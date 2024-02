Szwajcarskie czołgi Leopard 2 w Niemczech. Gdzie trafią i komu posłużą?

W listopadzie ubiegłego roku, pisaliśmy o tym, że władze Szwajcarii zgodziły się na sprzedaż niemieckiej firmie Rheinmetall 25 czołgów Leopardów 2A4. Wniosek o sprzedaż Niemczech czołgów został złożony w marcu ubiegłego roku. We wrześniu 2023 roku, media informowały, że szwajcarski parlament udzieli zgody na sprzedaż po tym jak Szwajcaria wycofała czołgi ze swojej armii. 23 listopada 2023 r. szwajcarski Federalny Urząd ds. Uzbrojenia (Armasuisse) i Rheinmetall Landsysteme GmbH podpisały umowę sprzedaży jednak z zastrzeżeniem, że czołgi nie mogą trafić na Ukrainę, ale zostaną wykorzystane do wypełnienia luk w zasobach niemieckiej armii powstałych po przekazaniu Leopardów ukraińskim siłom zbrojnym lub przekazane partnerom z NATO, lub Unii Europejskiej, które przekazały swój sprzęt Ukrainie np. Czechy czy Słowacja. Czołgi te mogą również zostać w przyszłości użyte jako wozy szkoleniowe dla przyszłych posiadaczy czołgów Leopard 2A8, dlatego mogą trafić np. na Litwę czy Włoch lub Norwegii, które najnowsze niemieckie czołgi zamówiły.

Szwajcarska armia posiada obecnie 134 Leopardy 2 w służbie i 96 w magazynach. 25 czołgów sprzedanych do Niemiec pochodzi z magazynów.

W ostatnich dniach stycznia szwajcarskie i niemieckie media poinformowały, że partie tych czołgów koleją zmierzają do Niemiec. Jak możemy przeczytać w komunikacie Federalnego Ministerstwa Obrony, Ochrony Ludności i Sportu Szwajcarii: „pierwszych 9 z łącznej liczby 25 czołgów podstawowych Leopard 2 A4 zostało przekazanych producentowi Rheinmetall Landsysteme GmbH. Pierwsza dostawa odbyła się transportem kolejowym. Do 31 stycznia 2024 r. zostaną zrealizowane dwie kolejne dostawy. Podczas gdy koleją transportowanych jest także kolejnych 9 czołgów podstawowych Leopard 2 A4, ostateczna dostawa 7 czołgów podstawowych odbywa się transportem drogowym”.

Ponadto strony uzgodniły, że niemiecka firma Rheinmetall jest zobowiązana do składania zamówień w szwajcarskim przemyśle obronnym za równowartość umowy między stronami. Dodatkowo niemiecka firma zapewni wsparcie serwisowe systemów kierowania ogniem dla 134 czołgów Leopard 2A4 (nazwa szwajcarskich czołgów Panzer 87 WE) będących na wyposażeniu Armii Szwajcarskiej. Niemcy mają też zwrócić te z podzespołów, które w trakcie remontu odsprzedanych czołgów zostaną z nich wymontowane, a będą nadawały się nadal do eksploatacji. Ponadto podczas remontu czołgów Rheinmetall usunie zespoły, które mogą być nadal używane w aktywnej flocie obsługiwanej przez armię bez żadnych kosztów i zwróci je do Szwajcarii.

Leopard 2A4 to niemiecki czołg podstawowy powstały na bazie wcześniejszych wersji określanych jako A0-A3. Do eliminacji celów opancerzonych i umocnień służy armata gładkolufowa Rh-120 L/44 kalibru 120 mm z zapasem amunicji wynoszącym 42 naboje umieszczone w kadłubie jak i izolowanym magazynie we wieży. Jako jej uzupełnienie Leopard 2 posiada karabin maszynowy MG3, który został z nią sprzężony (drugi taki znajduje się na wieży). Pojazd ten waży 55 ton, a jego napęd stanowi silnik wysokoprężny MTU MB 873 Ka-501 charakteryzujący się mocną 1500 KM. Ma to pozwolić na rozpędzenie czołgu od 68 km/h w przypadku jazdy do przodu, oraz 31 km/h jeżeli się on wycofuje. Obecnie pojazdy w tym wariancie są używane przez armie takich krajów jak http://m.in. Ukraina, Hiszpania, Finlandia, Grecja, Słowacja, Czechy, Chile czy Polska.