JESION-25. Kluczowe ćwiczenia Dowództwa Operacyjnego RSZ rozpoczęte

oprac. Piotr Miedziński
2025-11-19 14:20

W dniu 19 listopada 2025 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) zainaugurowało ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo pod kryptonimem JESION-25. To ważne przedsięwzięcie ma na celu doskonalenie współdziałania różnych komponentów obronnych Polski oraz stanowi kluczowy etap przygotowań do przyszłych ćwiczeń narodowych i sojuszniczych. W manewrach biorą udział nie tylko siły zbrojne, ale także przedstawiciele Układu Pozamilitarnego i urzędów wojewódzkich, co podkreśla kompleksowe podejście do bezpieczeństwa państwa.

Głównym celem JESION-25 jest doskonalenie współdziałania i koordynacji działań obsad stanowisk dowodzenia w ramach narodowej operacji obronnej. Ćwiczenie obejmuje szerokie spektrum działań, angażując:

  • Komponent lądowy
  • Komponent morski
  • Komponent powietrzny
  • Wojska Specjalne
  • Wojska Obrony Cyberprzestrzeni
  • Przedstawicieli Układu Pozamilitarnego (UPM)

Udział UPM oraz współpraca z urzędami wojewódzkimi świadczą o zintegrowanym podejściu do bezpieczeństwa, uwzględniającym zarówno aspekty militarne, jak i cywilne. Takie połączenie ma na celu wzmocnienie odporności struktur cywilnych w sytuacjach kryzysowych.

Przygotowania do przyszłych wyzwań

JESION-25 jest również istotnym etapem przygotowawczym do nadchodzących, większych ćwiczeń narodowych i sojuszniczych. Wśród nich wymienić należy:

  • Brave Hussar-26
  • Avenger Triad-27
Zewnętrzna wystawa uzbrojenia Wojska Polskiego na MSPO 2025

Technologia w służbie obronności

Ćwiczenie JESION-25 jest prowadzone przy wsparciu zaawansowanego systemu symulacyjnego Joint Theater Level Simulation (JTLS). Ten system umożliwia:

  • Analizę decyzji dowódców;
  • Ocenę decyzji dowódców;
  • Odwzorowanie realnych warunków operacyjnych w środowisku połączonym;

Wykorzystanie JTLS pozwala na realistyczne symulowanie złożonych scenariuszy, co jest kluczowe dla efektywnego szkolenia i testowania procedur.

W zgodzie z planami NATO

Scenariusz JESION-25 jest ściśle powiązany z planami regionalnymi Sojuszu Północnoatlantyckiego, które zostały zatwierdzone podczas szczytu NATO w Wilnie w 2023 roku. Ćwiczenie wpisuje się w koncepcję odstraszania i obrony, demonstrując zdolność i gotowość do współdziałania w ramach Sojuszu. Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśla, że JESION ma charakter obronny i defensywny, a jego celem nie jest skierowanie przeciwko jakiemukolwiek państwu. Jest to przedsięwzięcie cykliczne, mające na celu stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
ĆWICZENIA WOJSKOWE
WOJSKO POLSKIE