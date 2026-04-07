Czołgi Leopard 1, pierwotnie uznawane za "złom" ze względu na wiek i słabe opancerzenie, stały się kluczowym elementem ukraińskiego wsparcia ogniowego dzięki modyfikacjom i nowej taktyce.

Ukraińcy wykorzystują Leopardy 1 jako mobilne wsparcie ogniowe, operujące z ukrytych pozycji na odległość do 12 km, z dużą precyzją, co jest efektywniejsze niż użycie ich w bezpośrednich starciach czołgowych.

Czołgi są masowo doposażane w klatki antydronowe, pancerz reaktywny ERA oraz systemy kamer termowizyjnych, które znacznie zwiększają przeżywalność załóg i zdolność do walki w warunkach dominacji dronów.

W marcu 2026 roku rozpoczęły się testy radykalnie zmodernizowanego Leoparda 1 z bezzałogową wieżą Cockerill 3105, co umożliwia ogień pośredni i redukcję załogi, otwierając nowe perspektywy dla przyszłego wykorzystania tych maszyn.

Czołg Leopard 1, opracowany w Niemczech Zachodnich w latach 60. XX wieku, powstał w myśl doktryny, która priorytetyzowała siłę ognia i mobilność nad opancerzeniem. W momencie jego projektowania zakładano, że pancerz i tak nie ochroni załogi przed nowoczesną amunicją kumulacyjną, dlatego kluczowa jest zdolność do szybkiego zajmowania pozycji, oddania celnego strzału i natychmiastowej zmiany stanowiska.

Wersja, która w dużej mierze trafiła do Ukrainy – Leopard 1A5 – to modernizacja z lat 80., wyposażona w nowoczesny jak na swoje czasy system kierowania ogniem EMES 18 z termowizją, zbliżony do tego z wczesnych wersji Leoparda 2. Jego głównym atutem jest precyzyjna, gwintowana armata L7 kalibru 105 mm, zdolna do rażenia celów na dystansie do 4 kilometrów. Jednak jego największa wada pozostaje niezmienna, czyli pancerz o grubości do 70 mm, który nie stanowi skutecznej ochrony przed współczesnymi pociskami przeciwpancernymi czy wszechobecnymi na froncie dronami FPV. Ukraińscy żołnierze są tego w pełni świadomi, dlatego kluczowe stały się adaptacje i nowa doktryna użycia.

Od „złomu” do najliczniejszego zachodniego czołgu

Decyzja o przekazaniu Ukrainie setek czołgów Leopard 1, podjęta przez koalicje państw takich jak Niemcy, Dania i Holandia, spotkała się z mieszanymi reakcjami. Niektórzy wprost nazywali te maszyny „złomem”, wskazując na ich wiek i słabą ochronę. Początkowe dostawy były opóźnione z powodu problemów z remontami i dostępnością części zamiennych dla dawno wycofanych ze służby pojazdów.

Mimo to, Leopard 1A5 jest najliczniejszym czołgiem zachodniej produkcji w ukraińskim arsenale, przewyższając liczbą nowocześniejsze Leopardy 2, Abramsy i Challengery 2. Według danych z 2024 i 2025 roku, do Ukrainy trafiło już ponad 100 tych maszyn, a docelowo liczba ta ma przekroczyć 150.

Jak się okazuje Leopardy 1 są bardzo chwalone przez ukraińskich czołgistów. Jak dowiedział się portal Oboronka, który rozmawiał m.in z dowódcą 5. Brygady Wiaczesławem Chodakiem (pseudonim „Spartan”) żołnierze określają czołg jako bardzo łatwy w utrzymaniu. Wymiana silnika lub jego naprawa mogą odbywać się bezpośrednio w terenie, niedaleko linii frontu. Tymczasem radzieckie czołgi musiały być wysyłane do fabryk czołgów pancernych w celu naprawy.

