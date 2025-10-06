Ta umowa zwiększy potencjał produkcyjny ZM Bumar-Łabędy

• Zakres prac obejmuje budowę nowej hali produkcyjnej, modernizację linii montażu, doposażenie zakładowego poligonu oraz wdrożenie zautomatyzowanych i nowoczesnych technologii.

• Zatrudnienie w zakładzie ma wzrosnąć z obecnych 800 do około 1400 osób, co oznacza niemal podwojenie liczby pracowników.

• Zdolności produkcyjne zakładu zostaną rozszerzone i unowocześnione. Bumar-Łabędy nadal będzie wytwarzać podwozia do armatohaubic Krab oraz kontynuować produkcję czołgów K2 dla Wojska Polskiego.

Inwestycja ma zwiększyć zdolności produkcyjnych i zmodernizować spółkę

W ramach inwestycji dofinansowanej ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych powstanie nowoczesne centrum produkcyjne pojazdów opancerzonych – zarówno kołowych, jak i gąsienicowych. Zakład zachowa również zdolności do wytwarzania podwozi dla armatohaubic Krab. Inwestycja obejmuje budowę nowej hali, modernizację istniejących linii montażowych oraz doposażenie zakładowego poligonu. Kluczowym celem projektu jest zwiększenie mocy produkcyjnych, unowocześnienie infrastruktury oraz poprawa efektywności energetycznej.

– Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy odgrywają ważną rolę w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podobnie jak pozostałe nasze spółki z województwa śląskiego. Dziś przed spółką otwiera się nowa szansa związana przede wszystkim z produkcją czołgów K2. Ale potencjał jest znacznie większy, dlatego właśnie przekazaliśmy środki na dokapitalizowanie Bumaru, by zwiększyć i rozszerzyć jego możliwości produkcyjne. Robimy to ze świadomością wyzwań, które stają przed całą grupą w obszarze modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. Jako Zarząd Grupy Kapitałowej PGZ dbamy o równomierny rozwój wszystkich spółek. Dlatego po domenie amunicyjnej teraz czas na kolejny obszar – zapowiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ SA.

– Po zawartym w sierpniu kontrakcie na produkcję czołgów w Bumarze-Łabędy i podpisanej przed kilkoma tygodniami umowie na dostarczenie pojazdów Legwan, które trafią do polskiej armii z Zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich, w krótkim odstępie czasu mamy kolejną dobrą wiadomość związaną z procesem umacniania naszej obronności. Bumar-Łabędy zainwestuje 850 milionów złotych w budowę centrum produkcji nowoczesnych pojazdów opancerzonych na kołach i gąsienicach, zachowując możliwość produkcji podwozia dla systemów artyleryjskich, jak na przykład Krab. Inwestycja finansowana z funduszu inwestycji kapitałowych pozwoli zrealizować budowę nowej hali produkcyjnej i wyposażyć ją w nowoczesne zrobotyzowane linie technologiczne. Obejmie również modernizację istniejącej linii montażu oraz doposażenie zakładowego poligonu. Wzmocni to także pozycję gliwickiego zakładu jako kluczowego w kontekście przemysłu obronnego – ocenił Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Garda: PGZ inwestuje we wzrost produkcji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dla rozwoju wiodącego producenta ciężkiego sprzętu wojskowego

W sierpniu gliwicki zakład podpisał rekordowy kontrakt o wartości 6,7 mld dolarów na dostawę 180 czołgów K2 dla Wojska Polskiego. Obecna inwestycja - podkreśla się w komunikacie - to kolejny etap w rozwoju potencjału Bumaru-Łabędy jako wiodącego producenta ciężkiego sprzętu wojskowego w Polsce.

– Wdrażana inwestycja pozwoli nie tylko znacząco zwiększyć nasze zdolności produkcyjne, ale przede wszystkim wzmocni potencjał obronny Polski. Jest to nasz wkład w budowanie silnej i nowoczesnej armii, zdolnej sprostać wyzwaniom współczesnego pola walki – podkreśliła podczas ceremonii podpisania umowy Monika Kruczek, prezes zarządu ZM Bumar-Łabędy SA.

W ocenie samorządu wojewódzkiego, projekt przyniesie również konkretne korzyści społeczne i gospodarcze dla Gliwic i regionu. Obecnie zakład zatrudnia ponad 800 osób, a planowane zwiększenie zatrudnienia ma objąć kolejne 600 etatów – do poziomu 1,4 tys. pracowników. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2028 r.

📈 850 mln zł na rozwój ZM Bumar-Łabędy! Podpisaliśmy umowę inwestycyjną.Cel ⭢ uruchomienie produkcji kołowych oraz gąsienicowych pojazdów opancerzonych oraz modernizacja infrastruktury zakładu.🗣️ – Chcemy zwiększyć i rozszerzyć możliwości produkcyjne ZM – @AdamLeszkiewicz. pic.twitter.com/Sfh3VCrauS— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 6, 2025