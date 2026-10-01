Gdy sieci naziemne przestają działać lub ich bezpieczeństwo zostaje naruszone, siły zbrojne, służby ratownicze i władze cywilne mogą stracić dostęp do systemów informacyjnych i dowodzenia, na których polegają. Rządy potrzebują zatem odpornej infrastruktury łączności, która działa nawet w najtrudniejszych warunkach, jest ich własnością i pozostaje pod ich pełną kontrolą. Wspólnie opracowane systemy zapewnią łączność o dużej przepustowości i niskich opóźnieniach, skoncentrowaną nad priorytetowymi obszarami działań. Nie zastąpią sieci wojskowych i komercyjnych, lecz je uzupełnią: zwiększą zasięg, odporność i przepustowość, tak by rządy, wojsko i służby mogły utrzymać łączność wszędzie, gdzie prowadzą operacje.

Partnerstwo łączy dorobek ICEYE w realizacji narodowych misji satelitarnych z bogatym doświadczeniem Nokii w budowie bezpiecznych sieci telekomunikacyjnych i jej coraz szerszą ofertą do zastosowań obronnych. Obie firmy połączą w jeden system satelity, infrastrukturę naziemną i terminale użytkowników przystosowane do pracy w trudnych warunkach. W ten sposób przeniosą na łączność satelitarną model, który ICEYE stosuje w rozpoznaniu satelitarnym: państwo samo jest właścicielem i operatorem systemu.

„Razem z Nokią wykorzystujemy nasze doświadczenie, które sprawdziło się w rozpoznaniu satelitarnym, i dostarczymy państwom suwerenną, wydajną łączność satelitarną. Państwa muszą być właścicielami swojej łączności i w pełni nad nią panować, a nie zależeć od regulaminu zagranicznego operatora komercyjnego. Polsce dostarczyliśmy system satelitów radarowych w niespełna rok. Partnerstwo z Nokią pozwala nam utrzymać podobne tempo przy budowie łączności satelitarnej i dotrzymać terminów, na których zależy państwom” – powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

„Suwerenne prowadzenie operacji zależy od zdolności do rozpoznania sytuacji, podjęcia decyzji i działania w czasie rzeczywistym. Umożliwia to fizyczna sztuczna inteligencja (physical AI), ale tylko przy bezpiecznej i odpornej łączności na lądzie, na morzu, w powietrzu i w kosmosie. Łącząc niezawodne sieci Nokii ze sprawdzonymi suwerennymi zdolnościami kosmicznymi ICEYE, zbudujemy system łączności satelitarnej, który uzupełni istniejące sieci naziemne, a państwom zapewni świadomość sytuacyjną, łączność i kontrolę niezbędne, by pewnie działać w warunkach oddziaływania przeciwnika, w każdej domenie” - powiedział Justin Hotard, prezes Nokia.

Modrzewski i Hotard wystąpią 2 października na Helsinki Security Forum w sesji „How to Salvage Europe's Technological Sovereignty” („Jak ocalić technologiczną suwerenność Europy”).

Na podstawie informacji prasowej ICEYE