Litwa związku ze wzrastającym zagrożeniem ze strony Rosji, systematycznie buduje swoje zdolności odstraszania, kraj ten który do tej pory nie posiadał w swojej armii czołgów, polegał na siłach sojuszniczych, które miały rozlokowane jednostki w krajach bałtyckich w ramach NATO.

Ostatecznie jednak Litwa zdecydował się na zakup czołgów Leopard 2 od Niemiec. 23 stycznia Litewska Rada Obrony Narodowej wydała zgodę na zakup czołgów Leopard 2, jak się wydaje w jego najnowszej wersji czyli Leopard 2A8 wraz z wozami towarzyszącymi m.in. wozy zabezpieczenia technicznego. Jak stwierdził doradca prezydenta Kęstutis Budrys, wybrano „najbardziej efektywną platformą czołgową, która spełnia pełen zakres kryteriów określonych przez Litwę, którą jest niemiecki czołg Leopard 2”.

płk Piotr Gąstał: NATO powinno dostarczyć Ukrainie czołgi i samoloty [Super Raport]

Jak napisał portal Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, bazując na wypowiedzi Kęstutisa Budrysa, ostateczny koszt i liczba czołgów, które mają zostać zakupione przez Litwę oraz czas dostawy będą jasne po dalszych negocjacjach z niemieckimi władzami. W lipcu ubiegłego roku Defence Industry Europe informowała, że transakcja może obejmować zakup do 54 czołgów, co może kosztować około 2 miliardy euro. Dla porównania Norwegia zapłaciła za 54 czołgi Leopard 2A8 1,87 mld dolarów. Co ciekawe całkowite wydatki obronne litewskiego Ministerstwa Obrony Narodowej w 2023 roku wyniosły 1,7 miliarda dolarów. Pytaniem jednak otwartym jest kiedy, Litwa te czołgi dostanie, można prognozować, że dostawy czołgów pojawią się najwcześniej pod koniec bieżącej dekady. Dla przykładu Włochy, które ogłosiły decyzję o zakupie niemieckich leopardów, mogą otrzymać czołgi przy optymistycznym scenariuszu w 2028 roku i mają trwać do 2038 przy zakupie 133 czołgów.

Budrys dodał także, że poza zakupem niemieckich czołgów Litewska Rada Obrony Narodowej uzgodniła również, że oprócz dywizji (gotowość bojową nowej jednostki zaplanowano na rok 2030) zostanie utworzony pułk artylerii na poziomie dywizji, a bataliony obrony powietrznej i inżynieryjne zostaną podniesione do pułków. Uzgodniono również zwiększenie maksymalnej liczby poborowych rocznie o 2000, a więc rocznie powoływanych będzie 5800 poborowych. Obecnie każdego roku, powoływanych jest około 3 800 poborowych.

Wybór niemieckich czołgów nie jest przypadkowy, jak podają litewskie media, chodzi o unifikację sprzętową (Litwa już posiada niemieckie armatohaubice samobieżne Panzerhaubitze 2000 oraz kołowe transportery opancerzone Boxer – które ostatnie sztuki zostały odebrane niedawno) oraz to, że na Litwie w przyszłości będzie stacjonować niemiecka brygada, więc łatwiej będzie o interoperacyjność obydwu armii. Niemcy zobowiązały się do stałego rozmieszczenia na Litwie gotowej do walki brygady liczącej około 4800 żołnierzy do 2027 r., co będzie pierwszym stałym rozmieszczeniem wojsk niemieckich za granicą od czasu drugiej wojny światowej.

Decyzja o zakupie przez Litwę niemieckich czołgów Leopard 2, tym samym przekreśla potencjalne plany sprzedaży Abramsów czy czołgów K2 Black Panther, które posiada Polska, Litwie. Polska chce być ważnym ośrodkiem produkcyjnym – czołgów K2PL czy naprawczym – czołgi Abrams. Czołgi Leopard 2 są obecnie używane w 23 krajach na całym świecie, z czego 14 krajów to członkowie NATO. Leopardy ostatnio nie mają dobrej passy. Na początku stycznia pisaliśmy o tym jak informował Der Spiegel na podstawie wypowiedzi posła Partii Zielonych Sebastiana Schäfera, że większość czołgów Leopard 2A6, które zostały dostarczone Ukrainie przez Niemcy, nie nadaje się już do zastosowania na polu walki. Alarmowano wtedy także o tym, że brakuje odpowiednich części do nich. Również Czechy, które otrzymały w ramach rekompensaty 14 czołgów Leopard 2A4 za przekazanie swoich starych czołgów Ukrainie alarmowały, że pojazdy nadają się tylko do ćwiczeń. Zwraca się także uwagę, że problemy z tymi czołgami są spowodowane tym, że niemieckie moce produkcyjne nie są wystarczające. Dodatkowo władze niemieckie nie kwapią się do zakupu większej ilości czołgów Leopard 2.