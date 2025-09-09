Polski przemysł zbrojeniowy w Londynie. PGZ prezentuje najnowsze osiągnięcia na targach DSEI

Targi DSEI, organizowane od 1999 roku w cyklu dwuletnim, są obok MSPO i Eurosatorów jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu przemysłu obronnego. Stanowią one unikalną okazję do prezentacji najnowszych technologii i innowacji w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Jak podkreśla Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A., obecność na londyńskich targach, mimo niedawnego zakończenia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, była kluczowa.

„Jako największy koncern zbrojeniowy w tej części Europy traktujemy to wydarzenie jako doskonałą okazję nie tylko do prezentacji nowoczesnego sprzętu, ale również promocji projektów realizowanych wspólnie z naszymi zagranicznymi kontrahentami, na czele z programem Miecznik. Wierzymy, że tegoroczna edycja targów DSEI przyniesie nam kolejne możliwości do zacieśniania relacji z partnerami z całego świata, Udział w tym wydarzeniu to kolejne potwierdzenie tego, że eksport staje się dla naszej Grupy coraz ważniejszy” – zaznaczył Leszkiewicz.

Prezentacje Polskich Firm: Od Fregat po Amunicję

Na wspólnej ekspozycji Polskiej Grupy Zbrojeniowej swoją ofertę prezentuje aż 11 podmiotów wchodzących w skład koncernu. Ich produkty i rozwiązania są skierowane do przedstawicieli sił zbrojnych, formacji mundurowych oraz służb ratowniczych z całego świata. Wśród prezentowanych technologii znajdują się:

Model fregaty Miecznik – prezentowany przez PGZ Stocznię Wojenną, symbolizujący ambicje Polski w budowie nowoczesnej marynarki wojennej.

– prezentowany przez PGZ Stocznię Wojenną, symbolizujący ambicje Polski w budowie nowoczesnej marynarki wojennej. Szeroka gama materiałów wybuchowych – z Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” S.A., kluczowych dla bezpieczeństwa i operacji wojskowych.

– z Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” S.A., kluczowych dla bezpieczeństwa i operacji wojskowych. Rodzina karabinków MSBS Grot i pistoletów ViS oraz najnowszy MPS – z Fabryki Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o. o., znanej z wysokiej jakości broni strzeleckiej.

– z Fabryki Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o. o., znanej z wysokiej jakości broni strzeleckiej. Amunicja mało- i średniokalibrowa, a także systemy Piorun, Kusza i Jack-S – z Mesko S.A., lidera w produkcji amunicji i systemów przeciwlotniczych.

– z Mesko S.A., lidera w produkcji amunicji i systemów przeciwlotniczych. Amunicja artyleryjska i moździerzowa – z firmy Dezamet S.A., dostarczającej kluczowe elementy dla artylerii.

– z firmy Dezamet S.A., dostarczającej kluczowe elementy dla artylerii. Stacja radiolokacyjna Bystra, przeciwlotniczy system Poprad oraz armata SA-35 – z firmy PIT-Radwar S.A., specjalizującej się w systemach radiolokacyjnych i obronie przeciwlotniczej.

– z firmy PIT-Radwar S.A., specjalizującej się w systemach radiolokacyjnych i obronie przeciwlotniczej. Modele pojazdów Baobab, Borsuk i Krab – z Huty Stalowa Wola S.A., producenta ciężkiego sprzętu wojskowego.

– z Huty Stalowa Wola S.A., producenta ciężkiego sprzętu wojskowego. Miny, materiały wybuchowe i głowice bojowe do dronów – z zakładów Belma S.A., rozwijających nowoczesne rozwiązania dla pola walki.

– z zakładów Belma S.A., rozwijających nowoczesne rozwiązania dla pola walki. Karabiny wyborowe oraz moździerz LMP-2017 – z ZM Tarnów S.A., dostarczającej precyzyjne uzbrojenie.

– z ZM Tarnów S.A., dostarczającej precyzyjne uzbrojenie. Urządzenia optoelektroniczne, w tym noktowizja, termowizja i celowniki kolimatorowe – z PCO S.A., zapewniającej zaawansowane systemy obserwacji.

– z PCO S.A., zapewniającej zaawansowane systemy obserwacji. Indywidualne wyposażenie ochronne żołnierza, w tym hełm HP-05, maski przeciwgazowe i kamizelki kulo-, nożo- i odłamkoodporne – z Maskpol S.A., dbającej o bezpieczeństwo żołnierzy.

Znaczenie Eksportu dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Udział w targach DSEI to nie tylko okazja do zaprezentowania możliwości polskiego przemysłu obronnego, ale także do zacieśniania relacji z międzynarodowymi partnerami i poszukiwania nowych rynków zbytu. Jak podkreśla Adam Leszkiewicz, eksport staje się coraz ważniejszym filarem działalności PGZ, przyczyniając się do wzmocnienia pozycji Polski na globalnym rynku zbrojeniowym. Dzięki takim wydarzeniom, Polska Grupa Zbrojeniowa umacnia swoją markę jako wiarygodny i innowacyjny partner w dziedzinie obronności, zdolny do dostarczania zaawansowanych rozwiązań na potrzeby współczesnych armii i służb.

Ekspozycja PGZ znajduje się w ExCel London, hala 9 (North), stoisko N9-101.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