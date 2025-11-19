JESION-25. Kluczowe ćwiczenia Dowództwa Operacyjnego RSZ rozpoczęte

Spis treści
Głównym celem JESION-25 jest doskonalenie współdziałania i koordynacji działań obsad stanowisk dowodzenia w ramach narodowej operacji obronnej. Ćwiczenie obejmuje szerokie spektrum działań, angażując:
- Komponent lądowy
- Komponent morski
- Komponent powietrzny
- Wojska Specjalne
- Wojska Obrony Cyberprzestrzeni
- Przedstawicieli Układu Pozamilitarnego (UPM)
Udział UPM oraz współpraca z urzędami wojewódzkimi świadczą o zintegrowanym podejściu do bezpieczeństwa, uwzględniającym zarówno aspekty militarne, jak i cywilne. Takie połączenie ma na celu wzmocnienie odporności struktur cywilnych w sytuacjach kryzysowych.
Przygotowania do przyszłych wyzwań
JESION-25 jest również istotnym etapem przygotowawczym do nadchodzących, większych ćwiczeń narodowych i sojuszniczych. Wśród nich wymienić należy:
- Brave Hussar-26
- Avenger Triad-27
Technologia w służbie obronności
Ćwiczenie JESION-25 jest prowadzone przy wsparciu zaawansowanego systemu symulacyjnego Joint Theater Level Simulation (JTLS). Ten system umożliwia:
- Analizę decyzji dowódców;
- Ocenę decyzji dowódców;
- Odwzorowanie realnych warunków operacyjnych w środowisku połączonym;
Wykorzystanie JTLS pozwala na realistyczne symulowanie złożonych scenariuszy, co jest kluczowe dla efektywnego szkolenia i testowania procedur.
W zgodzie z planami NATO
Scenariusz JESION-25 jest ściśle powiązany z planami regionalnymi Sojuszu Północnoatlantyckiego, które zostały zatwierdzone podczas szczytu NATO w Wilnie w 2023 roku. Ćwiczenie wpisuje się w koncepcję odstraszania i obrony, demonstrując zdolność i gotowość do współdziałania w ramach Sojuszu. Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśla, że JESION ma charakter obronny i defensywny, a jego celem nie jest skierowanie przeciwko jakiemukolwiek państwu. Jest to przedsięwzięcie cykliczne, mające na celu stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa.