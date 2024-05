Ile Leopardów 1 dostała Ukraina? Niemieckie ministerstwo i firmy wyjaśniają

Na początku stycznia w Portalu Obronnym pisaliśmy o tym, że firma zbrojeniowa Flensburger Fahrzeugbau GmbH stworzy na terytorium zachodniej Ukrainy centrum serwisowe sprzętu wojskowego, które będzie m.in. remontować czołgi Leopard 1. Pojawiały się jednak cięgle pytania co z remontowanymi czołgami Leopard 1 czy będą one na czas i ile w zasadzie Ukraina już dostała tych czołgów? Na te pytania postanowił odpowiedzieć niemiecki portal Wirtschafts Woche, który zapytał niemieckie ministerstwo obrony i firmy zbrojeniowe odpowiedzialne za remont czołgów.

Jak się dowiedział portal w pytaniu do ministerstwa obrony: „Zasadniczo niemiecki przemysł był w stanie wywiązać się z uzgodnionych w umowie dostaw” - powiedział rzecznik Ministerstwa Obrony. Jak wyjaśnił portalowi Wolfgang Beckers, który jest odpowiedzialny za konserwację Leopardów w firmie FFG z Flensburga ze 110 pojazdów obiecanych w lutym 2023 roku "Ukraina posiada obecnie ponad połowę”. A oprócz tych prawie 60 czołgów, kolejne 30 zostało już w pełni zmodernizowanych, wyjaśniło duńskie Ministerstwo Obrony. Ukraina ma więc już 90 czołgów Leopard 1 (30 służy do szkolenia załóg ukraińskich czołgistów w Niemczech, a pozostałe 60 jest fizycznie na Ukrainie).

Poza tym według ustaleń gazety, około 20 czołgów będzie prawdopodobnie gotowych do końca czerwca. Ponadto, do drugiej połowy roku obiecano 25 kolejnych czołgów, które są obecnie remontowane. Licząc to wszystko, wychodzi, że Ukraina miałby wówczas łącznie 135 czołgów Leopard 1. Poza tymi 135 maszynami spekuluje się, że na Ukrainę może jeszcze trafić 30 czołgów Leopard 1A5BE, wcześniej służących w armii belgijskiej.

Tym samym jak konkluduje portal, byłoby to „więcej niż osiągnięcie celu wyznaczonego przez duńskie Ministerstwo Obrony, jakim jest wyposażenie dwóch batalionów w około 80 czołgów”. Ukraina jak pisał jeszcze w styczniu Forbes, chciała stworzyć brygadę wyposażoną wyłącznie w niemieckie czołgi Leopard 1 i bojowe wozy piechoty. Według mediów czołgi Leopard 1A5 i Marder mają być używane w 25. ukraińskiej brygadzie.

Niemiecki przemysł dał radę?

Według Wirtschafts Woche to, że udało się wyremontować i doprowadzić do sprawności 90 czołgów Leopard 1 jest pewnym wyczynem, ponieważ firma FFG początkowo miało pewne problemy z ponownym przygotowaniem czołgów do walki, które były przechowywane w magazynach przez około dziesięć lat. Głównym problemem był niespodziewanie zły stan pojazdów. Ponadto techniczna recertyfikacja pojazdów dostarczanych do Danii od 1974 roku okazała się trudna.

Jednak po rozwiązaniu tych problemów, udało się wykonać plan. Jednak jak wyjaśnia portal, szkolenie załóg i dodatkowe prośby o szkolenie dla ukraińskich techników serwisowych doprowadziły do opóźnień w dostarczeniu czołgów dla Ukraińców. Jak wyjaśnił Wolfgang Beckers, z Ukrainą ustalono, że wymagane jest dodatkowe szkolenie specjalistów, to oznacza, że około 30 czołgów przeznaczonych do szkolenia musi pozostać w Niemczech przez dłuższy czas.