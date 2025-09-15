Chrzest ogniowy lekkich pojazdów 4x4 Legwan. Pierwsze ostre strzelanie na poligonie

Juliusz Sabak
2025-09-15 14:10

Lekkie pojazdy terenowe 4x4 Legwan, wprowadzone do służby w 20. Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej przeszły swój „chrzest ogniowy”. Po raz pierwszy przeprowadzono strzelania bojowe z broni pokładowej tych pojazdów w ramach ćwiczenia Żelazna Brama 25, które jest realizowane przez 18 Dywizje Zmechanizowaną, zwaną też „Żelazną Dywizją”.

  • Nowe pojazdy Legwan przeszły chrzest bojowy, wykonując pierwsze strzelania na poligonie w ramach ćwiczeń Żelazna Brama 25.
  • Lekkie pojazdy rozpoznawcze 4x4, bazujące na koreańskim KLTV, zastępują wysłużone Honkery, zwiększając mobilność i zdolności rozpoznawcze polskiej armii.
  • Chcesz wiedzieć, jakie uzbrojenie pokładowe posiada Legwan i jakie są jego kluczowe paramtry techniczne?

Wprowadzenie Legwanów do służby w jednostkach 18. Dywizji Zmechanizowanej jest elementem szerszego programu modernizacji, mającego na celu zapewnienie jednostce pojazdów o wysokiej mobilności i lepszych zdolnościach rozpoznawczych. Zastąpienie przestarzałych pojazdów, w tym legendarnych już Honkerów, nowymi Legwanami ma poprawić operacyjność "Żelaznej Dywizji" i zwiększyć jej skuteczność w realizacji zadań na współczesnym polu walki.

Pierwsza jednostką w Wojsku Polskim do której trafiły te pojazdy, bazujące na południowokoreańskim KIA Light Tactical Vehicle (KLTV) jest 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, która w ramach trwających obecnie ćwiczeń po raz pierwszy miały okazję skorzystać z uzbrojenia pokładowego tych wozów. Legwan, a w zasadzie Lekki Pojazd Rozpoznawczy (LPR), posiada obrotnicę z tarczami pancernymi, która może zostać uzbrojona w karabin maszynowy kalibru 12,7 mm lub 7,62 mm, albo w granatnik maszynowy kalibru 40 mm. W tym przypadku ogień prowadzono na poligonie z użyciem uniwersalnych karabinów maszynowych UKM-2000 kalibru 7,62 mm.

Legwan 4x4, następca Honkera

"Legwan" to lekki pojazd rozpoznawczy (LPR) Wojska Polskiego, oparty na koreańskim Kia Light Tactical Vehicle (KLTV), produkowany w Polsce przez Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich. Zastępuje przestarzałe Honkery i UAZ-y, oferując lepszą mobilność i ochronę w misjach rozpoznawczych, patrolowych i bojowych.

Kontrakt z 2023 roku obejmuje dostawę 385–400 pojazdów za 1,2 mld zł, realizowaną w latach 2024–2030. Pierwsze Legwany trafiły w 2024 roku do 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Wojsko szacuje potrzebę na 4–5 tys. takich pojazdów w dłuższej perspektywie, w tym warianty specjalistyczne. Pojazdy zainteresowały też Straż Graniczną (umowa na wersję patrolową w 2024 roku).

Lekki pojazd 4x4 Legwan ma silnik diesla Hyundai D6EB V6 (225 KM) inapęd 4x4, co zapewnia prędkość maksymalną 130 km/h i zasięg 640 km.  Opancerzenie jest modyułowe i może osiągnąć poziom STANAG I–III (odporność na pociski 7,62 mm i odłamki).

Pojazd przewozi 4–8 żołnierzy. Wersja wydłużona (Legwan-L) pozwala na specjalistyczne zabudowy, np. medyczne czy dowódcze. Dopuszczalna masa całkowita to 5,7–6,1 t; rozstaw osi: 3,3 m (standard) lub 4 m (wersja wydłużona, DMC do 7 t); prześwit: >40 cm; zdolność brodzenia: 76 cm. Uzbrojenie instalowane jest na obrotnicy na dachu przedziału załogi, ale możliwe jest też użycie zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia. Dach pojazdu został do tego dostosowany. 

