W I półroczu 2026 r. skonsolidowane przychody NPGM wzrosły o 59,5% r/r, osiągając 44,6 mln zł wobec 28 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 61,5 mln zł wobec 3,6 mln zł straty w analogicznym okresie 2025 r., natomiast strata netto ukształtowała się na poziomie 60,5 mln zł wobec 4,2 mln zł straty rok wcześniej. Decydujący wpływ na raportowane wyniki okresu miało ujęcie kosztu związanego z wyceną programu emisji warrantów subskrypcyjnych w wysokości 56,8 mln zł. Program ten został skierowany do osób odgrywających istotną rolę w rozwoju Grupy, a wykazana kwota miała charakter niepieniężny i nie wiązała się z wydatkowaniem środków. Jednocześnie przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -48 mln zł, odzwierciedlając skalę prowadzonych przez Grupę inwestycji związanych z rozbudową zdolności produkcyjnych i realizacją strategicznych projektów.

Sukces Range Day oraz MSPO

NPGM w ostatnich miesiącach konsekwentnie wzmacniała swoją pozycję jako zintegrowany dostawca rozwiązań dla sektora obronnego. Ważnym elementem tych działań był zorganizowany przez Grupę Range Day, który zgromadził około 350 przedstawicieli administracji, wojska, przemysłu, nauki, biznesu i mediów. Podczas wydarzenia NPGM zaprezentowała kompleks przemysłowo-zbrojeniowy, zaplecze badawczo-rozwojowe i poligon, a także przeprowadziła dynamiczne pokazy uzbrojenia, środków bojowych i technologii obronnych. Jego elementem było także zawarcie porozumienia z Politechniką Krakowską dotyczącego rozwoju technologii obronnych, wspólnych projektów B+R oraz kształcenia kadr. Spółka zakłada rozwój wydarzenia w formule cyklicznej.

Kolejną okazją do prezentacji potencjału Grupy był XXXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie NPGM była obecna w czterech lokalizacjach i przedstawiła pełne portfolio – od amunicji i środków bojowych po uzbrojenie, projekty modernizacyjne, głowice oraz systemy bezzałogowe. Targi były także okazją do demonstracji rozwiązań ofensywnych oraz systemów wspierających zdolności Sił Zbrojnych RP i przeprowadzenia dziesiątek spotkań z partnerami oraz potencjalnymi klientami.

Range Day Niewiadów 2026

Akwizycje oraz wzmocnienie struktur Grupy

Wśród kluczowych wydarzeń ostatnich miesięcy znalazło się również zawarcie porozumienia akcjonariuszy NPGM, którego celem jest przygotowanie Grupy do kolejnego etapu rozwoju, w tym wypracowanie dostosowanego do niego modelu zarządzania oraz wzmocnienie obszarów operacji, finansów, eksportu i compliance.

Grupa zawarła także umowę o strategicznej współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, obejmującą opracowanie technologii produkcji i montażu korpusów bomby lotniczej MK-82 o wagomiarze 250 kg w standardzie NATO wraz z procesem badań, certyfikacji i dokumentacją.

NPGM zainwestowała ponadto 7 mln zł w akcje Polskiej Grupy Hutniczej, uzyskując dostęp do kompetencji i infrastruktury w zakresie odlewów, komponentów i podzespołów, co ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw oraz udział polskich komponentów w produkcji amunicji i sprzętu wojskowego. Za 5,3 mln zł Grupa przejęła również Romer Media, wraz z nieruchomościami o łącznej powierzchni 1,84 ha, własną oczyszczalnią ścieków i niezależnymi ujęciami wody, zwiększając tym samym możliwości rozbudowy własnego zaplecza produkcyjnego.

