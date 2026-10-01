Wojsko Polskie odbiera nowe drony FlyEye. Ruszyły pierwsze dostawy z maja tego roku

Agencja Uzbrojenia potwierdziła 30 września 2026 roku, że rozpoczęła się realizacja dostaw bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye dla Sił Zbrojnych RP. Pierwsza partia sprzętu z kontraktu podpisanego w maju trafiła już do żołnierzy. Jak napisała Agencja Uzbrojenia:

„Kontrakt podpisany. Dostawy ruszyły. Zdolności rosną. W maju Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na kolejne zestawy FlyEye z Grupą WB dla Wojska Polskiego. Dziś pierwsze dostawy z tego kontraktu trafiają już do żołnierzy. To właśnie sprawna realizacja umowy przekłada się na konkretne zdolności Sił Zbrojnych RP”.

Kontrakt podpisany. Dostawy ruszyły. Zdolności rosną 🇵🇱W maju #AU podpisała umowę na kolejne zestawy #FlyEye @WBGroup_PL dla #WojskoPolskie. Dziś pierwsze dostawy z tego kontraktu trafiają już do żołnierzy.To właśnie sprawna realizacja umowy przekłada się na konkretne… pic.twitter.com/ZJsShTEwox— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) September 30, 2026

Przypomnijmy, że umowa została zawarta 28 maja 2026 roku w obecności Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Stronami kontraktu są Agencja Uzbrojenia, działająca w imieniu Skarbu Państwa, oraz polska firma WB Electronics S.A., wchodząca w skład Grupy WB. Podpisana umowa dotyczy dostawy 190 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye, w tym 6 zestawów na wyposażenie plutonów rozpoznawczych batalionów czołgów K2GF i K2PL oraz 184 zestawów dla wojsk operacyjnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Wartość kontraktu wynosi ok. 1,3 mld zł netto. Dostawy bezzałogowców zostaną zrealizowane do końca 2030 r. Warto tutaj zaznaczyć, że umowa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej – SAFE.

Polska podpisała co najmniej kilkanaście umów na drony FlyEye wśród nich można wymienić takie jak z kwietnia 2024, gdzie zamówiono 7 zestawów (28 dronów) o wartości 57,6 mln zł, we wrześniu 2024 roku na 6 zestawów (24 drony) o wartości 24 mln zł brutto, listopadzie 2024 na 13 zestawów (52 drony) o wartości około 100 mln zł czy październiku 2025na 13 zestawów o wartości ok. 100 mln zł brutto.

Czym jest FlyEye?

Bezzałogowe statki powietrzne klasy mini FlyEye są przeznaczone do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza, z wykorzystaniem głowic optoelektronicznych wyposażonych w kamery dzienne oraz termowizyjne, umożliwiające obserwację i rejestrację obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. System został sprawdzony w eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP, gdzie wspiera zarówno wojska operacyjne, jak i Wojska Obrony Terytorialnej, a także był wykorzystywany w warunkach działań bojowych w Ukrainie.