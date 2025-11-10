Ukraiński Leopard 1A5 na „polowaniu”. Czołg i dron rozbijają rosyjską piechotę

Załoga ukraińskiego czołgu Leopard 1A5 o pseudonimie (Topa) z 5. Samodzielnej Ciężkiej Brygady Zmechanizowanej (9. Korpus Armijny Sił Zbrojnych Ukrainy) opublikowała w mediach społecznościowych nagranie pokazujące neutralizację grupy rosyjskiej piechoty próbującej przełamać ukraińską linię obrony. Film trwa ok. 45 sekund i składa się z ujęć z kamery pokładowej czołgu oraz materiału z drona FPV. W pierwszej części widoczny jest obraz z celownika optyczno-termowizyjnego, w którym widać jak kilku żołnierzy wroga ukrywa się w zaroślach i rowach. Załoga czołgu wykonuje serię celnych strzałów z armaty 105 mm L7A3. Trafienia powodują eksplozje i rozproszenie grupy. W drugiej części dron FPV przechwytuje uciekających żołnierzy, eliminując ich na otwartym terenie.

Nagranie pokazuje wysoką koordynacją czołgu, który zapewnia ostrzał bezpośredni i drona FPV, który precyzyjne "dokańcza" robotę. We wpisie na Facebooku dodano, że ​​ścisła współpraca pojazdów opancerzonych i dronów pokazuje, jak wygląda współczesna koordynacja działań bojowych na polu bitwy.

Czołgi Leopard 1 na Ukrainie

Ukraina otrzymała te czołgi głównie od konsorcjum Niemcy-Dania-Holandia-Belgia, z dodatkowymi partiami od firm jak Rheinmetall. Początkowe obietnice z 2023 r. mówiły o ok. 200 czołgach, ale dostawy były opóźnione przez remonty i problemy z częściami. Ukraina miała otrzymać do tej pory ponad 100 egzemplarze czołgów Leopard 1A5D w tym od koalicji niemiecko-duńsko-holenderskich. Zakłada się, że docelowo będzie ona posiadać między 125 lub 155 Leopardów 1A5DK/A5 oraz 31 Leopardów 1A5BE. Według serwisu Oryx, śledzącego straty Rosji i Ukrainy na froncie, 21 czołgów Leopard 1A5 zostało zniszczonych, uszkodzonych lub porzuconych. Jeśli chodzi o Leopardy 2A4 to straty miały wynieść 28 sztuk; a Leopardów 2A6 - 13 sztuk a wozów Marder 1A3 - 52 sztuki.

Czołgi te, to najliczniejszy typ zachodniego czołgu w jej arsenale. Czołgi te trafiły do co najmniej siedmiu brygad, w tym 5. Ciężkiej Zmechanizowanej, 44. i 142. Zmechanizowanej oraz jednostek Gwardii Narodowej. Używane są głównie do ostrzału rosyjskiej piechoty, wsparcia natarcia i działań obronnych.

Pomimo tego, że Leopardy 1A5 mające już swoje lata, to Ukraina skutecznie wykorzystuje je na polu walki. Maszyny wycofane przez Bundeswehrę z użycia ponad dekadę temu, ustępują pod względem uzbrojenia, czy ochrony nowszym, zachodnim rozwiązaniom, ale dzięki swojej mobilności i modernizacjom wprowadzanym przez Ukraińców wciąż są cennym wsparciem dla ukraińskiej armii. Modernizacje przeprowadzone przez Ukraińców m.in. poprzez wzmacnianie pancerza poprzez dodawanie kostek pancerza reaktywnego ERA „Kontakt‑1”, montaż siatek i klatek antydronowych, czy systemu kierowania ogniem EMES‑18 zwiększają jego możliwości.

Serwis German Aid to Ukrainie monitorujący niemieckie wsparcie przekazywane Ukraińcom w czerwcu zwraca uwagę, że dostawy Leopardów 1A5 dla Ukrainy najprawdopodobniej zakończą się w tym roku, o ile nie uda się znaleźć kolejnych egzemplarzy. Z Leopardów korzysta m.in. Turcja, Chile, Grecja, czy Brazylia. Dlatego zabezpieczenie dostaw części zamiennych, które będą niezbędne do naprawy i konserwacji tych maszyn w nadchodzących latach wydaje się dość opłacalnym przedsięwzięciem dla koncernu Rheinmetall.

Ukraina od swoich sojuszników dostała też czołgi Leopard 2 w różnych wariantach, w tym Leopard 2A4, Leopard 2A6 oraz Strv 122, czyli szwedzką wersję Leoparda 2A5. Rheinmetall pracuje też nad 20–25 systemami przeciwlotniczymi Skyranger 35 na podwoziach Leopard 1, które mają chronić przed dronami, ich dostawy planowane są na 2026 rok a finansowane ma pochodzić m.in. z zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Czym jest czołg Leopard 1A5?

Leopard 1A5 to zmodernizowana wersja niemieckiego czołgu podstawowego Leopard 1, wprowadzonego w latach 60. XX wieku, a ulepszonego w latach 80. dla zwiększenia skuteczności bojowej. Wyposażono go w stalowy pancerz, który w niektórych konfiguracjach mógł być uzupełniony modułami reaktywnymi lub osłonami bocznymi, choć priorytetem pozostała mobilność i lekkość, co czyniło ochronę słabszą w porównaniu do nowszych konstrukcji, jak Leopard 2.

Głównym uzbrojeniem jest 105 mm armata gwintowana L7A3, skuteczna przeciw ówczesnym celom, zwłaszcza z amunicją podkalibrową stabilizowaną brzechwowo (APFSDS). Dodatково posiada karabiny maszynowe 7,62 mm MG3, jeden sprzężony, drugi przeciwlotniczy. Kluczową modernizacją w 1A5 jest zaawansowany system kierowania ogniem EMES-18, zapożyczony z Leopard 2, z celownikiem termowizyjnym, dalmierzem laserowym i cyfrowym komputerem balistycznym, co znacząco poprawiło celność i skuteczność w nocy. Napędza go silnik diesla MTU MB 838 CaM 500 o mocy 830 KM, umożliwiając prędkość do 65 km/h i zasięg około 600 km. Zawieszenie torsyjne i lekka konstrukcja (około 42 ton) zapewniają doskonałą mobilność na zróżnicowanym terenie. Czołg ten był używany przez Bundeswehrę i inne armie, jak Kanada czy Dania, choć obecnie jest w dużej mierze wycofany na rzecz nowszych modeli.