Realizacja projektów strategicznych

Jednym z najbardziej zaawansowanych projektów NPGM pozostaje uruchomienie produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. W czerwcu 2026 r. Grupa podpisała strategiczną umowę z KNDS France, dotyczącą wdrożenia do produkcji amunicji 155 mm LU211P oraz modułowych ładunków miotających MCS. W sierpniu zakończył się końcowy odbiór techniczny na Słowacji linii technologicznych KONŠTRUKTA-Industry przeznaczonych do elaboracji amunicji. Równolegle rozwijana jest polska technologia amunicji 155 mm we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia (WITU) oraz Polską Grupą Odlewniczą (PGO) – 2 września przeprowadzono pomyślny test poligonowy w Ustce, w którym pocisk w wariancie Hollow Base osiągnął zasięg przekraczający 30 km, potwierdzając prawidłowe funkcjonowanie na torze lotu i umożliwiając zebranie danych balistycznych. Na przełomie września i października zaplanowana została dostawa linii technologicznych do Niewiadowa, a na początek października ich instalacja oraz szkolenie kadry. Do końca 2026 r. Grupa zakłada osiągnięcie gotowości do produkcji testowej, po której ma rozpocząć się seryjna elaboracja amunicji. Docelowo projekt obejmuje trzy linie produkcyjne o łącznych mocach do 180 tys. sztuk amunicji rocznie, przy czym dwie z nich mają zostać uruchomione w pierwszej kolejności.

Równolegle NPGM kontynuuje budowę fabryki amunicji 40 mm. Istotnym kierunkiem rozwoju NPGM pozostają także miny. Po rozszerzeniu współpracy z Agencją Uzbrojenia do odbiorcy trafi kolejnych 9 tys. min sygnalizacyjnych Płomień, co zwiększy łączny wolumen zamówień realizowanych przez ZSP Niewiadów do co najmniej 33,5 tys. sztuk. Jednocześnie Grupa nawiązała strategiczną współpracę z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej w zakresie wspólnego opracowania, produkcji i dystrybucji nowoczesnych min przeciwpiechotnych MOD-26 o działaniu odciągowym oraz MND-26 o działaniu naciskowym w ramach programu Tarcza Wschód.

Kolejnym filarem rozwoju Grupy jest rozwój kompetencji w obszarze systemów bezzałogowych. Opublikowana strategia Tech Robotics na lata 2026–2031 zakłada rozwój działalności w zakresie integracji i uzbrajania systemów, produkcji własnych głowic i ładunków specjalnych, rozwoju zdolności przemysłowych oraz prac badawczo-rozwojowych. Realizacja strategii ma być finansowana m.in. ze środków pozyskanych w ramach planowanej emisji akcji, o której mają zdecydować akcjonariusze podczas NWZ zaplanowanego na 21 października.

Ostatnie miesiące były dla NPGM okresem bardzo intensywnej rozbudowy zarówno naszych zdolności produkcyjnych, jak i kompetencji technologicznych. W projekcie 155 mm przeszliśmy od umów i przygotowań infrastruktury do odbioru linii technologicznych i udanych prób poligonowych, a do końca roku chcemy osiągnąć gotowość do produkcji testowej. Równolegle rozwijamy potencjał w obszarze amunicji 40 mm, zwiększamy skalę działalności związanej z minami i budujemy Centrum Uzbrajania Dronów, które ma być jednym z ważnych filarów dalszego rozwoju Grupy. Inwestycje w Polską Grupę Hutniczą, nowe zaplecze produkcyjne oraz współpraca z takimi partnerami jak ITWL, WITU, WITI czy PGO wzmacniają nasze kompetencje i zwiększają udział krajowego przemysłu w łańcuchu dostaw dla sektora obronnego. Range Day i MSPO pokazały jednocześnie, że potrafimy już prezentować NPGM jako zintegrowaną grupę oferującą szerokie spektrum produktów i technologii. Wyniki finansowe i poziom nakładów inwestycyjnych odzwierciedlają etap, na którym dziś jesteśmy – ujęcie kosztu programu warrantów miało charakter księgowy i niepieniężny, a my konsekwentnie budujemy skalę i zaplecze potrzebne do realizacji wieloletnich programów dla polskich i zagranicznych odbiorców – podsumowuje Adam Januszko, prezes zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna.

Na podstawie informacji prasowej NPGM