Ponad 6 miliardów złotych na wojsko. Tyle osób może zostać powołanych w 2026 roku

Projekt rozporządzenia, opublikowany we wtorek (18 listopada) w Rządowym Centrum Legislacji (RCL), szczegółowo określa limity powołań do różnych form służby wojskowej. W 2026 roku Ministerstwo Obrony Narodowej planuje szeroko zakrojoną rekrutację, mającą na celu wzmocnienie potencjału obronnego Polski.

Zgodnie z przedstawionymi założeniami:

Do zawodowej służby wojskowej będzie mogło zostać powołanych do 13,5 tys. osób.

Na ćwiczenia wojskowe planuje się powołać do 200 tys. osób.

Do aktywnej rezerwy przewidziano powołanie do 8,7 tys. osób.

W ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w tym 4 tys. na potrzeby kształcenia) planuje się powołanie do 39 tys. osób.

Do terytorialnej służby wojskowej będzie mogło zostać powołanych do 40 tys. osób.

Warto podkreślić, że „przedstawione w projekcie wielkości stanowią górny, nieprzekraczalny próg możliwych powołań i nie oznaczają konieczności bezwzględnej realizacji”. Oznacza to, że faktyczna liczba powołanych osób może być niższa niż maksymalne limity, jednak nie może ich przekroczyć. Projekt rozporządzenia nie wymaga konsultacji publicznych ani zasięgania opinii innych podmiotów ze względu na jego specyfikę, obejmującą „wyłącznie kwestie związane z określeniem limitu powołań do czynnej służby wojskowej”.

Koszty i finansowanie: Ile Polska wyda na obronność?

Planowane powołania do różnych form służby wojskowej wiążą się ze znacznymi nakładami finansowymi. Łączne koszty związane z wejściem w życie tego rozporządzenia mogą wynieść 6 mld 447 mln 097 tys. zł.

Szczegółowe koszty poszczególnych rodzajów służby przedstawiają się następująco:

Powołania do zawodowej służby wojskowej: nie więcej niż 1 mld 758 mln 989 tys. zł.

Ćwiczenia wojskowe: nie więcej niż 520 mln 338 tys. zł.

Powołania do aktywnej rezerwy: nie więcej niż 290 mln 439 tys. zł.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa: nie więcej niż 2 mld 532 mln 121 tys. zł.

Terytorialna służba wojskowa: nie więcej niż 1 mld 345 mln 210 tys. zł.

Te dane pokazują, jak duży nacisk kładzie się na rozwój i utrzymanie zdolności obronnych kraju, inwestując w zasoby ludzkie i szkolenia.

Rodzaje służby wojskowej: Aktywna i pasywna rezerwa

Obecnie zasady odbywania służby wojskowej reguluje ustawa o obronie ojczyzny. Zgodnie z nią, służba wojskowa dzieli się na czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie.

Czynna służba wojskowa obejmuje:

Zasadniczą służbę wojskową (dobrowolną i obowiązkową).

Terytorialną służbę wojskową.

Służbę w aktywnej rezerwie.

Odbywanie ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy.

Zawodową służbę wojskową.

Służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Służba w rezerwie ma na celu zapewnienie uzupełnieniowych potrzeb Sił Zbrojnych i dzieli się na aktywną rezerwę i pasywną rezerwę.

Rezerwa pasywna to wszystkie osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innej służby wojskowej i nie podlegają militaryzacji. Dotyczy to osób do 55. roku życia, a w przypadku posiadaczy stopni oficerskich lub podoficerskich – do 63. roku życia. Rezerwiści pasywni mogą być powoływani na różne rodzaje ćwiczeń wojskowych:

Jednodniowe.

Krótkotrwałe (do 30 dni bez przerwy).

Długotrwałe (do 90 dni bez przerwy).

Rotacyjne (łącznie do 30 dni w ciągu roku kalendarzowego).

Ćwiczenia te mogą obejmować działania takie jak zwalczanie skutków katastrof żywiołowych czy akcje poszukiwawcze.

Rezerwa aktywna natomiast to osoby, które zgłosiły chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie, złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej. Podobnie jak w rezerwie pasywnej, obowiązuje limit wieku do 55. lub 63. roku życia. Powołani do aktywnej rezerwy pełnią służbę na czas nieokreślony i są zobowiązani do pełnienia służby raz na kwartał przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez co najmniej 14 dni raz na 3 lata.