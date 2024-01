Kolejne wsparcie od Niemiec dla Ukrainy. Są jednak problemy z Leopardami, spora część nie nadaje się do użytku

Niemcy dostarczyły Ukrainie nowy system obrony powietrznej Skynex, bojowe wozy piechoty Marder, amunicję i inny sprzęt wojskowy - powiadomił 5 grudnia tygodnik "Spiegel". Jednak to koniec dobrych informacji, ponieważ jak poinformował również niemiecki Spiegel, tylko część z 30 czołgów Leopard 2 przekazanych Ukrainie nadaje się do użytku. O problemach z czołgami przekazał poseł do Bundestagu z partii Zielonych Sebastian Schaefer.