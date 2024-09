Ile niemieckich czołgów i pojazdów straciła Ukraina na froncie? Są to głównie Leopard 2 i pojazdy Marder

Tocząca się wojna na Ukrainie to nie tylko straty w ludziach, ale także i sprzętu wojskowego, który otrzymuje Ukraina od Zachodu. Każdy niemal dzień to uszkodzenie, lub zniszczenie pojazdu wojskowego jak czołgi, czy bojowe wozy piechoty. Jak napisał niemiecki portal Merkur.de bazując na zestawieniu portalu Oryx zajmującego się dokumentowaniem strat sprzętowych obydwu stron, armia ukraińska straciła do 27 września 940 czołgów i łącznie 6653 pojazdów wojskowych. Według danych straty ukraińskie obejmują m.in wiele czołgów dostarczonych przez Niemcy jak Leopard 2, Leopard 1, Marder.

i Autor: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook Czołg Leopard 2 na Ukrainie