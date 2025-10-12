W obliczu nasilających się ataków Rosji na ukraińską infrastrukturę, w tym masowych nalotów dronów Shahed, Kijów otrzyma wsparcie w postaci mobilnych systemów obrony powietrznej. Niemiecki koncern Rheinmetall, podpisał kontrakt na dostawę systemów Skyranger 35. Te nowoczesne systemy, oparte na podwoziu gąsienicowym czołgu Leopard 1, mają chronić ukraińskie niebo przed dronami.

Informacja o kontrakcie pojawiła się 10 października 2025 r. na stronie Rheinmetall. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Finansowanie zapewnia jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykorzystując zyski z zamrożonych aktywów rosyjskich. To przełomowy krok, ponieważ po raz pierwszy środki z sankcji na Rosję bezpośrednio wspierają pomoc militarną dla Ukrainy. Prezes Rheinmetall, Armin Papperger, powiedział: „Dziękujemy Ukrainie za zaufanie i państwu UE za wsparcie, które wzmacnia nasze zaangażowanie na rzecz Kijowa".

Produkcją i integracją systemów zajmuje się włoski oddział Rheinmetall Italia S.p.A. w Rzymie. Firma nie ujawniła liczby systemów, które zostaną dostarczone na Ukrainę.

Pomysł wykorzystania Leopardów 1 do instalacji Skyranger 35 pojawił we 2024 roku, 18 września 2024 r., Rheinmetall przeprowadził wydarzenie Skyranger System Demonstration 2024, podczas którego zaprezentowano prototyp czołgu Leopard 1, wyposażonego w 35-milimetrowy system Skyranger 35. Demonstracja była debiutem systemu obrony powietrznej Skyranger 35 na platformie Leopard 1, po jego wcześniejszym zaprezentowaniu na podwoziu Leopard 2 na targach Eurosatory 2024 w Paryżu.

System Skyranger 35 na podwoziu Leopard 1 to mobilny system obrony powietrznej krótkiego zasięgu (SHORAD), opracowany przez niemiecką firmę Rheinmetall Air Defence AG (dawniej Oerlikon), będący odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na skuteczne środki zwalczania niskolecących zagrożeń, takich jak drony, śmigłowce, rakiety manewrujące czy amunicja krążąca. Wieża Skyranger 35, będąca ewolucją naziemnego systemu Skyshield, jest bezzałogowa, co zmniejsza ryzyko dla załogi i pozwala na kompaktową konstrukcję. Główne uzbrojenie stanowi armata rewolwerowa KDG 35 mm x 228 o szybkostrzelności 1000 strzałów na minutę i skutecznym zasięgu do 4 km przeciwko celom powietrznym. Wykorzystuje programowalną amunicję, taką jak AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction), która detonuje w pobliżu celu, uwalniając odłamki, co znacząco zwiększa skuteczność przeciwko małym i zwinnym obiektom, jak drony FPV, przy jednoczesnej oszczędności amunicji (magazynek mieści 252 naboje).

System kierowania ogniem opiera się na zaawansowanym komputerze balistycznym, zintegrowanym z sieciocentrycznymi systemami dowodzenia NATO, co umożliwia szybką wymianę danych i koordynację z innymi jednostkami obrony powietrznej. Sensory obejmują wielozadaniowy radar AMMR w paśmie S, wyposażony w pięć anten zapewniających pełne pokrycie 360°, zoptymalizowany do wykrywania małych celów na niskich pułapach, nawet w warunkach zakłóceń elektronicznych dzięki technologiom ECCM. Dodatkowe systemy optoelektroniczne, takie jak kamery termowizyjne i dalmierze laserowe, zwiększają precyzję namierzania.

Podwozie Leopard 1, o masie około 42 ton, zapewnia prędkość maksymalną 65 km/h i zasięg operacyjny do 600 km, co czyni system wysoce mobilnym w trudnym terenie. Pancerz chroni przed odłamkami i bronią małokalibrową, z możliwością modernizacji o moduły reaktywne (ERA) lub dodatkowe osłony. Załoga składa się z trzech osób – kierowcy, dowódcy i działonowego – umieszczonych w kadłubie, z dodatkowym wejściem przez klapę z przodu pojazdu dla wygody i bezpieczeństwa.