Nowe Legwany w Wojsku Polskim. "Teraz nawet przeciwnik nie zdąży mrugnąć"

15. Giżycka Brygada Zmechanizowana poinformowała w mediach społecznościowych, że do brygady przyjęto cztery nowe Lekkie Pojazdy Rozpoznawcze Legwan 4x4. Jak napisano:

"Te spolonizowane KIA KLTV to nie tylko moc na kołach – to większe bezpieczeństwo dla żołnierzy i lepsze możliwości w działaniach rozpoznawczych. Teraz nawet przeciwnik nie zdąży mrugnąć, a Legwan już będzie wiedział, co w trawie piszczy".

Niedawno w Portalu Obronnym pisaliśmy, że Legwany, wprowadzone do służby w 20. Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej przeszły swój „chrzest ogniowy”. Po raz pierwszy przeprowadzono strzelania bojowe z broni pokładowej tych pojazdów w ramach ćwiczenia Żelazna Brama 25, które jest realizowane przez 18 Dywizje Zmechanizowaną, zwaną też „Żelazną Dywizją”.

Pierwsza jednostką w Wojsku Polskim, do której trafiły te pojazdy, bazujące na południowokoreańskim KIA Light Tactical Vehicle (KLTV) jest 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, która w ramach trwających obecnie ćwiczeń po raz pierwszy miały okazję skorzystać z uzbrojenia pokładowego tych wozów. Legwan, a w zasadzie Lekki Pojazd Rozpoznawczy (LPR), posiada obrotnicę z tarczami pancernymi, która może zostać uzbrojona w karabin maszynowy kalibru 12,7 mm lub 7,62 mm, albo w granatnik maszynowy kalibru 40 mm. W tym przypadku ogień prowadzono na poligonie z użyciem uniwersalnych karabinów maszynowych UKM-2000 kalibru 7,62 mm.

Kluczowe aneksy dla produkcji Legwanów w Polsce

W sierpniu pisaliśmy, że Rosomak S.A. podpisał ważne aneksy z KIA Corporation w Republice Korei, rozszerzając produkcję i polonizację pojazdów Legwan 4x4. Umowa ta, mająca na celu dostosowanie pojazdów do potrzeb Sił Zbrojnych RP, otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu obronnego i zwiększa potencjał eksportowy. Podpisane aneksy wydłużają uprawnienia do produkcji i realizacji dostaw pojazdów, a także otwierają drogę do tworzenia specjalistycznych wariantów oraz, co kluczowe, polonizacji wyrobów. Oznacza to, że pojazdy Legwan, bazujące na platformie KLTV 4x4, będą mogły być modyfikowane i produkowane w Polsce, co pozwoli im lepiej odpowiadać na rosnące wyzwania bezpieczeństwa i potrzeby modernizacyjne Sił Zbrojnych RP. Ten ruch ma również zwiększyć potencjał eksportowy wersji specjalistycznych produkowanych w Rosomak S.A.

Legwan 4x4, następca Honkera

"Legwan" to lekki pojazd rozpoznawczy (LPR) Wojska Polskiego, oparty na koreańskim Kia Light Tactical Vehicle (KLTV), produkowany w Polsce przez Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich. Zastępuje przestarzałe Honkery i UAZ-y, oferując lepszą mobilność i ochronę w misjach rozpoznawczych, patrolowych i bojowych.

ontrakt z 2023 roku obejmuje dostawę 385–400 pojazdów za 1,2 mld zł, realizowaną w latach 2024–2030. Pierwsze Legwany trafiły w 2024 roku do 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Wojsko szacuje potrzebę na 4–5 tys. takich pojazdów w dłuższej perspektywie, w tym warianty specjalistyczne. Pojazdy zainteresowały też Straż Graniczną (umowa na wersję patrolową w 2024 roku).

Lekki pojazd 4x4 Legwan ma silnik diesla Hyundai D6EB V6 (225 KM) napęd 4x4, co zapewnia prędkość maksymalną 130 km/h i zasięg 640 km. Opancerzenie jest modyułowe i może osiągnąć poziom STANAG I–III (odporność na pociski 7,62 mm i odłamki).

Pojazd przewozi 4–8 żołnierzy. Wersja wydłużona (Legwan-L) pozwala na specjalistyczne zabudowy, np. medyczne czy dowódcze. Dopuszczalna masa całkowita to 5,7–6,1 t; rozstaw osi: 3,3 m (standard) lub 4 m (wersja wydłużona, DMC do 7 t); prześwit: >40 cm; zdolność brodzenia: 76 cm. Uzbrojenie instalowane jest na obrotnicy na dachu przedziału załogi, ale możliwe jest też użycie zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia. Dach pojazdu został do tego dostosowany.