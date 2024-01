Kirby zaznaczył, że Stany Zjednoczone na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ będą kategorycznie żądać pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za złamanie wielu rezolucji i ograniczeń dotyczących Korei Północnej. Zapowiedział też ujawnienie kolejnych informacji dotyczących tych transakcji oraz objęcie sankcjami zaangażowanych w nie podmiotów i osób.

Zdaniem amerykanów, spodziewać się można rosnącej liczby ataków za pomocą północnokoreańskich rakiet. Moskwa stara się również o pozyskanie irańskich pocisków balistycznych. W pewnym sensie są to dobre informacje, gdyż wskazują, że rosyjski przemysł zbrojeniowy nie radzi sobie z uzupełnianiem zapasów tego typu broni, wbrew zapewnieniom Kremla. Z drugiej strony oznacza to dwa, niezależne od siebie rodzaje zagrożeń, które łączy ta sytuacja.

Z jednej strony jest to ryzyko zwiększenia intensywności rosyjskich ataków na ukraińskie miasta za pomocą trudniejszych do eliminacji niż drony Shahed pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Oznacza to większe zapotrzebowanie na pociski do systemów takich jak Patriot, które są zdolne eliminować pociski balistyczne. Z drugiej strony, Moskwa musiała w zamian za dostawy tego typu zaawansowanej broni zaoferować coś, czego Korea Północna czy Iran obecnie potrzebują, a co jest w stanie dostarczyć.

Może to oznaczać nie tylko dostawy samolotów czy systemów przeciwlotniczych, jak w przypadku transakcji z Iranem za drony Shahed. Potencjalnie to również ryzyko przekazania technologii związanej np. z budową nowoczesnych pocisków manewrujących czy innego zaawansowanego uzbrojenia, co podniesie możliwości operacyjne obu agresywnych państw. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku koreańskiego dyktatora, który w ostatnim czasie przyjął dość agresywną strategię i stanowi coraz bardziej naglące zagrożenie dla regionu. Ale również Iran może, szczególnie w świetle ostatnich zdarzeń, skorzystać np. z dostaw rosyjskich samolotów i uzbrojenia do nich.