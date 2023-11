Informacja o nowo powstałej spółce została ogłoszona w komunikacie niemieckiej firmy Rheinmetall i jest to pierwsza spółka joint venture utworzona z zagranicznym podmiotem przez ukraiński koncern obronny UDI. Według komunikatu Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC działa od 18 października, Rheinmetall Landsysteme GmbH posiada 51 proc. udziałów w spółce, a 49 proc. należy do ukraińskiego UDI.

Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC ma się zajmować serwisem i naprawą pojazdów wojskowych, które zostały przekazane Ukrainie. Jak zaznaczono w komunikacie „na razie ma działać wyłącznie na terytorium Ukrainy”. Dodatkowo współpraca obejmuje również wspólną produkcję produktów Rheinmetall na Ukrainie oraz rozwój najnowszych produktów w oparciu o nowo utworzone przedsiębiorstwo z udziałem ukraińskich i niemieckich specjalistów.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal na niemiecko-ukraińskim Forum Biznesu w Berlinie powiedział, że „pierwszym projektem będzie naprawa niemieckiego sprzętu, czołgów, ciężkich pojazdów opancerzonych, armatohaubic i innego niemieckiego sprzętu”. Dodając dalej, że „wszystkie pozostałe projekty produkcyjne – to nie jest informacja publiczna, ale mamy pewne plany, co będziemy produkować na Ukrainie, ale firmy to ogłoszą, kiedy nadejdzie czas”.

Niemiecki biznes chce więcej inwestować na Ukrainie

Pomimo trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę niemiecka gospodarka chce więcej inwestować na Ukrainie. Wiele przedsiębiorstw jest bardzo zainteresowanych rozszerzeniem partnerstwa z ukraińskimi firmami - powiedział szef niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej Peter Adrian podczas szóstego niemiecko-ukraińskiego forum gospodarczego w Berlinie.

Kanclerz RFN Olaf Scholz zapewnił Ukrainę o długoterminowym wsparciu Niemiec, w tym w zakresie odbudowy. "Ukraina może polegać na Niemczech" - podkreślił Scholz, cytowany przez agencję dpa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wystąpieniu wideo, że Niemcy są wiarygodnym partnerem Ukrainy. Wskazał na duży potencjał we współpracy gospodarczej; priorytetem jest rozbudowa sektora obronnego.

Oprócz inwestycji prywatnych, niemiecki rząd obiecał już Ukrainie większe wsparcie finansowe na odbudowę. Międzynarodowa konferencja w sprawie odbudowy planowana jest na czerwiec 2024 roku w Berlinie - pisze dpa.

Niemieckie wsparcie dla Ukrainy

Jak napisało w komentarzu OSW pt: „Niemieckie dylematy dotyczące dostaw broni dla Ukrainy”, Niemcy przekazały Ukrainie m.in. broń lekką amunicję, paliwo, pojazdy wojskowe czy sprzęt medyczny. Do tego dochodzą haubice samobieżne PzH 2000 oraz wieloprowadnicowe wyrzutnie MARS, zestawy przeciwlotnicze Gepard, systemy obrony powietrznej krótkiego zasięgu IRIS-T SLM oraz nowoczesny radar rozpoznania artyleryjskiego COBRA. Dodatkowo Niemcy wyprodukują na Ukrainy 100 nowych haubic samobieżnych PzH 2000, które mają zostać dostarczone w najbliższych latach.

Mimo tego Niemcy nadal są krytykowane za opieszałość i puste obietnice bez pokrycia. W sierpniu niemiecki dziennik „Welt" informował, że Niemcy obiecały Ukrainie przekazać uzbrojenia o wartości 2,4 mld euro. Ukraina do tej pory nie otrzymała niemal nic z tego pakietu jak pisał niemiecki dziennik.

PM/PAP