W dniu 18 listopada 2025 roku na poligonie w Nowej Dębie odbył się pokaz możliwości systemu MEROPS. Było to zwieńczenie intensywnego szkolenia, w którym uczestniczyli polscy żołnierze. Demonstracja została przeprowadzona z wykorzystaniem sprzętu udostępnionego przez siły zbrojne USA, co podkreśla silną współpracę sojuszniczą między oboma krajami.

System MEROPS to zaawansowane narzędzie przeznaczone do kinetycznego zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Oznacza to, że jest zdolny do fizycznego niszczenia dronów, co jest kluczowe w przypadku zagrożeń o wysokiej szkodliwości. Jak podaje Sztab Generalny w komunkacie:, „W praktyce oznacza to istotne poszerzenie naszych możliwości w zakresie obrony przed dronami, które stały się jednym z kluczowych zagrożeń współczesnego pola walki”.

Wojsko Polskie pozyskuje realne zdolności walki z dronami Wprowadzamy do służby system antydronowy #MEROPS, dzięki któremu Wojsko Polskie będzie mogło efektywnie zwalczać bezzałogowe statki powietrzne naruszające naszą granicę. To istotne poszerzenie naszych możliwości w…

Integracja z obroną przeciwlotniczą i ochrona przed Shahedami

Grupa polskich żołnierzy, która przeszła szkolenie, wkrótce zostanie poddana certyfikacji. Po jej pomyślnym ukończeniu, żołnierze przejdą procedury dopuszczenia do pełnienia dyżurów bojowych. To kluczowy etap, który umożliwi pełne wykorzystanie potencjału systemu MEROPS.

Pozytywna ocena systemu jest równoznaczna z jego integracją z systemem obrony przeciwlotniczej. MEROPS ma stać się zestawem obrony przeciw dronom bojowym, takim jak rodzina Shahed/Gierań. Jego zadaniem będzie „wzmacnianie ochrony wyznaczonych rejonów i wspieranie bieżących działań operacyjnych”. To oznacza, że Polska będzie lepiej przygotowana na ewentualne ataki dronów, które w ostatnich latach udowodniły swoją skuteczność w konfliktach zbrojnych.

NATO i operacja Eastern Sentry: Wspólna odpowiedź na zagrożenia dronami

Rosnące zagrożenie ze strony dronów dostrzega również NATO. Sojusz Północnoatlantycki uruchomił operację Eastern Sentry, której celem jest usprawnienie monitoringu przestrzeni powietrznej i zwiększenie skuteczności odstraszania na wschodniej flance. Ta inicjatywa jest bezpośrednią odpowiedzią na ostatnie ataki na terytorium państw Sojuszu, w tym Polski.

Operacja Eastern Sentry to „praktyczne narzędzie, które pozwala widzieć więcej, reagować szybciej i działać skuteczniej – również dzięki wkładowi państw członkowskich”. Wprowadzenie systemu MEROPS przez Polskę doskonale wpisuje się w ten szerszy kontekst wzmacniania obronności wschodniej flanki NATO, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego regionu.