JESION-25. Kluczowe ćwiczenia Dowództwa Operacyjnego RSZ rozpoczęte

Głównym celem JESION-25 jest doskonalenie współdziałania i koordynacji działań obsad stanowisk dowodzenia w ramach narodowej operacji obronnej. Ćwiczenie obejmuje szerokie spektrum działań, angażując:

Komponent lądowy

Komponent morski

Komponent powietrzny

Wojska Specjalne

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Przedstawicieli Układu Pozamilitarnego (UPM)

Udział UPM oraz współpraca z urzędami wojewódzkimi świadczą o zintegrowanym podejściu do bezpieczeństwa, uwzględniającym zarówno aspekty militarne, jak i cywilne. Takie połączenie ma na celu wzmocnienie odporności struktur cywilnych w sytuacjach kryzysowych.

Przygotowania do przyszłych wyzwań

JESION-25 jest również istotnym etapem przygotowawczym do nadchodzących, większych ćwiczeń narodowych i sojuszniczych. Wśród nich wymienić należy:

Brave Hussar-26

Avenger Triad-27

19 listopada Dowództwo Operacyjne RSZ rozpoczęło ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo (Command Post Exercise/ Computer-Assisted Exercise – CPX/CAX) pk. #JESION25 🇵🇱. W ćwiczeniu biorą udział także: komponent lądowy, morski, powietrzny, @WojskaSpecjalne, @CyberWojska…

Technologia w służbie obronności

Ćwiczenie JESION-25 jest prowadzone przy wsparciu zaawansowanego systemu symulacyjnego Joint Theater Level Simulation (JTLS). Ten system umożliwia:

Analizę decyzji dowódców;

Ocenę decyzji dowódców;

Odwzorowanie realnych warunków operacyjnych w środowisku połączonym;

Wykorzystanie JTLS pozwala na realistyczne symulowanie złożonych scenariuszy, co jest kluczowe dla efektywnego szkolenia i testowania procedur.

W zgodzie z planami NATO

Scenariusz JESION-25 jest ściśle powiązany z planami regionalnymi Sojuszu Północnoatlantyckiego, które zostały zatwierdzone podczas szczytu NATO w Wilnie w 2023 roku. Ćwiczenie wpisuje się w koncepcję odstraszania i obrony, demonstrując zdolność i gotowość do współdziałania w ramach Sojuszu. Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśla, że JESION ma charakter obronny i defensywny, a jego celem nie jest skierowanie przeciwko jakiemukolwiek państwu. Jest to przedsięwzięcie cykliczne, mające na celu stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa.