując wysoką skuteczność przy niższych kosztach w porównaniu do systemów rakietowych. Na Ukrainie znajduje się także Skyranger 35, który jest mobilnym wariantem systemu przeciwlotniczego osadzony na podwoziu czołgu Leopard 1.

Logistyka, medycyna i rozpoznanie: Wszechstronne wsparcie na zapleczu

Działania Rheinmetall wykraczają także daleko poza dostawy amunicji i pojazdów bojowych, obejmując kluczowe dla funkcjonowania armii obszary. Na Ukrainie operuje już kilkaset wojskowych ciężarówek Rheinmetall z rodziny HX, które są podstawą transportu wojskowego. Dodatkowo siły specjalne i powietrznodesantowe otrzymały 20 lekkich pojazdów terenowych Caracal. W zakresie wsparcia medycznego firma dostarczyła Ukrainie kilka mobilnych szpitali polowych w standardzie NATO Role 2. Każdy z nich to samowystarczalna placówka z łóżkami, w tym intensywnej terapii, salą operacyjną i strefą segregacji. Do końca 2026 roku planowane jest przekazanie łącznie 10 stacji ewakuacji medycznej oraz przeszkolenie ponad 100 ukraińskich medyków. Rheinmetall dostarczył również dwucyfrową liczbę mobilnych systemów rozpoznawczych SurveilSPIRE. Są to wieże obserwacyjne z kamerami dziennymi i termowizyjnymi oraz zintegrowanymi minidronami, które pozwalają na wczesne wykrywanie i zwalczanie bezzałogowców wroga.

Zgodnie z prowadzoną przez "German Aid to Ukraine" inicjatywa Niemcy przekazały do tej pory:

52 - Gepardy;

4 - Oerlikon Skynex;

103 - Leopard 1A5;

19 - Leopard 2A4;

140 - Marder 1A3;

90 - HX81