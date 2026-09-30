Program SAFE nabiera tempa. Polska podpisała list intencyjny z Rumunią na dostawę amunicji krążącej

Wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, ogłosiła na platformie X podpisanie listu intencyjnego, który jest formalną deklaracją woli, która otwiera drogę do finalizacji kontraktu na dostawę polskiej amunicji krążącej dla rumuńskiej armii. Jak podkreśliła wiceminister, jest to praktyczny wymiar programu SAFE, w ramach którego polskie produkty obronne trafiają nie tylko do Wojska Polskiego, ale także do kluczowych partnerów sojuszniczych.

Porozumienie z Rumunią nie jest jedynie transakcją handlową. To strategiczny krok w zacieśnianiu współpracy obronnej między dwoma państwami wschodniej flanki NATO. Wcześniejsze doniesienia medialne z maja 2026 roku wskazywały, że rozmowy z Rumunią dotyczą nie tylko sprzedaży, ale również szerokiej współpracy przemysłowej.

Rumunia, podobnie jak Polska, prowadzi ambitny program modernizacji swoich sił zbrojnych, przeznaczając na ten cel znaczące środki. Władze w Bukareszcie planują wydać miliardy euro na nowy sprzęt, w tym czołgi M1 Abrams, systemy artyleryjskie i obronę powietrzną. Kraj ten intensywnie inwestuje także w infrastrukturę obronną, rozbudowując bazę wojskową Mihail Kogălniceanu, która ma stać się największym obiektem NATO w Europie.

SAFE w praktyce? Polska znów sprzedaje swoje produkty za granicę - amunicja krążąca trafi nie tylko do naszej armii, ale również do kolejnego partnera - Rumunii 🇵🇱🇷🇴Właśnie podpisaliśmy w tej sprawie list intencyjny z rumuńskim Ministerstwem Obrony Narodowej.@MON_GOV_PL pic.twitter.com/ShmsdH0ENy— Magdalena Sobkowiak (@magdasobkowiak) September 30, 2026

Polska amunicja krążąca – o jaki sprzęt chodzi?

Przedmiotem umowy jest system amunicji krążącej WARMATE, produkowany przez polską Grupę WB. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i sprawdzonych w boju polskich produktów eksportowych, który zdobył uznanie m.in. podczas konfliktu w Ukrainie. WARMATE to rodzaj bezzałogowego statku powietrznego, który łączy w sobie cechy drona rozpoznawczego i precyzyjnego pocisku. Operator może skierować go w rejon celu, prowadzić obserwację za pomocą kamer dziennych i termowizyjnych, a po zidentyfikowaniu zagrożenia dokonać precyzyjnego ataku.

Dzięki możliwości użycia wymiennych głowic różnego typu, WARMATE może być skutecznie używany zarówno przeciwko lekko opancerzonym pojazdom, jak i piechocie przeciwnika czy też jako platforma rozpoznawcza. Dostępne są również głowice ćwiczebne, stosowane w szkoleniu. System sterowania jest wyposażony jest w zaawansowane moduły sterujące, umożliwiające automatyzację większości faz lotu. Operator, bazując na przekazie wideo w czasie rzeczywistym, zachowuje pełną kontrolę nad systemem, mając możliwość wyboru pomiędzy wielorazowym trybem rozpoznawczym (do obserwacji i identyfikacji) a jednorazowym trybem bojowym (do ataku). Ta możliwość dynamicznego przełączania trybów daje operatorowi elastyczność w podejmowaniu ostatecznej decyzji o ataku, który niemal do ostatniej chwili może być wstrzymany, lub przekierowany na inny cel. System Warmate w tej wersji może być przenoszony przez dwuosobową załogę i startuje ze składanej wyrzutni. Istnieje również wariant Warmate TL odpalany z wyrzutni rurowej, która może być instalowana na pojazdach, w tym bezzałogowych. Testowano również możliwość startu ze statków powietrznych różnego typu.