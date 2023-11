Zdaje się, że długa droga na pozyskanie szwajcarskich Leopardów 2A4, zaznanych tam jako Panzer 87 przez Niemcy zmierza do finału. Ponieważ Szwajcarska Rada Federalna zatwierdziła sprzedaż wspominanych 25 Leopardów 2 przez koncern Rheinmetall. Wniosek o sprzedaż Niemczech został złożony w marcu bieżącego roku. We wrześniu media informowały, że szwajcarski parlament udzieli zgody na sprzedaż, po tym jak Szwajcaria wycofała czołgi ze swojej armii, jednak z zastrzeżeniem, że nie mogą one trafić na Ukrainę ale zostaną wykorzystane do wypełnienia luk w zasobach niemieckiej armii powstałych po przekazaniu Leopardów ukraińskim siłom zbrojnym.

płk Piotr Gąstał: NATO powinno dostarczyć Ukrainie czołgi i samoloty [Super Raport] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na mocy swoich przepisów o neutralności Szwajcaria nie może wysyłać broni do kraju znajdującego się w stanie wojny. W przeszłości Szwajcaria nie odpowiedziała pozytywnie na prośby wystosowane przez Niemcy, Hiszpanią i Danię, dotyczące zezwolenia na wysłanie na Ukrainę amunicji szwajcarskiej produkcji, którą te trzy kraje wcześniej zakupiły.

Szwajcarska armia ma obecnie w służbie 134 czołgi Leopard 2 i 96 w magazynie, więc sprzedaż nie spowoduj uszczuplenie zdolności szwajcarskiej armii.

Co w takim wypadku stanie się z zakupionymi wozami?

Jak się wydaje zakup przez niemiecką firmę Rheinmetall czołgów szwajcarskich, będzie oznaczał kilka opcji dla tych pojazdów. Jako że nie będą one mogły zostać przekazane Ukrainie, prawdopodobnie posłużą jako zasób części zamiennych dla niemieckiej firmy, która będzie także remontować i przygotowywać czołgi od Niemiec, które Ukraina otrzyma. Jest także możliwość, że zostaną przebudowie na wozy zabezpieczenia technicznego. Nie można także wykluczyć opcji, że wyremontowane czołgi trafią jako rekompensata do poszczególnych krajów, które przekazały swoje czołgi poradzieckie Ukrainie.

Problem z pozyskaniem Leopardów 1

W czerwcu Bloomberg donosił, że Szwajcaria zablokowała producentowi broni Ruag AG sprzedaż prawie 100 czołgów eks-włoskich czołgów Leopard 1 do Niemiec, które potencjalnie miały trafić na Ukrainę. Oczywiście Szwajcaria swoją decyzję argumentowała neutralnością i przepisami krajowymi.

Odmowa dotyczyła 96 niesprawnych czołgów Leopard 1 przechowywanych obecnie we Włoszech, które stanowią własność Ruaga. Proponowano, aby pojazdy zostały wyremontowane w Niemczech, a następnie wysłane na Ukrainę.

PM/PAP