„W czołgu wszystko jest zamocowane na szybkozłączkach. Nie trzeba niczego długo odkręcać. Po prostu podnieśliśmy pokrywę komory silnika, odkręciliśmy śruby, zamocowaliśmy silnik do dźwigni z BREMki, wyjęliśmy stary i włożyliśmy nowy. Potem wlewamy wszystkie niezbędne oleje i płyny, uruchamiamy i możemy jechać. Całość zajmuje tylko kilka godzin” – kontynuuje opowieść „Spartan”.

Ukraiński pomysł na Leoparda: „Pancerny snajper” i łowca

Mimo że drony dominują nad polem walki i sieją spustoszenie wśród wszystkiego, co się porusza, ukraińscy żołnierze z 1. batalionu czołgów 5. Ciężkiej Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, świadomi ograniczeń czołgu Leopard 1A5, wypracowali dla niego specyficzną i wysoce efektywną rolę na polu bitwy.

Ukraińskie dowództwo od początku wiedziało, że wysyłanie Leopardów 1 do bezpośrednich starć z rosyjskimi T-72B3, T-80 czy T-90M byłoby misją samobójczą. Zamiast tego czołgi te zostały przekwalifikowane na mobilne działa szturmowe i pojazdy bezpośredniego wsparcia ogniowego. Dzięki dodatkowym osłonom, kamerom termowizyjnym i nowej taktyce strzelania pozostają skutecznym narzędziem wsparcia - pisze o tym ukraiński portal Oboronka.

Dowódca 5. Brygady Wiaczesław Chodak (pseudonim „Spartan”) powiedział w rozmowie z portalem:

„Gdybyśmy mieli takie maszyny już w 2022 roku, wojna mogłaby wyglądać inaczej” – wspomina oficer. Leopard rozwija prędkość do 63 km/h, a wstecz nawet 26 km/h w porównaniu z radzieckimi T-64 czy T-72, które „pełzały” z prędkością 5 km/h podczas odwrotu. To ogromna różnica podczas szturmów i obrony - zwraca się uwagę w tekście.

Leopardy 1 operują często z ukrytych pozycji, podobnie jak artyleria samobieżna wspierając piechotę na dystansie do 12 km. Ich przewagą nad klasyczną artylerią jest jednak możliwość prowadzenia ognia na wprost z dużą precyzją, co jest bezcenne podczas walk w terenie zurbanizowanym lub przełamywania linii obronnych.

Precyzja jest tak wysoka, że do zniszczenia celu wystarczy 3-4 strzały, podczas gdy radzieckie czołgi potrzebują 6-7. W tekście wspomina się, że brak automatu ładowania nie jest problemem, ponieważ ładowniczy podaje nabój w 3-4 sekundy, a w komorze bojowej mieści się aż 55 pocisków.

„Zauważyliśmy, że ładowniczy odpala pocisk w 3-4 sekundy. Z automatycznym ładowaniem lub mechanizmem ładowniczym trwało to 6-8 sekund. Oznacza to, że możemy działać szybciej w walce. Jednocześnie, bez automatycznego ładowania, tak mały czołg ma znacznie więcej miejsca dla załogi i amunicji. To 55 pocisków i łusek mosiężnych lub metalowych, w zależności od rodzaju amunicji” – mówi Wiaczesław Chodak, pseudonim „Spartan”, dowódca kompanii w 1. Batalionie Czołgów

Zgodnie z opisem w tekście ukraińska taktyka wykorzystania czołgu polega na wykorzystaniu doskonałej optyki i celnej armaty do prowadzenia precyzyjnego ognia z dużych odległości, często z ukrytych pozycji. Potem szybkiemu oddaniu kilku strzałów i natychmiastowej zmianie stanowiska, aby uniknąć ognia kontrbateryjnego i ataku dronów.

Dodatkowo ścisłej koordynacji z operatorami dronów rozpoznawczych, które wyszukują cele dla załogi czołgu, co pozwala na rażenie wroga, który nawet nie wie, że jest na celowniku. Żołnierze chwalą Leopardy za ich szybkość, niezawodność i precyzję systemu kierowania ogniem. Ta strategia minimalizuje ryzyko związane ze słabym opancerzeniem i maksymalizuje atuty maszyny.

