Do Łasku dotarł dziewiąty myśliwiec F-35, pierwszy z włoskiej linii produkcyjnej.

Te zaawansowane Husarze piątej generacji są kluczowe dla zdolności rozpoznawczych, uderzeniowych i interoperacyjności z NATO.

Kolejny F-35 w Polsce

„Do naszej bazy w Łasku dotarł dziewiąty F-35. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X. Minister podkreślił, że dostawy Husarzy są „zasadniczym elementem budowy zdolności naszych Sił Powietrznych”. Jak zaznaczył, samoloty piątej generacji mają znacząco zwiększyć możliwości rozpoznania i rażenia celów, a także współdziałania polskich sił zbrojnych z sojusznikami w ramach NATO. „Dostawy przebiegają zgodnie z planem” – zapewnił szef MON.

Przybycie dziewiątej maszyny otwiera kolejny etap dostaw do Polski. Pierwsze trzy F-35 wylądowały w Łasku w maju 2026 roku, a następnych pięć dotarło pod koniec sierpnia br. We wrześniu przedstawiciel producenta, firmy Lockheed Martin, zapowiadał, że do końca roku do dostarczonej wówczas ósemki mogą dołączyć jeszcze cztery lub pięć samolotów. Wskazywał też, że kolejne maszyny będą pochodzić z linii montażowej w Cameri we Włoszech.

Do naszej bazy w Łasku dotarł dziewiąty F-35. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy nowoczesnych samolotów „Husarz” to zasadniczy element budowy zdolności naszych Sił Powietrznych.Samoloty 5. generacji znacząco zwiększają możliwości rozpoznania, rażenia i… pic.twitter.com/5KSYSKGbwE— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 1, 2026

F-35A Husarz dla Sił Powietrznych RP

Przylot kolejnego myśliwca 5. generacji do bazy w Łasku przybliża Polskę do realizacji umowy na 32 wielozadaniowe maszyny, które Warszawa zamówiła na mocy umowy podpisanej 31 stycznia 2020 roku w Dęblinie przez ówczesnego szefa MON, Mariusza Błaszczaka. Zawarty kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów obejmuje dostawę 32 samolotów F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Zgodnie z informacjami MON-u, w skład pakietu logistycznego wchodzi zapas części zamiennych i eksploatacyjnych, informatyczny system zarządzania eksploatacją oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnej samolotów.

W ramach zawartej umowy zapewnione ma zostać pełne wsparcie logistyczne samolotów oraz pozostałego sprzętu do 2030 roku. Pakiet szkoleniowy obejmuje natomiast kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego oraz naziemny system szkoleniowy, w tym Zintegrowane Centrum Szkoleniowe i 8 symulatorów lotu.

Zakup 32 samolotów F-35 od amerykańskiego koncernu Lockheed Martin to strategiczna decyzja, która ma znacząco poszerzyć zdolności polskiego lotnictwa. Jak podkreślają wojskowi, maszyny te są technologiczną rewolucją dla polskiego wojska. Ich fundamentalną cechą jest trudnowykrywalność, wynikająca z zastosowania technologii stealth. Kształt samolotów został zaprojektowany tak, aby rozpraszać fale radiowe, a cały kadłub pokryto specjalną powłoką pochłaniającą, co utrudnia wykrycie przez wrogie radary.

Samoloty F-35 to nie tylko trudnowykrywalność, ale również zaawansowane systemy rozpoznawcze, oparte na radarach i kamerach, pozwalające na dokładną obserwację otoczenia nawet na dystansie kilkudziesięciu kilometrów. Dzięki temu mogą skrycie latać blisko strefy przeciwnika, zbierać dane i wskazywać cele innym jednostkom, takim jak artyleria rakietowa, okręty Marynarki Wojennej, systemy obrony przeciwlotniczej czy śmigłowce Apache.

Ponadto, F-35 są wyposażone w szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, zdolne do atakowania naziemnych celów na dystansie kilkuset kilometrów, a także pociski przeciwlotnicze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, oraz bomby kierowane i szybujące. Mimo że wyposażenie nie zostało uwzględnione w kontrakcie z 2020 roku, F-35 wykorzystują niemal to samo uzbrojenie, co obecne już w polskich Siłach Powietrznych od 20 lat samoloty F-16. Polska w ostatnich latach zamówiła zapasy amunicji lotniczej, w tym JASSM i AMRAAM, które mogą być używane przez oba typy samolotów.