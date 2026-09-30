Umowa WAT z Boeing ws. Apache. Nowe centrum szkoleniowe i laboratorium w WAT

W środę, 30 września br. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej, doszło do podpisania umów wykonawczych pomiędzy WAT a GE Aerospace oraz Boeing Company dotyczących wykonania zobowiązań offsetowych w ramach programu Apache. Podpisana umowa, której sygnatariuszami byli Honorata Hencel, dyrektor zarządzająca Boeing w Polsce i w Ukrainie, oraz gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, obejmuje realizację dwóch strategicznych projektów na terenie WAT w Warszawie. Inicjatywy te mają kluczowe znaczenie dla długoterminowego wsparcia i rozwoju polskiego programu śmigłowców AH-64E Apache.

Pierwszy projekt skupia się na stworzeniu w Polsce zaawansowanych zdolności do prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi technicznej śmigłowców na poziomie organizacyjnym i pośrednim. Szkolenia te będą skierowane zarówno do personelu Sił Zbrojnych RP, jak i do zespołów utrzymania technicznego WZL-1, które będą odpowiedzialne za bieżące wsparcie eksploatacji floty AH-64E Apache. W ramach tego przedsięwzięcia Boeing przeprowadzi ocenę infrastruktury i obiektów, dostarczy specjalistyczne urządzenia szkoleniowe wiernie odwzorowujące obsługę techniczną Apache, a także nowoczesny wirtualny trenażer obsługi technicznej do wykorzystania w salach dydaktycznych. Całość uzupełni powiązane oprzyrządowanie oraz kompleksowe szkolenie instruktorów, co pozwoli na zbudowanie i rozwijanie krajowych zdolności szkoleniowych, niezależnych od zewnętrznych dostawców.

Drugi projekt koncentruje się na wsparciu WAT w utworzeniu Laboratorium Zaawansowanych Struktur Kompozytowych. Ten aspekt umowy obejmuje transfer wiedzy od ekspertów merytorycznych Boeinga, a także szczegółowe rekomendacje dotyczące procesów laboratoryjnych. Co więcej, Boeing dostarczy niezbędne wyposażenie, które umożliwi rozwój i pełne uruchomienie laboratorium, co jest kluczowe dla badań i innowacji w dziedzinie nowoczesnych materiałów lotniczych.

Wojskowa Akademia Techniczna, jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w naukach ścisłych, technicznych i społecznych. Proces dydaktyczny w WAT realizuje osiem wydziałów akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania; Cybernetyki; Elektroniki; Inżynierii Lądowej i Geodezji; Inżynierii Mechanicznej; Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa; Nowych Technologii i Chemii oraz Instytut Optoelektroniki.

Jak mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz:

"Dziś podpisujemy umowę offsetową pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną, która to robi w imieniu Polski, a naszymi amerykańskimi partnerami. Boeing i GE Aerospace wypełniają porozumienia między Polską a rządem Stanów Zjednoczonych na rzecz budowania najsilniejszego w historii sojuszu obronnego. Nasze relacje to nie jest tylko deklaracja przyjaźni. To jest strategia bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych. (…) To jest strategia budowy bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO".

Jak mówił dalej:

"To jest dla nas najważniejsze zadanie dzisiaj w relacjach polsko-amerykańskich. Stworzenie takich warunków, żeby nie tylko żołnierze amerykańscy, ale i ich rodziny czuły się jak najlepiej u nas. Żeby decyzja prezydenta Trumpa została jak najszybciej wdrożona w życie, żeby przygotować najlepsze możliwe warunki do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Do tego jest potrzebne nie tylko zaufanie, które jest między nami a Stanami Zjednoczonymi. Do tego jest bardzo potrzebne zaufanie pomiędzy przedsiębiorstwami, pomiędzy instytucjami. Dzisiejsze wydarzenie, dzisiejsza umowa najlepiej o tym świadczy".

Wicepremier mówił także co Wojskowa Akademia Techniczna i uzyska Polska dzięki tej umowie.

"To jest uzupełnienie dwóch umów już podpisywanych wcześniej, ostatniej w Dęblinie, w Wojskowych Zakładach Lotniczych, które będą miały zdolności do serwisowania. A tutaj na WAT tych zdolności i umiejętności będziemy się uczyć. Nasi studenci, młodzi adepci sztuki wojskowej będą nabierać umiejętności w serwisowaniu silników. Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych, żeby młodzi ludzie mogli się uczyć".

Szkolenia i rozwój techniczny: Fundamenty przyszłej floty Apache

Honorata Hencel podkreśliła strategiczne znaczenie porozumienia: „Umowa z Wojskową Akademią Techniczną wzmacnia partnerstwo Boeinga z Polską i wspiera rozwój realizowanych w kraju szkoleń z zakresu obsługi technicznej AH-64E dla personelu Sił Zbrojnych RP oraz mechaników WZL-1”. Dodała również, że „Wspierając WAT w utworzeniu infrastruktury szkoleniowej oraz laboratorium struktur kompozytowych, Boeing przyczynia się do rozwoju zdolności niezbędnych do zabezpieczenia eksploatacji polskiej floty Apache”.

Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak z dumą przedstawił plany WAT: „W naszej Uczelni utworzymy Centrum Szkoleniowe Śmigłowców Boeing AH-64E Apache Guardian i Laboratorium Zaawansowanych Struktur Kompozytowych. Jako certyfikowany ośrodek szkoleniowy zapewnimy infrastrukturę oraz doświadczoną kadrę instruktorską. Będziemy kształcić inżynierów i techników na potrzeby lotnictwa wojskowego. W szkoleniu teoretycznym i praktycznym wykorzystamy wirtualny trenażer, śmigłowiec oraz silnik szkoleniowy”. Rektor-Komendant WAT zaznaczył również, że w przyszłości zadaniem uczelni będzie certyfikowanie i utrzymanie procesu szkolenia lotniczego zgodnie z europejskimi wojskowymi wymaganiami zdatności do lotu EMAR. WAT od 75 lat kształci personel inżynieryjno-lotniczy, a nowa umowa rozszerza jej kompetencje o szkolenia ściśle powiązane z wdrażaniem nowoczesnych śmigłowców.

Kontrakt na 96 śmigłowców Apache

Polska zakontraktowa liczbę 96 śmigłowców AH-64E Apache. Dzięki temu, po wprowadzeniu ich do służby, Polska stanie się 19. państwem eksploatującym te maszyny, a co ważniejsze, drugim największym użytkownikiem śmigłowców Apache na świecie, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym. Obecnie globalnie w służbie znajduje się około 1300 egzemplarzy śmigłowców Apache. Decyzja o zakupie 96 śmigłowców AH-64E, ogłoszona w 2024 roku, jest jednym z największych kontraktów zbrojeniowych w historii Polski. Dostawy fabrycznie nowych maszyn mają rozpocząć się w 2028 roku i potrwać do 2032 roku. Do tego czasu polscy piloci i technicy będą doskonalić swoje umiejętności na leasingowanych maszynach w wersji D. Celem jest osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej i płynne wdrożenie nowych śmigłowców do służby w Lotnictwie Wojsk Lądowych.