Satelity ICEYE pod kontrolą z Warszawy. Nowe centrum już działa

Światowy lider rozpoznania satelitarnego, ICEYE, uruchomił w Warszawie Centrum Technologii Satelitarnych, znacząco wzmacniając swoją obecność w Polsce.

Z nowego ośrodka będzie kontrolowana globalna konstelacja satelitów, a planowane inwestycje w rozwój i produkcję przyszłych systemów kosmicznych przekroczą 120 mln zł.

Dowiedz się, jak ta inwestycja umacnia pozycję Polski w sektorze kosmicznym i jakie korzyści przyniesie dla gospodarki oraz obronności kraju.

W nowej siedzibie mieszczą się rozbudowane Centrum Operacji Satelitarnych, z którego kontrolowana jest konstelacja ICEYE, oraz powiększone laboratoria, w których rozwijane i testowane są rozwiązania kształtujące przyszłość systemów satelitarnych firmy. Kolejnym etapem inwestycji jest budowa pomieszczenia o kontrolowanych warunkach środowiskowych przeznaczonego do montażu, integracji i testów kompletnych satelitów, dzięki czemu w Warszawie będą prowadzone równolegle prace projektowe, badawczo-rozwojowe i produkcyjne.

„Kolejny etap rozwoju Polski będzie należał do branż, w których o przewadze decydują wiedza i technologia. Sektor kosmiczny jest tego dobrym przykładem. Rośnie z roku na rok, a to wzrost, który może przekładać się na całą gospodarkę: każda inwestycja w technologie uruchamia łańcuch kolejnych inwestycji w innych branżach. Ten łańcuch wartości i kompetencje muszą powstawać w Polsce. Cieszę się, że firmy takie jak ICEYE rozwijają w Warszawie zespoły inżynierskie i operacyjne. To inwestycje nie na kwartał czy rok, ale na dekady. Na takich zdolnościach chcemy oprzeć kolejny etap rozwoju Polski” – powiedział Minister Finansów i Gospodarki, Andrzej Domański.

Konstelacja kontrolowana z Warszawy

Warszawa jest centrum kompetencji ICEYE w zakresie operacji satelitarnych. Tutejsze Centrum Operacji Satelitarnych monitoruje stan techniczny satelitów i kieruje ich pracą. To także główny ośrodek wdrażania nowych satelitów do służby, obejmującego operacje wczesnej fazy misji oraz konfigurację i kalibrację jednostek trafiających na orbitę. Zespół planowania misji i obsługi klientów zarządza pełnym cyklem realizacji zobrazowań, od przyjęcia zapotrzebowania po bezpieczne dostarczenie danych użytkownikowi. Powstają tu również narzędzia programowe wspierające planowanie misji, monitoring i kontrolę jakości; prowadzone są także szkolenia operatorów i użytkowników systemów ICEYE.

Inżynieria i prace nad przyszłością konstelacji

ICEYE ma w Warszawie zarazem jeden z głównych ośrodków inżynieryjnych. Działają tu zespoły odpowiedzialne za przetwarzanie sygnału radarowego (FPGA), oprogramowanie pokładowe, elektronikę, łączność i systemy radiowe, napęd oraz inżynierię systemów. W Polsce wytwarzane są także podzespoły systemu zasilania satelitów. Prace badawczo-rozwojowe służą doskonaleniu obecnych satelitów oraz projektowaniu kolejnych rozwiązań poszerzających zdolności konstelacji ICEYE.

„Zespół w Warszawie rozwija się w tempie, które wymagało nowej siedziby i zaplecza dostosowanego do skali działalności. Nowe centrum zapewnia przestrzeń i infrastrukturę na kolejne lata wzrostu. Polska od początku jest jednym z fundamentów ICEYE, a im więcej robimy na świecie, tym więcej dzieje się też w Warszawie. To także tu prowadzimy programy dla polskiego wojska: MikroSAR dostarczyliśmy Siłom Zbrojnym RP w ciągu roku od podpisania umowy, a z Polską Grupą Zbrojeniową rozpoczęliśmy właśnie prace nad koncepcją wojskowego systemu łączności satelitarnej. Jestem przekonany, że w najbliższych latach będzie się tu działo jeszcze więcej” - powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

Globalny wzrost, polski filar

Obecność ICEYE w Polsce sięga początków firmy. Polska spółka została założona w 2017 roku, jeszcze zanim pierwszy satelita ICEYE trafił na orbitę. Dalszy rozwój w Polsce wpisuje się w szybką ekspansję na świecie: tylko w ciągu ostatnich miesięcy ICEYE otworzył nowe biura w Niemczech (Berlin i Monachium), Portugalii (centrum kompetencyjne w Lizbonie), Indiach (Nowe Delhi), Holandii (Amsterdam) oraz Korei Południowej (Seul). ICEYE zatrudnia dziś ponad 1000 osób i ma biura na czterech kontynentach, a Polska, gdzie pracuje ponad 150 z nich, pozostaje jednym z filarów firmy.

Na podstawie informacji prasowej ICEYE