Ochrona przed dronami – klatki, kolce i reaktywne pancerze

Największym wyzwaniem dla Leopardów 1 w Ukrainie okazały się drony FPV. Aby przetrwać na współczesnym polu bitwy, czołgi przechodzą gruntowne, polowe modyfikacje. Ukraińcy masowo doposażają je w dodatkowe osłony siatkowe i tzw. klatki antydronowe (Metalowe „grille” instalowane są wokół wieży i wrażliwych części kadłuba), które mają za zadanie zdetonować ładunek kumulacyjny drona przed uderzeniem w główny pancerz.

Poza tym na czołgach są montowane kostki pancerza reaktywnego (ERA), najczęściej typu Kontakt-1, pokrywające przód i boki kadłuba oraz wieżę. Mimo że dodatkowy pancerz zwiększa masę i nieznacznie ogranicza mobilność, jest to cena, którą Ukraińcy są gotowi zapłacić za ochronę życia załóg.

Te ulepszenia, określane jako wersja Leopard 1A5V, znacząco zwiększają przeżywalność załóg. W tekście opisuje się przypadek, kiedy to w lutym jeden z czołgów przetrwał 52 trafienia dronami typu „Molniya” i FPV. Rosjanie atakowali go przez niemal dobę. Inna operacja ratunkowa odbyła się 6 km od linii frontu. Uszkodzony Leopard został wyciągnięty za pomocą opancerzonego wozu ewakuacyjnego (ARV), przebijając się do niego pod ostrzałem KAB-ów, artylerii, dronów i „Gradów”. Systemy walki elektronicznej (REB) sprawiły, że drony spadały pomiędzy pojazdami, ratując obie maszyny.

Z tekstu możemy się także dowiedzieć, że klatki antydronowe mocno ograniczają widoczność dowódcy i kierowcy. Rozwiązaniem jest system czterech kamer termowizyjnych zamontowanych na "grillu" przekazujących obraz na 10-calowy monitor w wieży. Pozwoliło to dowódcy na lepszą nawigację podczas walki, ostrzeganie kierowcy o przeszkodach i dostrzeżenie zbliżających się dronów FPV.

Koszt jednego zestawu to zaledwie około 40 tys. hrywien. Projekt sfinansował Fundusz Serhija Prytuły – pierwsze 10 czołgów już otrzymało taki sprzęt. Dzięki temu załoga widzi wszystko wokół, także w nocy i z tyłu. Obraz trafia też na punkt dowodzenia batalionu za pośrednictwem Starlinka, co pozwala oficerom na bieżąco wspierać czołgistów i ostrzegać przed dronami. W planach są dodatkowe kamery dla mechanika-kierowcy.

Przyszłość Leoparda 1: Bezzałogowa wieża i ogień pośredni

W marcu 2026 roku na Ukrainie rozpoczęły się testy bojowe radykalnie zmodernizowanego Leoparda 1. Belgijska firma John Cockerill wyposażyła jeden z czołgów w nowoczesną, bezzałogową wieżę Cockerill 3105. To rozwiązanie wprowadza szereg rewolucyjnych zmian jak automat ładowania, który redukuje załogę z czterech do trzech osób. Możliwość prowadzenia ognia pośredniego, dzięki dużemu kątowi podniesienia armaty, co upodabnia czołg do haubicy samobieżnej. Poza tym zamontowane nowoczesne systemy optyczne pozwalające na wykrywanie celów z odległości kilkunastu kilometrów.

Choć ta modernizacja nie rozwiązuje problemu słabego opancerzenia kadłuba, pokazuje potencjalny kierunek dalszej ewolucji tych maszyn, przekształcając je w uniwersalne platformy wsparcia ogniowego.

Mimo początkowych wątpliwości, Leopard 1 dowodzi, że nawet starszy sprzęt w odpowiednich rękach i po mądrych modyfikacjach może stanowić cenne aktywo na wojnie.