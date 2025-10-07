PZL Mielec świętuje produkcję 700. kabiny śmigłowca Black Hawk. Kamień milowy w historii zakładu

PZL Mielec, część Lockheed Martin, osiągnął kamień milowy w produkcji śmigłowców Black Hawk.

Wyprodukowano 700. kabinę do Black Hawka, kluczowego i złożonego komponentu, z przeznaczeniem dla USA i Polski.

To świadectwo zaufania do polskiego przemysłu lotniczego, mimo niedawnego unieważnienia przetargu na Black Hawki dla Wojska Polskiego.

700. kabina Black Hawka z Mielca

Produkcja kabin do śmigłowca Black Hawk w Mielcu rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy powstały pierwsze części konstrukcji. Rok później ukończono pierwszą kompletną kabinę. Od tamtej pory PZL Mielec nieprzerwanie wspiera globalny program produkcji Black Hawka, dostarczając najwyższej jakości komponenty zarówno do końcowego montażu w USA, jak i w Polsce.

Każda kabina to efekt współpracy licznych zespołów: inżynieryjnych, produkcyjnych, jakościowych, logistycznych i wspierających, których celem jest zapewnienie precyzji, bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji. To istotne, ponieważ kabina śmigłowca Black Hawk to największy i najbardziej złożony komponent całej konstrukcji. Stanowi punkt mocowania kluczowych systemów - od zbiorników paliwa, przez silniki, aż po przekładnię wirnika głównego.

"Ukończenie produkcji 700. kabiny to efekt sprawdzonego procesu, wysokich standardów jakości i doświadczenia naszego zespołu" - powiedział Janusz Zakręcki, prezes zarządu i dyrektor naczelny PZL Mielec. "To wielki sukces, a także wyraz zaufania naszych partnerów do jakości i niezawodności produktów, jakie oferuje PZL Mielec, takich jak śmigłowiec Black Hawk czy struktury myśliwca F-16" - dodał.

Część kabin z Mielca trafia do produkowanych w Polsce śmigłowców Black Hawk, a pozostałe są dostarczane do zakładów Sikorsky w USA, gdzie wykorzystywane są w śmigłowcach UH-60M Black Hawk dla armii amerykańskiej.

Black Hawk – legenda wśród śmigłowców

Śmigłowiec Black Hawk to jeden z najbardziej rozpoznawalnych wielozadaniowych statków powietrznych na świecie, eksploatowany przez ponad 36 krajów. Maszyna wielokrotnie potwierdziła swoją niezawodność w najtrudniejszych warunkach bojowych, utrzymując ponad 92% gotowości operacyjnej. Zbudowany zgodnie z rygorystycznymi standardami wojskowymi, Black Hawk słynie z trwałości i odporności, potrafi startować i lądować przy silnym wietrze, działać na dużych wysokościach i wytrzymywać twarde lądowania oraz uszkodzenia bojowe.

Wśród użytkowników Black Hawków jest także Polska. Siły Zbrojne RP użytkują 8 śmigłowców S-70i Black Hawk, a Policja posiada pięć takich maszyn. Śmigłowce służące w Wojskach Specjalnych są przeznaczone przede wszystkim do powietrznych operacji specjalnych, transportu żołnierzy, a w razie potrzeby również do wsparcia ogniowego i osłony. Z kolei policyjne Black Hawki pojawiają się głównie w trakcie patroli, operacji specjalnych, akcji ratowniczych, czy wsparcia działań kontrterrorystycznych. Przykładowo, podczas powodzi w 2024 r. maszyny zostały użyte do ewakuacji uwięzionych powodzian, czy do transportu tzw. big bagów, czyli dużych worków z piaskiem na wały.

Warto jednak przypomnieć, że na początku czerwca 2025 r. Agencja Uzbrojenia unieważniła przetarg na 32 śmigłowce S-70i Black Hawk z zakładów PZL Mielec dla Wojska Polskiego. Rzecznik Agencji Uzbrojenia, ppłk Grzegorz Polak, informował wówczas, że decyzja ta wynika z konieczności realizacji zadań o najwyższym priorytecie dla armii.