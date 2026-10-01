Zmiana warty we Wrocławiu. Gen. bryg. dr Dariusz Czekaj nowym rektorem AWL

Uroczystość przekazania obowiązków rektora-komendanta Akademii Wojsk Lądowych imienia gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu była wydarzeniem o dużej wadze dla polskiego szkolnictwa wojskowego. Na placu apelowym uczelni, w obecności licznych gości i kadry akademickiej, symbolicznie dokonano zmiany na najwyższym stanowisku. Wśród uczestników znaleźli się podsekretarz stanu w MON Stanisław Wziątek, dyrektor Departamentu Kadr MON gen. bryg. Grzegorz Faka oraz dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. dr Krzysztof Stańczyk. Reprezentowane były również Dowództwa Generalnego RSZ.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Wziątek skierował słowa uznania do ustępującego rektora, podkreślając jego zasługi: „Panie Generale! Bardzo dziękuję panu za to, że przez okres pełnienia przez pana służby i funkcji rektora potrafił pan te piękne idee odpowiedzialności i przygotowania wojskowego wdrażać na najwyższym poziomie, że potrafił pan także rozbudować niezbędną infrastrukturę, zarówno służąca do potrzeb dydaktycznych, socjalnych, ale i sportowych.” Jednocześnie wyraził pełne zaufanie do nowego rektora:

„Chciałbym także zapewnić, że nowy rektor-komendant gen. bryg. dr Dariusz Czekaj ma taką sama ścieżkę rozwoju zawodowego. Jest prawdziwym dowódca i wzorem do naśladowania, który będzie kontynuował to, co dobre i wprowadzał to, co może być jeszcze lepsze”.

Bilans kadencji generała Tomaszyckiego: Modernizacja i rozwój

Ustępujący rektor, gen. broni w st. spocz. dr Marek Tomaszycki, podsumował swoją ponad dwuletnią misję kierowania wrocławską uczelnią, akcentując znaczący skok modernizacyjny. Jego kadencja to okres intensywnych zmian w infrastrukturze oraz programach szkoleniowych akademii. Generał Tomaszycki wyraził dumę z osiągnięć, wskazując na konkretne działania, które przyczyniły się do wzmocnienia pozycji uczelni.

„Kiedy dwa i pół roku temu powierzono mi tak odpowiedzialną funkcję, wiedziałem, że staję na czele profesjonalistów. Postawiłem sobie wtedy jasny cel: stworzyć ośrodek nowoczesny, silny i odpowiadający na wyzwania XXI wieku. Dzisiaj, patrząc jak zmieniła się nasza uczelnia, mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że postawione przed nami zadania wykonaliśmy wzorowo. Szereg poczynionych inwestycji w infrastrukturę, modernizacja laboratoriów, unowocześnienie bazy dydaktycznej czy pozyskanie nowatorskiego sprzętu szkoleniowego to nie tylko liczby w raportach. To realny fundament bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Stworzyliśmy warunki, w których nauka i rzemiosło wojskowe łączą się na najwyższym poziomie” – zaznaczył gen. broni w st. spocz. Marek Tomaszycki.

Wyzwania i wizja generała Czekaja: Doświadczenie z pola walki w edukacji wojskowej

Nowo mianowany rektor-komendant, gen. bryg. dr Dariusz Czekaj, w swoim wystąpieniu odniósł się do swojego bogatego doświadczenia, które ma zamiar wykorzystać w kierowaniu Akademią Wojsk Lądowych. Jego służba w jednostkach operacyjnych, kontyngentach i misjach wojskowych, trwająca 25 lat, stanowi solidny fundament dla przyszłych działań. Szczególnie istotne jest jego zaangażowanie w misję wsparcia Ukrainy w ramach NATO Security Assistance and Trainning for Ukraine, które, jak sam podkreśla, dostarczyło mu bezcennych lekcji.

„Po 25 latach służby w jednostkach operacyjnych, kontyngentach i misjach wojskowych skierowano mnie do naszej Alma Mater. Decyzja ta zastała mnie podczas pełnienia misji wsparcia Ukrainy w ramach NATO Security Assistance and Trainning for Ukraine. Ma to szczególne znaczenie ponieważ realizowane tam zadania przybliżają obraz współczesnej wojny i uczą znaczenia słowa adaptacja, a w szczególności adaptacja do zmian na polu walki. Obejmując stanowisko Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych chciałbym dzielić się tym doświadczeniem i jednocześnie czerpać z dorobku intelektualnego akademii, z doświadczenia kadry dydaktycznej, badawczej i dowódczej. A to wszystko po to, by przygotować naszych absolwentów na miarę oczekiwań Sił Zbrojnych i wyzwań, jakie będą stały przed nimi w przyszłości” – podkreślił gen. bryg. dr Dariusz Czekaj.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów podchorążych oraz kadry akademickiej, której oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia, symbolicznie zamykając jeden rozdział i otwierając nowy w historii Akademii Wojsk Lądowych.