Szwecja, w odpowiedzi na naruszenia przestrzeni powietrznej NATO, wzmacnia wschodnią flankę, wysyłając swoje myśliwce Gripen.

Od października maszyny te będą wspierać obronę powietrzną Polski, szczególnie chroniąc kluczowy węzeł logistyczny dla Ukrainy.

Gripeny nad wschodnią flanką NATO

"Od października szwedzkie Gripeny będą wspierać zintegrowaną obronę powietrzną i przeciwrakietową NATO oraz pomagać w ochronie węzła logistycznego na południowym wschodzie Polski. Samoloty będą głównie operować ze Szwecji, z mniejszą obecnością wysuniętą w Polsce w celu wsparcia operacji" - poinformował szwedzki minister obrony.

Wynika z tego, że szwedzkie Gripeny będą operować przede wszystkim z terytorium Szwecji. W Polsce znajdzie się mniejszy, wysunięty komponent wspierający działania. W swoim wpisie Jonson nie podał liczby samolotów ani szczegółów dotyczących czasu trwania misji.

"Powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej NATO podkreślają potrzebę wysokiej gotowości na wschodniej flance. Szwedzki Gripen wzmocni zdolność NATO do odstraszania i obrony, jednocześnie pomagając chronić wsparcie wojskowe i cywilne, które nadal płynie przez Polskę na Ukrainę" - podkreślił Pal Jonson.

Minister podkreślił, że Polska jest bliskim sojusznikiem Szwecji i ważnym punktem na trasie wsparcia dla Ukrainy. Zadaniem Gripenów ma być wzmocnienie zdolności NATO do odstraszania i obrony, a zarazem pomoc w ochronie dostaw wojskowych i cywilnych przechodzących przez Polskę.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w NATO!:) https://t.co/GHlAOC4FPz— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) September 30, 2026

Gripeny na straży bezpieczeństwa sojuszu

Szwecja dysponuje około 94 Gripenami C/D i stopniowo wprowadza zamówione Gripeny E. Jej myśliwce uczestniczyły już w misjach NATO nad Polską i Islandią. Warto przypomnieć, że w 2025 r. Szwecja skierowała do Polski do osiem Gripenów w ramach natowskiej misji enhanced Air Policing, czyli wzmocnionego nadzoru przestrzeni powietrznej i gotowości do przechwytywania statków powietrznych. Był to jej pierwszy wkład lotniczy tego rodzaju po wejściu do Sojuszu. Z kolei na początku 2026 r. szwedzkie Gripeny wykonywały misję Icelandic Air Policing z bazy Keflavík na Islandii. Wówczas Oslo skierowało tam sześć Gripenów C.