Szwecja stawia na brazylijskie samoloty. Kolejne C-390 Millennium w Europie

Karolina Modzelewska
2025-10-07 10:00

Szwecja podpisała umowę z brazylijskim koncernem Embraer na zakup czterech wielozadaniowych samolotów transportowych C-390 Millennium. Kontrakt uwzględnia również siedem dodatkowych opcji zakupu, co otwiera drogę do ewentualnych zamówień przez inne państwa europejskie. Decyzja ta sprawia, że Szwecja staje się kolejnym krajem NATO, dołączającym do strategicznego partnerstwa zawiązanego wcześniej przez Holandię i Austrię, które w 2024 roku wspólnie zamówiły dziewięć egzemplarzy C-390.

  • Szwecja inwestuje w nowoczesne samoloty transportowe, dołączając do rosnącej grupy europejskich państw.
  • Kraj zakupił cztery wielozadaniowe maszyny C-390 Millennium od brazylijskiego koncernu Embraer.
  • To strategiczne partnerstwo, które wzmacnia współpracę w NATO i może otworzyć drogę dla kolejnych zamówień w Europie.

Szwecja wybrała C-390 Millennium

Umowa jest częścią szerszego trójstronnego partnerstwa między Austrią, Szwecją i Holandią, mającą na celu rozwój wspólnych zakupów, interoperacyjności oraz długoterminowej współpracy wokół platformy C-390 Millennium. Jak podkreślił Embraer, „siedem opcji zapisanych w ramach tej umowy potwierdza rosnące zainteresowanie tym nowoczesnym samolotem oraz wspólne zaangażowanie w modernizację taktycznych zdolności transportowych w Europie”.

Umowa została podpisana w bazie lotniczej w Uppsali, gdzie spotkali się m.in. dowódca Szwedzkich Sił Powietrznych, generał dywizji Jonas Wikman, minister obrony Szwecji Pål Jonson oraz przedstawiciele sił zbrojnych państw już eksploatujących samoloty C-390, w tym Holandii, Brazylii, Austrii, Portugalii, Węgier i Czech.

„Ten zakup stanowi istotny kamień milowy w procesie modernizacji i wzmacniania Szwedzkich Sił Powietrznych. Dzięki C-390 Millennium jestem przekonany, że zwiększymy naszą efektywność operacyjną oraz interoperacyjność z europejskimi partnerami” - powiedział Pål Jonson, minister obrony Szwecji.

„To partnerstwo potwierdza rosnącą reputację tego samolotu jako nowego standardu taktycznego transportu w Europie i w krajach NATO. Dzięki C-390 Millennium Embraer połączył najlepsze rozwiązania technologiczne w lotnictwie, aby zapewnić Szwecji samolot zdolny do realizacji najbardziej wymagających misji - w dowolnym miejscu i czasie” – podkreślił natomiast Bosco da Costa Junior, prezes i dyrektor generalny Embraer Defense & Security.

C-390 Millennium wszedł do służby w brazylijskich siłach powietrznych w 2019 r. Później zyskał zainteresowanie innych państw. Portugalia wprowadziła go do służby w 2023 r., a Węgry w 2024 r. Według Embraera C-390 udowodnił już swoją niezawodność i wysoką gotowość operacyjną. Jak informuje brazylijski koncern: „Obecna flota osiąga wskaźnik gotowości na poziomie 93% i skuteczność wykonania misji przekraczającą 99%”.

Embraer kusi zakupami państwa NATO, w tym Polskę

Samolot C-390 może przewozić ładunek o masie do 26 ton, latać z prędkością około 870 km/h i operować z nieutwardzonych pasów startowych. Jest to maszyna wielozadaniowa, która może pełnić rolę transportować, pomagać w zrzucie ładunków oraz żołnierzy, ewakuacji medycznej, akcji poszukiwawczo-ratowniczych, gaszenia pożarów czy misji humanitarnych. W konfiguracji KC-390, wyposażonej w system tankowania w powietrzu, samolot może pełnić funkcję tankowca lub odbiorcy paliwa. To ciekawe rozwiązanie, ponieważ dostarcza maszynę „dwa w jednym”, które budzi coraz większe zainteresowanie w państwach NATO, gdzie do tej pory dominowała platforma stworzona przez amerykański koncern Lockheed Martin - C-130 Hercules. Historia tej maszyny sięga lat 50. ubiegłego wieku i coraz częściej podnosi się kwestię zapasu modernizacyjnego, szczególnie w przypadku starszych wersji C-130.

W gronie potencjalnych nabywców KC-390 znajduje się również Polska. Embraer oferuje nam samolot właśnie w tej wersji i możliwość stania się częścią ekosystemu związanego z KC-390, który jest rozwijany w Europie i obejmuje szkolenia, serwis i remonty, działalność badawczo-rozwojową oraz współpracę przemysłową, w tym z potencjalnymi polskimi partnerami. Polska nie posiada obecnie własnych powietrznych cystern, a jej flota transportowców bazuje przede wszystkim na konstrukcjach typu Lockheed Martin C-130H Hercules oraz CASA C-295M.

Portal Obronny miał okazję porozmawiać na temat oferty Embraera dla Polski z Marcio E. R. Monteiro, szefem marketingu Embraer Defense & Security podczas targów MSPO 2025. Marcio Monteiro zwracał wówczas uwagę, że każdy egzemplarz wychodzący z linii montażowej Embraera ma możliwość pełnienia funkcji tankowca i samolotu odbierającego paliwo. „Wystarczy w kilka godzin zainstalować podskrzydłowe zasobniki, a w razie potrzeby dodatkowe zbiorniki paliwa w przedziale ładunkowym. Dzięki temu transportowiec można w 4-5 godzin przekształcić w tankowiec. To ogromna przewaga tej platformy. W innych przypadkach zwykle potrzebne są dwie różne maszyny: jedna do transportu i druga do tankowania. My oferujemy jeden samolot, który łączy obie te funkcje” – informował.

Szef marketingu Embraer Defense & Securit odpowiedział również na pytanie dotyczące możliwości tankowania różnych samolotów, które posiada Polska, a także systemu tankowania boom, który ma kluczowe znaczenie dla tankowania polskich F-16 oraz przyszłej floty myśliwców F-35. „KC-390 może tankować samoloty F-50, a także inne samoloty, którymi posługują się państwa sojuszu w tym Mirage 2000, Typhoon, Rafale, Grippeny oraz F/A-18. Jeśli chodzi o F-16 i F-35 korzystają z systemu „boom”, podczas gdy KC-390 obecnie działa w systemie przewodowym. Rozumiemy jednak potrzeby użytkowników i prowadzimy prace koncepcyjne oraz techniczne nad możliwością dodania systemu „boom” w przyszłości, tak aby samolot mógł obsługiwać również amerykańskie myśliwce. Jest to szczególnie istotne dla rynku USA” – wyjaśnił rozmówca Portalu Obronnego.

Marcio Monteiro zwrócił też uwagę, że oferta Embraera obejmuje nie tylko samolot, ale także szeroką współpracę przemysłową. „Rozmawiamy na MSPO z potencjalnymi partnerami o produkcji części w Polsce, transferze technologii, szkoleniach, obsłudze i naprawach. W zależności od uzgodnień możliwe jest stworzenie centrum szkoleniowego, a nawet montażu końcowego KC-390. Aby to się opłacało, potrzeba jednak wolumenu około 20 maszyn, bazując na zamówieniach niekonicznie tylko z Polski, a potencjalnie również z sąsiadujących krajów. Taki wolumen uzasadniałby inwestycję w linię montażową” - dodał.

